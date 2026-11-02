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Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων επενδύουν δισεκατομμύρια στην αμυντική τεχνολογία, καθώς η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και οι γεωπολιτικές εντάσεις τροφοδοτούν μια επενδυτική έκρηξη.

Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, οι παραδοσιακοί επενδυτές υποστηρίζουν όλο και περισσότερο νεότερες εταιρείες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα αυτό, με τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων στην ανάπτυξη του αμυντικού τομέα να φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, από 500 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Μια έρευνα της δικηγορικής εταιρείας White & Case σε 250 ανώτερα στελέχη σε εταιρείες άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε ότι το 97% αναμένει οι επιχειρήσεις τους να αναζητήσουν σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση τους επόμενους 12 μήνες.

Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τα οικογενειακά γραφεία επιδιώκουν όλα να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα αυτό, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με πριν από λίγα μόλις χρόνια.

Η αύξηση των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στην άμυνα συμβαίνει επίσης εν μέσω ραγδαίας αύξησης των επενδύσεων των VCs στον τομέα. Νεοφυείς επιχειρήσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες συγκέντρωσαν 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως τον Σεπτέμβριο, σχεδόν το διπλάσιο του συνολικού ποσού για ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με έκθεση των Dealroom και Resilience Media.

Παρά ταύτα, ενώ η εισροή ιδιωτικού κεφαλαίου συμβάλλει στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην αμυντική τεχνολογία, τροφοδοτεί επίσης ανησυχίες σχετικά με υπερβολικές αποτιμήσεις και κερδοσκοπικές επενδύσεις.

Οι εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας αποτιμώνται όλο και περισσότερο με βάση τις τεχνολογικές προοπτικές τους και όχι με βάση τα έσοδα, τα κέρδη ή το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών τους, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο ερμηνείας ως προς την πραγματική αξία τους. Αναλυτές τόνισαν πως μια διόρθωση ενδέχεται να είναι αναπόφευκτη, καθώς ορισμένες εταιρείες δυσκολεύονται να μετατρέψουν τις τεχνολογικές προοπτικές σε εμπορική επιτυχία, προειδοποιώντας για τη δημιουργία «φούσκας».

Στέλεχος της PitchBook αμφισβήτησε την άποψη ότι ο τομέας είναι υπερθερμασμένος, ενώ αναμένει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα συνεχίσει να αυξάνεται.

«Οι προϋπολογισμοί αυξάνονται, ο στρατός έχει καταναλώσει πολλά πυρομαχικά και εμφανίζεται νέα τεχνολογία drones και anti-drones», τόνισε. «Όλα αυτά παρέχουν στους επενδυτές τα σταθερά έσοδα που χρειάζονται οι εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου για να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

Όπως αναφέρει το CNBC, τα στελέχη των επενδυτικών διαβλέπουν ευκαιρίες για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων να βοηθήσουν τις αμυντικές εταιρείες να επεκτείνουν την παραγωγή τους, παρέχοντας όχι μόνο κεφάλαια αλλά και διασυνδέσεις στον κλάδο και πρόσβαση σε κυβερνητικούς πελάτες.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, τόνισαν πως ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις βιάζονταν να προχωρήσουν σε IPO πριν αναπτύξουν την επιχειρησιακή ωριμότητα που απαιτείται για να γίνουν βιώσιμες εισηγμένες εταιρείες.