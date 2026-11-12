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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia Corp. συνεδριάζει για την τύχη του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε δυο εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μiα με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Με επαγγελματική εμπειρία που εκτείνεται από τη διοίκηση των διεθνών δραστηριοτήτων της Taco Bell έως την ακαδημαϊκή έρευνα για τις μέδουσες, τα μέλη του συμβουλίου εξετάζουν εάν θα διατηρήσουν στη θέση του τον μοναδικό άνθρωπο που έχει διοικήσει ποτέ τη Nvidia ή θα απομακρύνουν ένα στέλεχος που απολαμβάνει ευρύτατο σεβασμό και υπό την ηγεσία του οποίου η μετοχή της εταιρείας έχει καταγράψει άνοδο άνω του 700.000%.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων και εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου, έως ότου βρεθεί μόνιμος αντικαταστάτης, όπως έχει μεταδώσει το Bloomberg News.

Η διατήρηση του Χουάνγκ στη θέση του πιθανότατα θα εξέθετε τη Nvidia σε ένα κύμα ενδελεχούς ελέγχου από νομοθέτες, επενδυτές, πελάτες και εργαζομένους, ενώ η μετοχή υποχωρεί έως 10%.

«Οποιοδήποτε τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης στον κόσμο θα ήταν πολύ αναστατωμένο από αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Zacks Investment Management.

«Αυτό σίγουρα αυξάνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και την πιθανότητα να μην παραμείνει διευθύνων σύμβουλος στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι πιθανότητες να συνεχίσει ο Τζένσεν ως CEO είναι πλέον 50%-50%».

Ο Χουάνγκ γνωρίζει πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εδώ και δεκαετίες.

Το συμβούλιο βρέθηκε κοντά στις τελευταίες θέσεις ετήσιας αξιολόγησης που κατατάσσει τις εταιρείες του S&P 500 και της Fortune 500 με βάση την εταιρική τους διακυβέρνηση.

Η κατάταξη της αμερικανικής δικηγορικής εταιρείας James Drury Partners τοποθέτησε τη Nvidia στην 609η θέση μεταξύ περισσότερων από 650 εταιρειών.

Ακολουθούν τα πρόσωπα που καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της Nvidia.

Στίβεν Σι. Νιλ

Ο Στίβεν Νιλ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 2019, φέρνοντας μαζί του σημαντική νομική εμπειρία.

Είναι επίτιμος πρόεδρος και ανώτερος νομικός σύμβουλος της Cooley LLP, της δικηγορικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια η Nvidia.

Έχει αποκτήσει πτυχία από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και τη Νομική Σχολή του Στάνφορντ.

Τεντς Κοξ

Ο Τεντς Κοξ, δισεκατομμυριούχος και βετεράνος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων της Silicon Valley, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia από το 1993.

Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Sutter Hill Ventures, με έδρα το Πάλο Άλτο, από το 1989 έως το 2020, ενώ υπήρξε ένας από τους πρώτους επενδυτές της Nvidia.

Ο ίδιος και η σύζυγός του ζουν στο Όστιν του Τέξας, όπου έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα ως χρηματοδότες πολιτικών πρωτοβουλιών και τοπικοί επενδυτές.

Τον Ιανουάριο, ο Κοξ δώρισε 100 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να συμβάλει στη δημιουργία ιατρικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Τζον Ο. Νταμπίρι

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2020, ο Τζον Νταμπίρι είναι διακεκριμένος ακαδημαϊκός, ο οποίος έχει τιμηθεί με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών των ΗΠΑ και έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα MacArthur.

Είναι καθηγητής Αεροναυπηγικής και Μηχανολογίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech).

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στο Πρίνστον, χρησιμοποίησε βίντεο με μέδουσες που είχαν καταγραφεί σε ενυδρείο, προκειμένου να αναπτύξει μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν την κίνησή τους.

Ντον Χάντσον

Η Ντον Χάντσον συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia από το 2013.

Προηγουμένως είχε διατελέσει επικεφαλής μάρκετινγκ του National Football League (NFL), ενώ νωρίτερα είχε αναλάβει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Pepsi-Cola North America.

Χάρβεϊ Σι. Τζόουνς

Ο Χάρβεϊ Τζόουνς εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 1993, όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων Synopsys Inc..

Από το 2004 είναι διαχειριστικός εταίρος στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία Square Wave Ventures.

Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT).

Πέρυσι, η Nvidia απέκτησε μερίδιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στη Synopsys.

Μελίσα Μπι. Λόρα

Η Μελίσα Λόρα είναι σχετικά νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς εντάχθηκε σε αυτό το 2023.

Προηγουμένως είχε διατελέσει πρόεδρος της Taco Bell International.

Στην ανακοίνωση για τον διορισμό της, ο Χουάνγκ εξήρε την «εκτεταμένη χρηματοοικονομική εμπειρία» της.

Έχει αποκτήσει πτυχία από το California State University, Long Beach και το University of Southern California.

Α. Μπρουκ Σίγουελ

Ένα ακόμη παλαιό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο Μπρουκ Σίγουελ, εντάχθηκε σε αυτό το 1997, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της Nvidia.

Είναι εταίρος στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων New Enterprise Associates.

Προηγουμένως είχε εργαστεί ως ανώτατο στέλεχος της NetDynamics Inc., μιας εταιρείας λογισμικού διακομιστών εφαρμογών που εξαγοράστηκε από τη Sun Microsystems Inc..

Είχε επίσης εργαστεί στη Synopsys, ενώ διαθέτει τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Άαρτι Σαχ

Η Άαρτι Σαχ εργάστηκε επί 27 χρόνια στον φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly & Co., όπου κατείχε τη θέση της ανώτερης αντιπροέδρου και επικεφαλής Πληροφοριακών και Ψηφιακών Συστημάτων.

Όταν εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το 2020, ο Χουάνγκ τη χαρακτήρισε «ηγέτιδα παγκόσμιας κλάσης».

Διαθέτει διδακτορικό στην εφαρμοσμένη στατιστική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ.

Μαρκ Α. Στίβενς

Ο Μαρκ Στίβενς υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia από το 1993 έως το 2006, προτού επιστρέψει το 2008.

Είναι διαχειριστικός εταίρος της S-Cubed Capital, ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, και υπήρξε από τους πρώτους επενδυτές της Nvidia.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει διαχειριστικός εταίρος της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Sequoia Capital.

Διαθέτει MBA από το Harvard Business School.

Σουζάν Νόρα Τζόνσον

Η Σουζάν Νόρα Τζόνσον εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Ιούλιο, αποτελώντας το νεότερο μέλος του.

Πέρασε 21 χρόνια στη Goldman Sachs Group Inc., όπου διετέλεσε αντιπρόεδρος.

«Η Σουζάν είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, με σταδιοδρομία που εκτείνεται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας πολιτικής», είχε δηλώσει τότε ο Χουάνγκ.

Έχει αποκτήσει πτυχία από το University of Southern California και τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.