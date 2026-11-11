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Η Nissan Motor ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη χαμηλότερα των προσδοκιών για το δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης, καθώς το υψηλό κόστος και οι απογοητευτικές πωλήσεις στην Κίνα αποτέλεσαν νέο πλήγμα στις προσπάθειες ανάκαμψης της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε μόλις 2,12 δισ. γεν (13,3 εκατ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν λειτουργικά κέρδη 49,3 δισ. γεν.

Παράλληλα, η Nissan υποβάθμισε τις προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων, επικαλούμενη τον έντονο ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πόσο δρόμο έχει ακόμη να διανύσει η προβληματική ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει.

Παρότι η Nissan έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιορισμού του κόστους, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές υποχρεώσεις εξυπηρέτησης χρέους.

Ταυτόχρονα, δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά σε έναν κλάδο που στρέφεται ολοένα περισσότερο προς τα ηλεκτρικά οχήματα με σύνθετα συστήματα λογισμικού, ιδιαίτερα στην Κίνα.