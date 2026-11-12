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Μετά από μια μακρά περίοδο «αγοραστικού σοκ» λόγω των ιστορικών υψηλών τιμών, η εορταστική ατμόσφαιρα και η έναρξη της παραδοσιακής περιόδου των γάμων φέρνουν ξανά τους καταναλωτές στα κοσμηματοπωλεία της Ινδίας.

Η δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα χρυσού στον κόσμο βλέπει την κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται αισθητά κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, με τους επισκέπτες να προχωρούν πλέον πιο πρόθυμα σε αγορές. Σύμφωνα με ανάλυση της Crisil Ratings (ινδική θυγατρική της S&P Global) σε 76 οργανωμένες αλυσίδες λιανικής που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των εσόδων του κλάδου, η αγορά δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Από το Ρεκόρ των $5.500 στη Διόρθωση των $4.000

Η φετινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα υποτονική για την ινδική αγορά. Η απότομη αύξηση του εισαγωγικού δασμού στο 15% τον Μάιο, σε συνδυασμό με τη ραγδαία άνοδο της διεθνούς τιμής του μετάλλου —που είχε ξεπεράσει τα 5.500 δολάρια ανά ουγγιά—, οδήγησαν τις λιανικές τιμές σε επίπεδα ρεκόρ, αποθαρρύνοντας τους αγοραστές.

Η πρόσφατη διόρθωση, που έφερε προσωρινά την τιμή του χρυσού κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, βελτίωσε την προσιτότητα του μετάλλου και αποκατέστησε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών εν όψει του μεγάλου φεστιβάλ Dhanteras και της περιόδου των γάμων.

«Η πρόσφατη διόρθωση των τιμών έχει δώσει στους πελάτες μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουν με τα αγοραστικά τους σχέδια», σημειώνει ο Ramesh Kalyanaraman, εκτελεστικός διευθυντής της Kalyan Jewellers India Ltd.

Στροφή σε Μικρότερα Νομίσματα και Λιγότερα Καράτια

Παρά την αύξηση της προσέλευσης, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους, προτιμώντας πιο ευέλικτες και προσιτές επιλογές.

Μικρότερες αγορές: Αυξάνεται η ζήτηση για μικρά χρυσά νομίσματα και ράβδους.

Μελετημένη προσέγγιση: Οι αγοραστές αποφεύγουν τις μεγάλες εφάπαξ δεσμεύσεις κεφαλαίων.

Ελαφρύτερα κοσμήματα: Ενισχύεται το μερίδιο αγοράς για κοσμήματα 18, 14 και 9 καρατίων.

«Οι καταναλωτές υιοθετούν μια πιο μελετημένη προσέγγιση αντί να δεσμεύονται για μεγαλύτερες αγορές με μία φορά», εξηγεί ο Samit Guha, διευθύνων σύμβουλος της MMTC-PAMP India Pvt., του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πολύτιμων μετάλλων της χώρας.

Χαμηλό 6ετίας για τις Εισαγωγές Χρυσού

Παρά την εποχική έξαρση της ζήτησης, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάκαμψη του τελευταίου τριμήνου δεν θα καλύψει πλήρως τις απώλειες των προηγούμενων μηνών.

Το World Gold Council προβλέπει ότι οι εισαγωγές χρυσού της Ινδίας —από τις οποίες εξαρτάται αποκλειστικά η εγχώρια αγορά— θα υποχωρήσουν φέτος στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών.

Όπως επισημαίνει ο Harshal Barot, κύριος σύμβουλος της Metals Focus στο Λονδίνο, η συνολική ζήτηση παρέμεινε υποτονική καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τους συνολικούς όγκους πωλήσεων να δυσκολεύονται να φτάσουν τα περσινά επίπεδα λόγω της στροφής σε ελαφρύτερα κοσμήματα και χαμηλότερα καράτια.