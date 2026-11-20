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Όταν αλλάζει ο καιρός… αλλάζουν και οι καταναλωτικές συνήθειες. Και για έναν κολοσσό της ένδυσης, ακόμη και μια ασυνήθιστα ζεστή φθινοπωρινή περίοδος μπορεί να ανατρέψει ολόκληρο τον εμπορικό σχεδιασμό. Αυτό διαπιστώνει η Gap, καθώς η μειωμένη ζήτηση για χειμερινά ρούχα και οι αστοχίες στις συλλογές της πιέζουν τις επιδόσεις δύο από τα σημαντικότερα εμπορικά της σήματα, της Old Navy και της Banana Republic.

Η Gap αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους, καθώς οι επιδόσεις της Banana Republic πέρασαν σε αρνητικό έδαφος και η αδυναμία των πωλήσεων συνεχίστηκε στην αλυσίδα Old Navy. Οι καθαρές πωλήσεις εκτιμάται πλέον ότι θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση από 1% έως 1,5%. Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Old Navy, δηλαδή οι πωλήσεις καταστημάτων που λειτουργούν τουλάχιστον έναν χρόνο, παρέμειναν αμετάβλητες. Αντίθετα, στην Banana Republic σημείωσαν πτώση 3%.

Αδύναμο ξεκίνημα και στο τέταρτο τρίμηνο

Το τέταρτο τρίμηνο ξεκίνησε επίσης υποτονικά. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Richard Dickson, οι υψηλότερες από τις συνηθισμένες θερμοκρασίες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση τόσο στην Old Navy όσο και στην Banana Republic. Οι πελάτες της Old Navy δεν χρειάστηκαν τελικά τα χειμερινά είδη ένδυσης με τα οποία είχε εφοδιαστεί η αλυσίδα μαζικής αγοράς, ενώ η Banana Republic είχε δώσει υπερβολική έμφαση στα πουλόβερ και τα πανωφόρια. Ο Dickson πρόσθεσε ότι η αισθητική των συλλογών και οι χρωματικές επιλογές της Banana Republic δεν ήταν «αρκετά ελκυστικές ώστε να δημιουργήσουν τον ενθουσιασμό που χρειαζόμασταν».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πωλήσεις της μάρκας, η οποία είχε καταγράψει πέντε διαδοχικά τρίμηνα ανάπτυξης πριν από την τελευταία περίοδο, έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. Η πτώση της θερμοκρασίας και η μεγαλύτερη απήχηση των νέων χρωματικών επιλογών φαίνεται να επαναφέρουν τους καταναλωτές στα καταστήματα.

Η Gap καταγράφει πλέον δύο συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία οι λανθασμένες εκτιμήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων επηρέασαν τις επιδόσεις της. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Old Navy δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σε βασικές κατηγορίες καλοκαιρινών ειδών, όπως τα φορέματα, τα σορτς και τα μαγιό.

Την ίδια στιγμή, ενώ η ομώνυμη μάρκα Gap έχει καταγράψει αύξηση πωλήσεων και έχει ανακτήσει μέρος της εμπορικής της απήχησης υπό τη διοίκηση του Dickson, οι αδύναμες επιδόσεις άλλων σημάτων αυξάνουν την πίεση προς τη διοικητική ομάδα για πιο σταθερά αποτελέσματα.

Παρά τις αρνητικές επιδόσεις, η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε έως και 4,3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, καθώς αναλυτές αναγνώρισαν τη δυναμική της Gap. Ωστόσο, μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης, η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά 27% από την αρχή του έτους. «Η δυναμική της Gap παραμένει ισχυρή», σημείωσαν σε έκθεσή τους οι αναλυτές της Jefferies, Corey Tarlowe και Randal Konik. Όπως επισήμαναν, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν «το 12ο συνεχόμενο τρίμηνο θετικής μεταβολής των συγκρίσιμων πωλήσεων, με ευρεία ανάπτυξη στις κατηγορίες γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ειδών, καθώς και βρεφικών προϊόντων».

Νέα διευθύνουσα σύμβουλος στην Athleta

Η Athleta συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά το τρίτο τρίμηνο. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της κατέγραψαν πτώση 15%, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σε μια σειρά οκτώ συνεχόμενων τριμήνων με αρνητικές επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναστροφής της πορείας της Athleta, η Gap ανακοίνωσε ότι η Ashley Kechter, στέλεχος της ανταγωνίστριας Vuori, θα αναλάβει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας από τις 14 Δεκεμβρίου από την προκάτοχό της Maggie Gauger, η οποία μετακινήθηκε στη Lululemon Athletica. Ο Dickson ανέφερε ότι η Kechter θα ξεκινήσει μια συνολική αξιολόγηση των αιτιών που έχουν οδηγήσει στις αδύναμες επιδόσεις της Athleta.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά, εστιάζοντας στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που έκαναν εξαρχής την Athleta επιτυχημένη: εξαιρετικά υφάσματα, σχεδιασμό, λειτουργικότητα και σωστή εφαρμογή των ρούχων», δήλωσε ο Dickson κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της Gap με αναλυτές.

Στην Old Navy, την ηγεσία ανέλαβε νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Michael Francis, βετεράνος του κλάδου του λιανεμπορίου, με πολυετή εμπειρία στις εταιρείες Target kαι Walmart. Κατά τη θητεία του στην Target, είχε συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία της στρατηγικής «προσιτής κομψότητας» τη δεκαετία του 2000, από τη θέση του διευθυντή μάρκετινγκ.