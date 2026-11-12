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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Nvidia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο αποπομπής του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι διοικητικοί σύμβουλοι της Nvidia συνεδρίαζαν την Τετάρτη προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κρίση που έχει ξεσπάσει γύρω από τον 63χρονο επικεφαλής της εταιρείας.

Μάλιστα, το διοικητικό συμβούλιο συνεργάζεται ήδη με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών αντικαταστατών του Χουάνγκ, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές διεργασίες.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο τοποθέτησης προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου διαδόχου.

Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει νωρίτερα, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, ότι το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται για την απομάκρυνση του Χουάνγκ.

Η δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με αντιπρόεδρο της Nvidia

Η κρίση, που ξέσπασε την Κυριακή όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, πήρε νέες διαστάσεις αργά την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της εταιρείας.

Η εφημερίδα επικαλείται πολλαπλές πηγές που εργάζονταν στη Nvidia και είχαν γνώση της συγκεκριμένης σχέσης.

Η αποκάλυψη προσθέτει μια νέα, ιδιαίτερα ευαίσθητη διάσταση στην υπόθεση, καθώς η Πάουελ ήταν στέλεχος που υπαγόταν απευθείας στον Χουάνγκ.

Πέρα από τα ζητήματα προσωπικής συμπεριφοράς του CEO, το διοικητικό συμβούλιο καλείται πλέον να εξετάσει και τις πιθανές επιπτώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, λόγω της σχέσης του με υφιστάμενό του.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί στην ήδη σοβαρή υπόθεση της σχέσης του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας κέντρων δεδομένων που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες κατασκοπείας για την Κίνα

Η πρώτη εξωσυζυγική σχέση που ήρθε στη δημοσιότητα αφορά στην Άλις Χουάνγκ, η οποία εργαζόταν στη Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που προέκυψε από κινεζική επιχείρηση του κλάδου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονταν ότι η γυναίκα ενδέχεται να δρούσε ως πράκτορας για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Το Bloomberg έχει επίσης μεταδώσει ότι η Megaspeed βρίσκεται εδώ και μήνες υπό αμερικανική έρευνα για πιθανή παράνομη διακίνηση προηγμένων ημιαγωγών.

Τόσο η Nvidia όσο και η Megaspeed έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει τις καταγγελίες ότι κατασκόπευε τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σχέση να έθεσε σε κίνδυνο εμπορικά μυστικά και ευαίσθητες τεχνολογικές πληροφορίες της Nvidia, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Οι αποκαλύψεις επιβαρύνουν και το ήδη ευαίσθητο διπλωματικό κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, ενόψει της νέας συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για την τρίτη σύνοδο των δύο ηγετών μέσα στο έτος, με τις καταγγελίες κατασκοπείας να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις διαφωνίες για την τεχνολογία και τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ.

Το δίλημμα του διοικητικού συμβουλίου: Αποπομπή ή διατήρηση του Χουάνγκ

Η Nvidia βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις ηγεσίας στην ιστορία της.

Από τη μία πλευρά, η απομάκρυνση του Χουάνγκ θα σήμαινε την απώλεια του ανθρώπου που ίδρυσε την εταιρεία και παραμένει ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλός της από την ίδρυσή της.

Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε στον κυρίαρχο κατασκευαστή επεξεργαστών για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η μετοχή της έχει καταγράψει άνοδο άνω του 700.000% κατά τη διάρκεια της πορείας της εταιρείας.

Ο Χουάνγκ είχε αποκτήσει, τουλάχιστον μέχρι τις πρόσφατες αποκαλύψεις, εξαιρετικά ισχυρή θέση μεταξύ επενδυτών και πελατών.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρησή του στη θέση του CEO θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο κύκλο ελέγχων και πιέσεων από νομοθέτες, μετόχους, πελάτες και εργαζομένους.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις υποψίες κινεζικής κατασκοπείας, αλλά επεκτείνονται και στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης που εγείρει η αναφερόμενη σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Nvidia.

Η κατάσταση αναδεικνύει παράλληλα την απουσία ενός σαφούς σχεδίου διαδοχής, καθώς η επιχειρηματική ταυτότητα και η επιτυχία της Nvidia παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ιδρυτή της.

Βουτιά 10% στη μετοχή μετά τις αποκαλύψεις

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η μετοχή της Nvidia έκανε βουτιά στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αποτιμούν το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάνγκ.

Η πιθανή αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς η Nvidia αποτελεί κεντρικό προμηθευτή της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ δεν περιορίζεται στον ρόλο του επικεφαλής μιας τεχνολογικής εταιρείας. Έχει αναδειχθεί σε βασικό διαπραγματευτή μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών, αξιοποιώντας τους τεράστιους οικονομικούς πόρους της Nvidia για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα της AI.

Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημόσιους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης, προβάλλοντας τις δυνατότητές της και υποβαθμίζοντας τους φόβους για τις συνέπειές της στην ανθρωπότητα.

Μεγαλύτερος κίνδυνος οι συμφωνίες και η Κίνα

Παρά την έντονη αβεβαιότητα γύρω από το πρόσωπο του Χουάνγκ, το Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για τη Nvidia δεν προέρχονται απαραίτητα από μια πιθανή αλλαγή στην ηγεσία της.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Κουντζάν Σομπάνι, μεγαλύτερη απειλή αποτελούν η πιθανή επιβράδυνση στον ρυθμό σύναψης νέων συμφωνιών και η αυστηρότερη εποπτεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας που συνδέονται με την Κίνα.

«Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στον μελλοντικό ρυθμό των συμφωνιών και στην αυστηρότερη εποπτεία σε σχέση με την Κίνα», ανέφερε σε σημείωμά του.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση δημιουργεί περισσότερο μια εκκρεμότητα που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και στη διαδοχή παρά έναν άμεσο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ δεν θα μεταβάλει τις προβλέψεις του για την κερδοφορία της Nvidia κατά τις οικονομικές χρήσεις 2027 και 2028.

Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις προμήθειας προϊόντων, οι συμφωνίες με πελάτες και ο προγραμματισμός της παραγωγής θεωρεί ότι εξακολουθούν να στηρίζουν το αναπτυξιακό πλαίσιο της εταιρείας, το οποίο προβλέπει αύξηση περίπου 70%.

Ωστόσο, παρά την εκτίμηση ότι οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικές, η κρίση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για τη μελλοντική στρατηγική της Nvidia και την ικανότητά της να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό επέκτασης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο καλείται να σταθμίσει το κόστος απομάκρυνσης του ανθρώπου που δημιούργησε τη Nvidia απέναντι στους κινδύνους από την παραμονή του.

Η αναζήτηση διαδόχου έχει ήδη αρχίσει, αλλά η τελική απόφαση για το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.