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Μια οικογενειακή συμφωνία δισεκατομμυρίων, που άλλαξε τις ισορροπίες σε μία από τις ιστορικότερες επιχειρηματικές δυναστείες του Βελγίου, ανοίγει τώρα τον δρόμο για ένα νέο κύμα εξαγορών στην Ευρώπη. Ο Ολιβιέ Περιέ, κληρονόμος της αυτοκρατορίας D’Ieteren και της περιουσίας που δημιουργήθηκε γύρω από την αυτοκινητοβιομηχανία, διαθέτει πλέον ένα επενδυτικό «οπλοστάσιο» 3,5 δισ. ευρώ, με φιλοδοξία να επεκταθεί σε κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από σημαντικό μέρος της συμμετοχής του στον όμιλο διανομής αυτοκινήτων Volkswagen πουλώντας μετοχές στον εξάδελφό του, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας.

Μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών SPDG, της οποίας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο εταιρειών με δραστηριότητα στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις υποδομές και στην κυκλική οικονομία.

Η νέα στρατηγική σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για έναν απόγονο της οικογένειας που δημιούργησε την περιουσία της στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και μια ευρύτερη τάση μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της Ευρώπης: τη μεταφορά κεφαλαίων από τις παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις σε νέους τομείς ανάπτυξης.

Η οικογενειακή συμφωνία των 2,4 δισ. ευρώ

Η επενδυτική ισχύς του Περιέ ενισχύθηκε θεαματικά μετά τη συμφωνία του 2024, η οποία οδήγησε στον διαχωρισμό των επιχειρηματικών συμφερόντων δύο κλάδων της οικογένειας D’Ieteren.

Ο ίδιος και η μητέρα του, Κατλίν Ντ’Ιτερέν, αποφάσισαν να αποχωρήσουν σταδιακά από την D’Ieteren Group, την εταιρεία που ιδρύθηκε από πρόγονό τους στις αρχές του 19ου αιώνα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εισέπραξαν έκτακτο μέρισμα και πούλησαν μερίδιο σχεδόν 17% στον εξάδελφο του Περιέ, Νικολά Ντ’Ιτερέν.

Η συναλλαγή εξασφάλισε στους δύο μετόχους περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,7 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε σταδιακή πώληση της υπόλοιπης συμμετοχής τους. Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση, το ποσοστό τους είχε περιοριστεί σε λίγο κάτω από το 10% στα μέσα του 2025.

Η αναδιοργάνωση της μετοχικής σύνθεσης μεταξύ των δύο οικογενειακών κλάδων αιφνιδίασε τους μετόχους μειοψηφίας της D’Ieteren Group, ενώ η τιμή της μετοχής δεν έχει ακόμη ανακτήσει τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από τη συμφωνία.

Για τον Περιέ, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της επενδυτικής δραστηριότητάς του, πέρα από τον κλάδο των αυτοκινήτων.

SPDG: Επενδυτική δύναμη 3,5 δισ. ευρώ χωρίς πίεση χρόνου

Η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών Société Anonyme de Participation et de Gestion (SPDG), με έδρα τις Βρυξέλλες, έχει πλέον φτάσει σε καθαρή αξία ενεργητικού 3,5 δισ. ευρώ, ή 3,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις και τα στοιχεία που δημοσιεύει η ίδια.

Η εταιρεία αναζητεί πλειοψηφικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, έναν στόχο που ο Περιέ, ο οποίος έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική, επιδιώκει εδώ και χρόνια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της SPDG είναι η χρηματοοικονομική της αυτονομία.

«Η SPDG δεν χρειάζεται να αντλεί κεφάλαια, δεν υπόκειται στους περιορισμούς των επενδυτών περιορισμένης ευθύνης και δεν λειτουργεί βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος», αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις χωρίς την πίεση συγκέντρωσης κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές και χωρίς να υποχρεώνεται να πουλήσει τις συμμετοχές της μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η στρατηγική της προβλέπει επενδύσεις από 200 εκατ. έως 750 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Η νέα επενδυτική στρατηγική: Ενέργεια, μεταφορές και υποδομές

Η SPDG παρουσιάζει τον εαυτό της ως βιομηχανική εταιρεία συμμετοχών και όχι ως έναν συμβατικό μηχανισμό διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Σύμφωνα με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων της, περίπου τα δύο τρίτα κατευθύνονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πραγματική οικονομία, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο επενδύεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι τομείς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ενεργειακή μετάβαση, οι υποδομές, οι μεταφορές και η κυκλική οικονομία.

«Η SPDG ενισχύει τις ενεργές συμμετοχές της σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι υποδομές, οι μεταφορές και η κυκλική οικονομία», επισημαίνει η εταιρεία.

Παρά τη διεύρυνση της επενδυτικής της δραστηριότητας, η SPDG απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στρατηγική και τις σχεδιαζόμενες κινήσεις της, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι επικεντρώνεται στην «επανατοποθέτηση των περιουσιακών της στοιχείων».

Από τη La Compagnie στην πράσινη ενέργεια – Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών

Η διαφοροποίηση των επενδύσεων αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιο της SPDG.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή της, η εταιρεία διατηρεί συμμετοχές σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, από τις αερομεταφορές και την αποθήκευση ενέργειας μέχρι τις υπηρεσίες υγείας και τη μηχανική.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αεροπορική εταιρεία La Compagnie, η οποία ειδικεύεται στις πτήσεις business class, και η Octave, που δραστηριοποιείται στην κυκλική αποθήκευση ενέργειας.

Στο χαρτοφυλάκιο βρίσκονται επίσης η Green Neon, που ειδικεύεται στην αιολική ενέργεια, η Global Dental Services, η οποία λειτουργεί οδοντιατρικές κλινικές, καθώς και η πλατφόρμα μηχανικής Hysopt.

Η SPDG διατηρεί παράλληλα και επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων.

Οι συμμετοχές αυτές αποτυπώνουν την επιδίωξη του Περιέ να δημιουργήσει έναν πολυσχιδή επενδυτικό όμιλο, χωρίς την εξάρτηση από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας που αποτέλεσε τη βάση της οικογενειακής περιουσίας.

Το παράδειγμα των κληρονόμων της L’Oréal και της Chanel

Η στρατηγική του Βέλγου δισεκατομμυριούχου δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Ολοένα περισσότερες από τις πλουσιότερες οικογένειες διεθνώς αξιοποιούν οικογενειακές επενδυτικές εταιρείες, γνωστές ως family offices, για να τοποθετούν κεφάλαια σε διαφορετικούς κλάδους, συχνά μέσω ιδιωτικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μέγιερς, κληρονόμου της L’Oréal, η οποία πραγματοποιεί επενδύσεις πέρα από τον κλάδο των καλλυντικών μέσω της Tethys Invest.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί η οικογένεια Βερτχάιμερ, ιδιοκτήτρια της Chanel, μέσω της Mousse Partners.

Η SPDG, ωστόσο, απορρίπτει την ένταξή της στην κατηγορία των family offices, επιμένοντας ότι «λειτουργεί ως οικογενειακή επιχείρηση».

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τη φιλοδοξία της να μην περιορίζεται στη διαχείριση πλούτου, αλλά να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει.

Προσλήψεις και νέα γραφεία στο Παρίσι

Η σημαντική ενίσχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων έχει συνοδευτεί και από επέκταση της οργανωτικής δομής της SPDG.

Μετά τη συμφωνία του 2024, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά προσλήψεων και δημιούργησε νέα παρουσία στο Παρίσι, στεγάζοντας τα γραφεία της στο ιστορικό Hôtel de Bourrienne.

Πρόκειται για αρχοντικό του 18ου αιώνα, στο οποίο η SPDG έχει συμμετοχή στην ιδιοκτησία μαζί με τον Γάλλο επενδυτή Σαρλ Μπεγκμπεντέρ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας έχει αυξηθεί σε περίπου 32 εργαζομένους, από μόλις 14 πριν από τρία χρόνια.

Στη διοικητική ομάδα παραμένουν οι μακροχρόνιοι σύμβουλοι Μισέλ Αλέ, Φραντσέσκο Ντ’Αμίκο και Ντενί Πετιό.

Παράλληλα, κατά το τελευταίο έτος εντάχθηκε στην εταιρεία ο Κρίστιαν Κάρα, αναλαμβάνοντας τη θέση του επικεφαλής επενδύσεων.

Ο Κάρα είχε προηγουμένως εργαστεί για τη γερμανική επιχειρηματική δυναστεία Oetker, ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Boston Consulting Group.

Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας και η επέκταση στο Παρίσι δείχνουν ότι η SPDG προετοιμάζει το έδαφος για μια πιο ενεργή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά εξαγορών.

Η Belron και η πιθανή νέα πηγή κεφαλαίων

Παρά την αποδέσμευση από σημαντικό μέρος των συμμετοχών τους στην D’Ieteren Group, ο Περιέ και η μητέρα του ενδέχεται να επωφεληθούν και από μια ακόμη σημαντική εταιρική εξέλιξη.

Ο βελγικός όμιλος σχεδιάζει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Belron, της εταιρείας που ειδικεύεται στην επισκευή και αντικατάσταση παρμπρίζ.

Μια τέτοια δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους της D’Ieteren Group, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής πλευράς Πεリエ, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει συμμετοχή κατά τον χρόνο υλοποίησής της.

Η προοπτική αυτή προστίθεται στην ήδη ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της SPDG, η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάζει μεγάλες εταιρικές εξαγορές χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση.

Η διάσπαση μιας δυναστείας με ιστορία από το 1805

Πίσω από την αναδιάρθρωση της D’Ieteren βρίσκεται μια οικογενειακή ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερους από δύο αιώνες.

Η εταιρεία έχει τις ρίζες της στο 1805, όταν ο Ζαν-Ζοζέφ Ντ’Ιτερέν ανέλαβε ένα εργαστήριο κατασκευής τροχών στις Βρυξέλλες.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε σταδιακά στην κατασκευή αμαξών και στη συνέχεια αμαξωμάτων αυτοκινήτων, εξελισσόμενη σε έναν από τους σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους του Βελγίου.

Η οικογενειακή διάσπαση του 2024 χαρακτηρίστηκε ως γεγονός που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία είχε τις ρίζες της σε διαφορετικές προσωπικότητες και επιχειρηματικές επιδιώξεις μέσα στη διακριτική και κλειστή οικογένεια, ενώ αποσκοπούσε στην αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων.

Η Κατλίν Ντ’Ιτερέν, ιστορικός τέχνης και φιλάνθρωπος, δεν είχε αναλάβει ποτέ ενεργό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας.

Αντίθετα, ο σύζυγός της, Μορίς Περιέ, υπηρέτησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο διοικητικό συμβούλιο της D’Ieteren Group και σήμερα κατέχει τον τιμητικό τίτλο του επίτιμου συμβούλου στην SPDG.

Για τον γιο τους, Ολιβιέ Περιέ, ο διαχωρισμός των οικογενειακών συμφερόντων σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Με κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξανόμενη επενδυτική ομάδα και στόχο την απόκτηση ελέγχου σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ο κληρονόμος της D’Ieteren επιχειρεί να μετατρέψει τον πλούτο της αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια νέα βιομηχανική αυτοκρατορία.