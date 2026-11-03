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Η Brookfield σχεδιάζει τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data center) στη βόρεια Αγγλία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιταχύνει τις προσπάθειες ανάπτυξης των υποδομών που απαιτούνται για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις αυξημένες τιμές γης.

Η ενεργειακή εταιρεία Drax Group ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υπέγραψε συμφωνία με την Brookfield και τη Radiant, την πλατφόρμα neocloud του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, για την από κοινού ανάπτυξη ενός κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις εγκαταστάσεις του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Drax, στο Βόρειο Γιόρκσαϊρ.

Η μετοχή της Drax, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέγραφε άνοδο 8,2% κατά τις πρώτες πρωινές συναλλαγές.

Στην αρχική φάση, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικότητας έως 100 μεγαβάτ (MW), η οποία προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία από το πρώτο τρίμηνο του 2028.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται η προσθήκη ακόμη 500 MW δυναμικότητας κατά την περίοδο 2028-2031.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εξασφάλιση συνολικής δυναμικότητας που θα υπερβαίνει το 1 γιγαβάτ (GW) στη συγκεκριμένη τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Brookfield, η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ημιαγωγών, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 20 δισ. στερλίνες (26,8 δισ. δολάρια), με την αρχική επένδυση για την πρώτη φάση του έργου να ανέρχεται σε 2,5 δισ. στερλίνες.