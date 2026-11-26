Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη μεγαλύτερη κοινή προμήθεια εξοπλισμού για χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ προχωρούν πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποκτούν 430 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας τους και την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg η Σουηδία ηγείται της κοινής προμήθειας των τεθωρακισμένων CV90, τα οποία κατασκευάζονται από την BAE Systems Hägglunds, με τη συμμετοχή της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας και της Λιθουανίας.

Η Φινλανδία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποκτήσει 160 οχήματα, έναντι 2,8 δισ. ευρώ (3,1 δισ. δολαρίων). «Πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα ενίσχυσης της άμυνας στο πλαίσιο ενός ΝΑΤΟ με ισχυρότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Ελσίνκι ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας, Άντι Χάκανεν.

«Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ – να προχωρούν σε σημαντικές κοινές προμήθειες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», πρόσθεσε.

Κοινές προμήθειες και ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Πέρυσι, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να διαθέτουν το 5% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες και δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους Ευρωπαίους συμμάχους παραμένει η πολυτυπία του στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς οι κοινές προμήθειες μπορούν να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων και παράλληλα να περιορίσουν το κόστος.

Σύμφωνα με τον διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της Φινλανδίας, αντιστράτηγο Πάσι Βαλιμάκι, ο φινλανδικός στρατός χρειάζεται δυνατότητα χερσαίας αντεπίθεσης, διασφαλίζοντας την ευελιξία και την κινητικότητα των στρατευμάτων και των οπλικών συστημάτων. Τα νέα τεθωρακισμένα αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ισχυρής δύναμης πυρός της Ρωσίας.

«Χρειαζόμαστε πολυεπίπεδη άμυνα σε μεγάλη γεωγραφική έκταση για να αποκρούσουμε τέτοιου είδους επιθέσεις», επισήμανε.

Τα πρώτα οχήματα θα παραδοθούν στη Φινλανδία το 2030, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας αναμένεται να ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας το 2032 και το 2033.

«Τα νέα αυτά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού είναι αποτελεσματικά στο σημερινό περιβάλλον απειλών και διαθέτουν επίσης δυνατότητες αντιμετώπισης drones», υπογράμμισε ο Χάκανεν.