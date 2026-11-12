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Ένα αυξανόμενο χάσμα έχει δημιουργηθεί στις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης μεταξύ χωρών με υψηλό χρέος, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, και ασφαλέστερων δανειοληπτών, όπως η Γερμανία, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει τον πληθωρισμό και το κόστος των επιτοκίων και έχει φέρει μια νέα ομάδα «ασθενέστερων πιστωτικών αξιολογήσεων» στο στόχαστρο των «bond vigilantes».

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας έχει σημειώσει άλμα 1,6% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ξεπερνώντας σε κάποιο σημείο το 5% για πρώτη φορά από το 2002, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του Βελγίου έχει αυξηθεί κατά 1,2%, φτάνοντας στο 4,3%.

Οι αποδόσεις σε χώρες που αντιμετώπιζαν προβλήματα στο παρελθόν, όπως η Ιρλανδία, συνεχίζουν να κινούνται σε στενά όρια σε σχέση με τη Γερμανία, το ασφαλές πιστωτικό σημείο αναφοράς της Ευρωζώνης. Όσον αφορά την Ισπανία, της οποίας η ισχυρή ανάπτυξη συνέβαλε στη μεταβολή των προοπτικών για το έλλειμμά της τα τελευταία χρόνια, η απόδοση των 10ετών ομολόγων έχει αυξηθεί μόνο κατά 0,8% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Άλες Κούτνι, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων στη Vanguard, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές χρέους εστιάζουν σε «ένα συνδυασμό αδύναμης ανάπτυξης, υψηλών δαπανών και αυξανόμενου κόστους χρηματοδότησης που έχουν οδηγήσει χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο σε πορεία προς ελλείμματα της τάξης του 6%».

Τόσο η Γαλλία, με χρέος που πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, όσο και το Βέλγιο, με χρέος που αγγίζει το 110% του ΑΕΠ, βρίσκονται εν μέσω δύσκολων δημοσιονομικών διαμάχων, καθώς οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να μειώσουν τα ελλείμματα που υπερβαίνουν το 5% του ΑΕΠ με αντιλαϊκά μέτρα.

Η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων ύψους 43 δισ. ευρώ, αλλά δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία για να τον εγκρίνει το κοινοβούλιο. Έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει συνταγματικούς μηχανισμούς για να επιβάλει την έγκριση του προϋπολογισμού, παρά τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει ψήφο μη εμπιστοσύνης.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, προσφέρθηκε να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα εν μέσω του δικού του δημοσιονομικού αδιεξόδου. Ενώ ο βασιλιάς απέρριψε την παραίτησή του, τα κόμματα αγωνίζονται να ξεπεράσουν το αδιέξοδο.

Στην πιο πρόσφατη πρόβλεψή της τον Μάιο, η Επιτροπή προέβλεψε ότι το έλλειμμα του Βελγίου θα αυξηθεί από 5,2% φέτος σε 5,4% το 2027, εν μέσω αυξημένων δαπανών για την άμυνα και πληρωμών τόκων.

Ακόμη και για την Ιταλία, όπου το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στις προσπάθειες ενίσχυσης των δημοσιονομικών της, οι αποδόσεις έχουν διευρυνθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον αντίκτυπο μιας παγκόσμιας ανοδικής μεταβολής των επιτοκίων στα σημαντικά χρέη της. Το έλλειμμά της αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% του ΑΕΠ φέτος, πριν αυξηθεί στο 3,4% του ΑΕΠ το 2027.

Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές της ενέργειας έχουν ήδη μεταφραστεί σε υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό: ο ρυθμός στην Ευρωζώνη έφτασε το 4% την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από το 2023.

«Ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μειωθούν απότομα, κάτι που θα βοηθούσε ελαφρώς, αυτό δεν βοηθά την κατάσταση που έχει πλέον ενταθεί πλήρως, δηλαδή ότι τα μεγέθη του χρέους και του ελλείμματος φαίνονται μη βιώσιμα», δήλωσε η Έιπριλ ΛαΡους της BNY Investments.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η αύξηση του κόστους δανεισμού έχει στρέψει τα βλέμματα προς την ΕΚΤ και στο ερώτημα αν και πότε θα μπορούσε να παρέμβει για να ηρεμήσει τις αγορές της περιοχής με τους περισσότερους επενδυτές να θεωρούν ότι μια τέτοια παρέμβαση απέχει αρκετά.