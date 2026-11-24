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Σημαντική μεταστροφή της γερμανικής κοινής γνώμης απέναντι στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία η πλειονότητα των πολιτών τάσσεται πλέον κατά της συνέχισης της στρατιωτικής χρηματοδότησης του Κιέβου, με το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων να έχει αυξηθεί αισθητά μέσα σε έναν χρόνο.

Ειδικότερα, το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Γερμανία δεν θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική χρηματοδότηση στην Ουκρανία, έναντι 39% πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με έρευνα της Forsa που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο για λογαριασμό του ιδρύματος Körber.

Η αντίθεση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), του ακροδεξιού κόμματος που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης και προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Μόλις το 11% των υποστηρικτών του AfD τάσσεται υπέρ της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ το 75% υποστηρίζει την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και μεταξύ ανατολικής και δυτικής Γερμανίας. Στα ανατολικά κρατίδια, μόλις το 31% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου, έναντι 48% στη δυτική Γερμανία.

Δυσκολότερη η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία

Η υποχώρηση της λαϊκής υποστήριξης στη Γερμανία ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες της Ευρώπης να διατηρήσει την ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο, καθώς η ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο της.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν διακόψει τη βοήθειά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον τον βασικό υποστηρικτή του Κιέβου, την ώρα που ενισχύονται οι πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιχειρήσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα να εγκρίνουν νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ, καθώς το προηγούμενο δάνειο των 90 δισ. ευρώ δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2027.

Η μεταστροφή της γερμανικής κοινής γνώμης έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική του Βερολίνου.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία έχει διαθέσει ή δεσμεύσει σχεδόν 58 δισ. ευρώ (63,4 δισ. δολάρια) σε στρατιωτική βοήθεια, ενώ η κυβέρνηση του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, παραμένει μεταξύ των πιο ένθερμων πολιτικών υποστηρικτών του Κιέβου.

Το 82% εξακολουθεί να θεωρεί τη Ρωσία στρατιωτική απειλή

Παρά τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, τα ευρήματα της δημοσκόπησης δεν υποδηλώνουν ότι οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν πλέον τη Μόσχα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Αντίθετα, το 82% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεωρεί τη Ρωσία στρατιωτική απειλή.

Την ίδια στιγμή, έξι στους δέκα πολίτες εκτιμούν ότι η Γερμανία και η Ευρώπη δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Γερμανία: Το 61% θεωρεί ότι η δυτική συμμαχία με τις ΗΠΑ δεν υπάρχει πλέον

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις το 43% θεωρεί πλέον αρνητική την επιρροή της Κίνας, έναντι 50% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ περίπου οι μισοί ερωτηθέντες χαρακτηρίζουν την κινεζική επιρροή ουδέτερη.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών τάσσεται υπέρ της διατήρησης ουδέτερης στάσης από το Βερολίνο στον ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Συγκεκριμένα, το 83% εκτιμά ότι η Γερμανία θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας, ενώ μόλις το 15% επιθυμεί τη στήριξη της Ουάσινγκτον.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι και το εύρημα ότι το 61% των Γερμανών θεωρεί πως η «δυτική» συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υφίσταται πλέον.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Forsa για λογαριασμό του ιδρύματος Körber, με τη συμμετοχή 1.501 πολιτών ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2026.