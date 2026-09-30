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Το ασφάλιστρο κινδύνου των γαλλικών κρατικών ομολόγων έφτασε σε νέο ορόσημο, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους και ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης που θα χαλαρώσει τη δημοσιονομική πολιτική.

Η πρόσθετη απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να αγοράσουν 10ετή γαλλικά ομόλογα έναντι των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων Bund ανήλθε για πρώτη φορά από το 2012 στις 120 μονάδες βάσης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ψυχολογικό όριο για την αγορά, το οποίο αρκετοί αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν επιδεινώνονταν περαιτέρω οι δημοσιονομικές και πολιτικές αβεβαιότητες.

«Το επίπεδο αυτό αποτελεί ένα καμπανάκι αφύπνισης για την αγορά ομολόγων», δήλωσε στο Bloomberg TV η Μαρί Ζακό, διευθύνουσα σύμβουλος της Edmond de Rothschild Asset Management France.

Οι εκλογές αυξάνουν την πίεση στις αγορές

Οι επενδυτές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απρόθυμα να συμβιβαστούν με την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μόλις επτά μήνες πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση πρόθεσης ψήφου, η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο εκπρόσωπος της αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν αναμένεται να διεκδικήσουν την πρόκριση στον δεύτερο γύρο.

«Ο πολιτικός κίνδυνος που ενσωματώνεται στο spread εντείνεται περαιτέρω λόγω της ενίσχυσης των σεναρίων για δεύτερο γύρο μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν», ανέφερε ο Τεοφίλ Λεγκράν, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Natixis.

Πληθωρισμός και ΕΚΤ επιβαρύνουν τα γαλλικά ομόλογα

Τα γαλλικά ομόλογα δέχθηκαν νέες πιέσεις, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Η εξέλιξη αυξάνει την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλέον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους και έως τρεις επιπλέον κινήσεις μέσα στο 2027.

Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι της Γαλλίας παραμένουν στο επίκεντρο.

Ο οργανισμός διαχείρισης δημόσιου χρέους της χώρας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την έκδοση συνολικά 340 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα το 2027, μετά τις επαναγορές, ποσό που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη τον προϋπολογισμό του 2027, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των πιέσεων στα δημόσια οικονομικά.

Δημοσιονομικό αδιέξοδο και αυξανόμενο χρέος

Η Γαλλία δυσκολεύεται να περιορίσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και το κατακερματισμένο κοινοβούλιο αντιδρά στα μέτρα περιορισμού των δαπανών.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 5,4% του ΑΕΠ το 2026, αντί να υποχωρήσει από το 5,1% του 2025, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί από την κυβέρνηση.

Η πολιτική και δημοσιονομική αστάθεια έχει οδηγήσει τα γαλλικά ομόλογα σε χειρότερη επίδοση σε σχέση με άλλες αγορές κατά το πρόσφατο παγκόσμιο sell off.

Το spread έναντι της Γερμανίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού έχει ανέλθει σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2002.

Η Γαλλία ξεπερνά την Ιταλία σε ασφάλιστρο κινδύνου

Τα γαλλικά ομόλογα (OATs) διαπραγματεύονται πλέον με απόδοση 22 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα ιταλικά 10ετή ομόλογα, το μεγαλύτερο περιθώριο από τη δημιουργία της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν, όταν η Ιταλία βρισκόταν στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών, ιδιαίτερα το 2018, μετά τη σύγκρουση της λαϊκιστικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους δημοσιονομικούς κανόνες.

«Παραμένουμε πωλητές των OAT έναντι των Bund, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί», δήλωσε ο Κέβιν Τοζέ, μέλος της επενδυτικής επιτροπής της Carmignac.

«Η Γαλλία αναγνωρίζεται πλέον ως ο πιο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

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