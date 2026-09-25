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Το Βέλγιο προχωρά στην κατασκευή του πρώτου τεχνητού ενεργειακού νησιού στον κόσμο, περίπου 45 χιλιόμετρα από τις ακτές του, στη Βόρεια Θάλασσα, έχοντας ολοκληρώσει τη θεμελίωσή του. Το νησί, η έκταση του οποίου αντιστοιχεί περίπου σε οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου, στηρίζεται σε 23 τεράστια κιβώτια από σκυρόδεμα, καθένα από τα οποία ζυγίζει περίπου 22.000 τόνους.

Στόχος του έργου είναι η μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα προς το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Παράλληλα, θα συμβάλει στη διασύνδεση του βελγικού δικτύου με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, μεταξύ των οποίων εκείνα της Βρετανίας και της Δανίας. Η πρωτοποριακή εγκατάσταση κατασκευάζεται μάλιστα στη μέση μιας από τις πλέον πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο.

Το έργο, που φέρει την ονομασία «Νησί Πριγκίπισσας Ελισάβετ», αναπτύσσεται από τον βελγικό διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας Elia. Την κατασκευή έχει αναλάβει η κοινοπραξία TM Edison, στην οποία συμμετέχουν οι βελγικές εταιρείες μηχανικής DEME και Jan De Nul, σύμφωνα με τους Economic Times.

Καθεμία από τις 23 κατασκευές έχει μήκος περίπου 58 μέτρα και πλάτος 28 μέτρα, ενώ το ύψος της κυμαίνεται από 23 έως 32 μέτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση των τοιχωμάτων προστασίας από τις καταιγίδες. Για την κατασκευή ενός μόνο κιβωτίου απαιτούνται περίπου 85 ημέρες.

Η DEME επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο του 2026 ότι ολοκληρώθηκε και καθελκύστηκε το τελευταίο κιβώτιο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της φάσης παραγωγής.

Οι κατασκευές μεταφέρονται πλέον στον τερματικό σταθμό της Σκάλντια, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες εργασίες προτού εγκατασταθούν στη θάλασσα.

Τα τεράστια μπλοκ δεν αφήνονται απλώς στο νερό για να βυθιστούν. Ρυμουλκούνται μερικώς βυθισμένα έως το σημείο κατασκευής, όπου πλοία και εξοπλισμός βυθοκόρησης έχουν προηγουμένως διαμορφώσει κατάλληλο θεμέλιο στον πυθμένα. Αφού τοποθετηθούν στη σωστή θέση, τα κιβώτια γεμίζουν με άμμο, ώστε να βυθιστούν και να καθίσουν σταθερά πάνω στα θεμέλια.

Το πρώτο στάδιο της βύθισης άρχισε τον Απρίλιο του 2025 με δύο κιβώτια. Συνολικά, η διαδικασία εγκατάστασης εκτείνεται σε διάστημα δύο ετών, με διακοπές κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω των καταιγίδων. Ολόκληρη η διαδικασία, από την αναχώρηση από το λιμάνι μέχρι την τοποθέτηση και την ασφάλιση κάθε κατασκευής στην τελική της θέση, διαρκεί περίπου 24 ώρες.

Ευρωπαϊκός κόμβος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι υποδομές του νησιού θα συνδυάζουν δίκτυα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης (HVAC) και συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC). Πρόκειται για έναν ασυνήθιστο συνδυασμό για εγκατάσταση στην ανοιχτή θάλασσα και για ένα από τα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του έργου ως του πρώτου «ενεργειακού νησιού» στον κόσμο.

Στην πράξη, στο νησί θα συγκεντρώνονται υποθαλάσσια καλώδια από τα νέα αιολικά πάρκα που πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή. Πρόκειται για μια ζώνη έκτασης 285 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία προορίζεται για την παραγωγή έως και 3,5 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, η ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στην ξηρά μέσω καλωδίων υψηλής χωρητικότητας.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύνδεση του νησιού με μελλοντικές διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των εθνικών δικτύων ανάλογα με τη ζήτηση και τη διαθέσιμη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές κάθε χρονική στιγμή.

Το κόστος εκτοξεύθηκε στα 7 δισ. ευρώ

Το μέγεθος του εγχειρήματος αποτυπώνεται και στο κόστος του. Τον Οκτώβριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση 650 εκατ. ευρώ προς την Elia Transmission Belgium για την πρώτη φάση του έργου, το συνολικό κόστος της οποίας είχε εκτιμηθεί στα 1,105 δισ. ευρώ.

Στην πορεία, ωστόσο, το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με δραματική αύξηση του κόστους σε περίπου 7 δισ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού εξοπλισμού και έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευαστικών εργασιών αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, ενώ η εγκατάσταση της ηλεκτρικής υποδομής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από το 2026 έως το 2030.

Το ενεργειακό νησί αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περίπου το 2030, παράλληλα με τα νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα χερσαία έργα Ventilus και Boucle du Hainaut, μέσω των οποίων η ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται στους τελικούς καταναλωτές.

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