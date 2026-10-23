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Η Volkswagen αναστέλλει τις επενδύσεις σε πρόγραμμα ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ινδία, έως ότου αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για μια πιθανή συνεργασία με τον όμιλο JSW Group του δισεκατομμυριούχου Sajjan Jindal.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες σχεδιασμού που θα της επέτρεπαν να επιταχύνει άμεσα το πρόγραμμα, αξιοποιώντας μια χαμηλού κόστους αρχιτεκτονική ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά για την κινεζική αγορά, μόλις ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τον Ινδό εταίρο της.

Αυτό ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, τα οποία ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Ωστόσο, η Volkswagen αναμένει ένα πιο ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχέδιο προτού δεσμεύσει πρόσθετα κεφάλαια για το συγκεκριμένο εγχείρημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωποι του ομίλου Volkswagen και της JSW δεν απάντησαν στα ξεχωριστά αιτήματα για σχολιασμό.

Περικοπές επενδύσεων 15% και χιλιάδες θέσεις εργασίας στο επίκεντρο

Η αναστολή πραγματοποιείται ενώ η Volkswagen εφαρμόζει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα περιορισμού του κόστους, το οποίο την υποχρεώνει να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη πειθαρχία τις δαπάνες της.

Ο γερμανικός όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την ασθενή ζήτηση στην Ευρώπη και τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τις επενδύσεις της κατά περίπου 15%, ενώ έχει παρουσιάσει σχέδια για την κατάργηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Ήδη από πέρυσι, η Volkswagen είχε αποφασίσει να μειώσει κατά ένα τρίτο το κόστος ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία, καθώς αναζητούσε τοπικό συνεργάτη.

Η απόφαση για περαιτέρω επιβράδυνση των επενδύσεων ενέχει τον κίνδυνο να καθυστερήσει την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην ινδική αγορά.

Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυστηρότεροι κανόνες για την αποδοτικότητα καυσίμου αυξάνουν την πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες να προχωρήσουν στον εξηλεκτρισμό της γκάμας των μοντέλων τους.

Η Volkswagen χωρίς ηλεκτρικά μοντέλα στην ινδική αγορά

Ο όμιλος Volkswagen δεν διαθέτει σήμερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ινδία, ούτε μέσω της ομώνυμης μάρκας του ούτε μέσω της Skoda.

Την ίδια στιγμή, ανταγωνιστές όπως η Tata Motors Passenger Vehicles, η Mahindra & Mahindra και η μάρκα MG της κινεζικής SAIC Motor, η οποία συνεργάζεται με την JSW, διεκδικούν μερίδιο της αγοράς.

Στον ανταγωνισμό συμμετέχουν επίσης ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η βιετναμέζικη VinFast, η Tesla και η BYD.

Τον περασμένο μήνα, η Volkswagen και η JSW ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη δημιουργία κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορική διάθεση επιβατικών αυτοκινήτων στην Ινδία και σε εξαγωγικές αγορές.

Η πιθανή συνεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και συμβατικά υβριδικά μοντέλα.

Η γερμανική εταιρεία επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας, όπου σήμερα κατέχει πολύ μικρό μερίδιο, κυρίως μέσω της Skoda Auto Volkswagen India Pvt.

Η συνεργασία με την JSW και η πλατφόρμα CMP 21

Η Volkswagen αναζητά εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έναν Ινδό εταίρο με τον οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής.

Η προσπάθεια αυτή ακολούθησε την αποτυχία των συνομιλιών με την ινδική αυτοκινητοβιομηχανία Mahindra.

Σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει στην Ινδία μια εκδοχή της λεγόμενης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής CMP 21.

Για να καταστεί όμως η συγκεκριμένη λύση οικονομικά ανταγωνιστική, θα πρέπει να αυξήσει την προμήθεια εξαρτημάτων από Ινδούς κατασκευαστές και να πραγματοποιεί την παραγωγή των οχημάτων τοπικά.

Η μεγαλύτερη αξιοποίηση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας και η τοπική κατασκευή θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις για να περιοριστεί επαρκώς το κόστος.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Παρότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία παραμένει σχετικά μικρή, οι πωλήσεις αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, χάρη στη διεύρυνση της προσφοράς πιο προσιτών οικονομικά μοντέλων.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ταξινομήσεων αυτοκινήτων της Ινδίας, οι πωλήσεις ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις 35.000 μονάδες.

Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς αναδεικνύει τη σημασία των αποφάσεων που καλείται να λάβει η Volkswagen, καθώς αναζητά το κατάλληλο μοντέλο συνεργασίας και παραγωγής για την είσοδό της στην ηλεκτροκίνηση στην Ινδία.