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Επένδυση 3 δισ. δολαρίων για την κατασκευή νέου εργοστασίου συναρμολόγησης αυτοκινήτων στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε η Honda Motor. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν τη μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αμερικανικό έδαφος, υπό την πίεση των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ και του αυξημένου κόστους μεταφορών.

Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί κοντά στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μέρισβιλ του Οχάιο, με στόχο να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2029.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο θα διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 240.000 οχημάτων, ενώ η λειτουργία του αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η παραγωγή θα επικεντρωθεί κυρίως στα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα κατασκευής τόσο συμβατικών οχημάτων με κινητήρες βενζίνης όσο και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στις ΗΠΑ

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της Honda για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αυξηθεί στα 1,3 εκατομμύρια οχήματα.

Η Honda διαθέτει σήμερα 12 παραγωγικές μονάδες στις ΗΠΑ, από τις οποίες οι οκτώ κατασκευάζουν αυτοκίνητα ή κινητήρες.

Όπως μεταδίδει το CNBC το νέο εργοστάσιο αποτελεί την πρώτη νέα μονάδα μαζικής παραγωγής οχημάτων που δημιουργεί η εταιρεία επί αμερικανικού εδάφους μετά το 2008, όταν εγκαινίασε τις εγκαταστάσεις της στην Ιντιάνα.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιχειρούν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από εισαγωγές, καθώς οι εμπορικοί δασμοί και οι αυξημένες δαπάνες εφοδιαστικής αλυσίδας συμπιέζουν την κερδοφορία τους.

Επενδυτικός πυρετός από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η Honda δεν είναι η μόνη εταιρεία που ενισχύει τις παραγωγικές της υποδομές στις ΗΠΑ. Περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, η Audi, η οποία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 4 δισ. δολάρια για την κατασκευή της πρώτης παραγωγικής μονάδας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Ανάλογες κινήσεις έχουν ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι General Motors, Ford, Toyota και Hyundai, με επενδυτικά προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες εγκαταστάσεις ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εργοστασίων.

Η τάση αυτή αντανακλά την προσπάθεια του κλάδου να προσαρμοστεί στο νέο εμπορικό περιβάλλον των ΗΠΑ, περιορίζοντας το κόστος που συνεπάγεται η εισαγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων.

Το «πάγωμα» της επένδυσης 11 δισ. δολαρίων στον Καναδά

Η νέα επένδυση στο Οχάιο ανακοινώνεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Honda να αναστείλει επ’ αόριστον επενδυτικό σχέδιο ύψους 11 δισ. δολαρίων στον Καναδά.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ανεστάλη τον Μάιο, αφορούσε την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και μπαταρίες.

Παράλληλα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ακύρωσε τα σχέδια για την κυκλοφορία τριών ηλεκτρικών μοντέλων που προορίζονταν για την αμερικανική αγορά.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την αναπροσαρμογή της παραγωγικής στρατηγικής της Honda, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης και στο περιβάλλον αυξημένης εμπορικής αβεβαιότητας.

Η κατασκευή του νέου εργοστασίου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τόσο την παραγωγή της Honda στις ΗΠΑ όσο και το ποσοστό των πωλήσεών της που καλύπτεται από οχήματα αμερικανικής κατασκευής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που διαθέτει στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών μοντέλων της Acura, κατασκευάζονται ήδη στη Βόρεια Αμερική, ενώ περισσότερο από το 60% παράγεται στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προειδοποίηση για τους δασμούς Τραμπ

Η ανάγκη αύξησης της αμερικανικής παραγωγής είχε επισημανθεί πρόσφατα και από τη διοίκηση της Honda.

Η Τζένιφερ Τόμας, ανώτερη αντιπρόεδρος εταιρικών υποθέσεων της American Honda Motor, είχε τονίσει στις 27 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ντιτρόιτ, ότι η παραγωγή εντός των ΗΠΑ αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα μιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Για να είσαι ανταγωνιστικός σε αυτή την αγορά, πρέπει να κατασκευάζεις τα προϊόντα σου εδώ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η Honda επιδιώκει να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, ωστόσο η διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα έχει ήδη εξαντληθεί, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία στην εξέταση πρόσθετων επιλογών.

Η ίδια είχε προειδοποιήσει ότι ο κλάδος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με «καταστροφικές» συνέπειες, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν καταλήξουν σε νέα εμπορική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι δασμοί στα καναδικά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά θα διπλασιαστούν, αυξανόμενοι από το 25% στο 50%.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία της Βόρειας Αμερικής, όπου οι παραγωγικές διαδικασίες και οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Παραγωγική παρουσία άνω των τεσσάρων δεκαετιών

Η Honda ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1982 και έκτοτε έχει κατασκευάσει στη χώρα περισσότερα από 33 εκατομμύρια οχήματα και 39 εκατομμύρια κινητήρες.

Σήμερα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 30.000 εργαζομένους στις ΗΠΑ, με τη νέα επένδυση στο Οχάιο να διευρύνει περαιτέρω το παραγωγικό και εργασιακό της αποτύπωμα.