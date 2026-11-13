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Τα ράφια εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρώπους, όμως το μέλλον του βρετανικού λιανεμπορίου φαίνεται πως γράφεται ολοένα περισσότερο πίσω από οθόνες, με αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη. Την ώρα που οι μεγάλες αλυσίδες περιορίζουν τις προσλήψεις στα φυσικά καταστήματα, ανοίγουν νέες θέσεις για μηχανικούς λογισμικού και ειδικούς στην τεχνολογία, αποτυπώνοντας μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου της Βρετανίας επιταχύνουν τις προσλήψεις σε θέσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, την ίδια στιγμή που το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος τις αναγκάζει να περιορίσουν την αναζήτηση προσωπικού σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα καταστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Vacancysoft, ο κλάδος του λιανεμπορίου συγκέντρωσε σχεδόν τις μισές αγγελίες για θέσεις εργασίας στην τεχνολογία που δημοσιεύθηκαν από επιχειρήσεις με επίκεντρο τον καταναλωτή από τις αρχές του έτους. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά εκείνο άλλων κλάδων, όπως τα είδη πολυτελείας, ο τουρισμός και η αναψυχή.

«Οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου δεν βρίσκονται πλέον μπροστά στο δίλημμα εάν θα περιορίσουν το κόστος ή θα επενδύσουν στην τεχνολογία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Vacancysoft, Τζέιμς Τσάπλιν.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι προσλήψεις θα ανακάμψουν το επόμενο έτος, καθώς οι εταιρείες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση έργων που είχαν αναβάλει ενόψει της ανακοίνωσης του κυβερνητικού προϋπολογισμού τον περασμένο μήνα.

Tesco, Marks & Spencer και Asos ενισχύουν τις τεχνολογικές ομάδες τους

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταστροφής αποτελεί η Tesco, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας. Σύμφωνα με τη Vacancysoft, η οποία συνεργάστηκε με την πλατφόρμα προσλήψεων Mercury για την παρακολούθηση των αγγελιών, ο μηνιαίος ρυθμός προσλήψεων της Tesco στον τομέα της τεχνολογίας έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε ανακοίνωσή της, η Tesco γνωστοποίησε ότι η τεχνολογική της ομάδα έχει διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία πενταετία, φτάνοντας τους 6.000 εργαζομένους. Η εταιρεία αξιοποιεί πλέον τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορες λειτουργίες της, από την παροχή εξατομικευμένων προσφορών μέχρι την ενίσχυση των προνομίων των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών.

«Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας», ανέφερε εκπρόσωπος της Tesco.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Marks & Spencer, η οποία επλήγη από κυβερνοεπίθεση το 2025, αύξησε κατά 44% τις μηνιαίες αγγελίες θέσεων εργασίας, ενώ στην Asos, που βρέθηκε στο στόχαστρο χάκερ τον Οκτώβριο, η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 34%.

ΗΗ Marks & Spencer, η οποία επλήγη από κυβερνοεπίθεση το 2025, αύξησε κατά 44% τις μηνιαίες αγγελίες θέσεων εργασίας, ενώ στην Asos, που βρέθηκε στο στόχαστρο χάκερ τον Οκτώβριο, η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 34%. Η Marks & Spencer επιβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία αποτελούν βασική στρατηγική προτεραιότητά της, ενώ η Asos αρνήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία.

Ποιες ειδικότητες κερδίζουν έδαφος και ποιες υποχωρούν

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας, αλλά επεκτείνεται και στα επαγγελματικά προσόντα που αναζητούν οι επιχειρήσεις.

Η ζήτηση μετατοπίζεται προς μηχανικούς, οι οποίοι μπορούν να αναπτύσσουν και να θέτουν σε λειτουργία νέα τεχνολογικά συστήματα. Αντίθετα, οι διαθέσιμες θέσεις για αναλυτές πληροφορικής μειώνονται, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Η στροφή αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το βρετανικό λιανεμπόριο αντιμετωπίζει ευρύτερες πιέσεις στην απασχόληση, εξαιτίας της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης και του μισθολογικού κόστους.

Ανάλυση του Bloomberg, που βασίστηκε στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων λιανεμπορίου και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, έδειξε ότι σχεδόν 18.000 θέσεις εργασίας είχαν χαθεί μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις περιορίζουν και τις εποχικές προσλήψεις ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας την πίεση που δέχεται η παραδοσιακή απασχόληση στον κλάδο.

Από τα αποθέματα μέχρι τις αγορές: Πώς αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο στη μείωση του κόστους προσωπικού, αλλά και στη συνολική αναδιοργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η Tesco ενσωματώνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση αποθεμάτων, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στη διαμόρφωση εξατομικευμένων προσφορών μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Clubcard.

Παράλληλα, αναπτύσσει έναν ψηφιακό βοηθό αγορών με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα μπορεί να προτείνει γεύματα στους καταναλωτές και να δημιουργεί αυτόματα λίστες και καλάθια αγορών με τα απαραίτητα προϊόντα.

Από την πλευρά της, η Asos έχει εισαγάγει εικονικά δοκιμαστήρια και εργαλεία επιλογής ενδυματολογικών συνδυασμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιεί επίσης ψηφιακούς βοηθούς εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων των καταναλωτών.

Η Marks & Spencer αξιοποιεί αντίστοιχες τεχνολογίες για την πρόβλεψη των αναγκών σε αποθέματα, τον προγραμματισμό παραγγελιών, τη δημιουργία διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, καθώς και για την εξατομίκευση των προσφορών προς τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Sparks.

Έτσι, το βρετανικό λιανεμπόριο εισέρχεται σε μια νέα φάση, στην οποία οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται, ακόμη και όταν οι συνολικές ανάγκες για προσωπικό περιορίζονται. Μια μεταβολή που αναδεικνύει πώς η τεχνολογική πρόοδος μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να περιορίζει τη ζήτηση για παραδοσιακές θέσεις εργασίας.