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Στην ενίσχυση της πράσινης μετάβασης της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας στρέφεται η Inditex, μητρικός όμιλος της Zara, δεσμεύοντας 50 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου που θα παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε προμηθευτές οι οποίοι επενδύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του International Finance Corporation (IFC), του βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ιδιωτικό τομέα, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει συνολικά 400 εκατ. δολάρια, προκειμένου να στηρίξει μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Inditex, Όσκαρ Γκαρθία Μαθέιρας, χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία ως την πρώτη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αυτού του είδους για τη βιομηχανία ένδυσης.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες μόδας δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να περιορίσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται όχι μόνο με τις δικές τους δραστηριότητες, αλλά και με το εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών τους.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κλωστοϋφαντουργίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, η κλωστοϋφαντουργία ευθύνεται για έως και το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που καθιστά τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σημαντική πρόκληση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των προμηθευτών της διεθνούς βιομηχανίας μόδας βρίσκεται σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην εξεύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, την εγκατάσταση αποδοτικότερων μηχανημάτων και την πρόσβαση σε οικονομικότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

«Οι εκπομπές συνδέονται με όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνει η εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας μόδας», εξηγεί ο Γκαρθία Μαθέιρας.

Όπως επισημαίνει, η υποστήριξη του μετασχηματισμού των προμηθευτών αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, τον περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών, τη διαχείριση των αποβλήτων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο στόχος των 400 εκατ. δολαρίων και η COP31

Η ανακοίνωση του νέου ταμείου συμπίπτει με τη διεξαγωγή της COP31 στην Τουρκία, όπου οι κυβερνήσεις συζητούν την κινητοποίηση κλιματικής χρηματοδότησης ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Τουρκία, ως διοργανώτρια χώρα, είχε παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο την πρωτοβουλία Climate Implementation Bridge, με σκοπό τη μετατροπή των διεθνών κλιματικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένα επενδυτικά έργα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Inditex επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων της μόδας στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα.

Ο επικεφαλής του ισπανικού ομίλου τονίζει ότι η προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών δεν μπορεί να περιοριστεί σε μεμονωμένες εταιρείες, καθώς πολλοί προμηθευτές συνεργάζονται ταυτόχρονα με διαφορετικές αλυσίδες λιανικής.

«Δεν πρόκειται για ταμείο της Inditex. Είναι ανοιχτό σε ολόκληρο τον κλάδο», διευκρινίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η συμμετοχή διαφορετικών επιχειρήσεων της κλωστοϋφαντουργίας μπορεί να επιταχύνει τον συνολικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.

Η Inditex επιδιώκει, μέσω της αρχικής επένδυσής της, να ενθαρρύνει και άλλες μεγάλες εταιρείες να διαθέσουν κεφάλαια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοινών τους προμηθευτών.

Φθηνά δάνεια και τεχνική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το νέο ταμείο θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν βασικούς κρίκους στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες των μεγάλων εμπορικών σημάτων.

«Οι μικρομεσαίοι προμηθευτές που βρίσκονται στην καρδιά των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων χρειάζονται πρόσβαση σε προσιτή και κατάλληλα δομημένη χρηματοδότηση για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σαρβές Σούρι, περιφερειακός αντιπρόεδρος του IFC για την Ασία και τον Ειρηνικό.

Τη διαχείριση του ταμείου θα αναλάβει η Social Investment Managers & Advisors LLC, εταιρεία επενδύσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, το χρηματοδοτικό σχήμα θα παρέχει δάνεια τόσο σε παραγωγικές επιχειρήσεις της κλωστοϋφαντουργίας όσο και σε εταιρείες ενέργειας που τις εξυπηρετούν.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί το χρηματοδοτικό κενό που εμποδίζει πολλές μικρότερες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από τα δάνεια, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής θα μπορούν να λαμβάνουν και δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

Η υποστήριξη αυτή θα αφορά στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εγκατάσταση μηχανημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και στη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών κατά την παραγωγική διαδικασία.

Οι επενδυτές και ο πρώτος στόχος των 225 εκατ. δολαρίων

Στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετέχουν, πέρα από την Inditex, διεθνείς επενδυτικοί και αναπτυξιακοί οργανισμοί.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το αμερικανικό Global Environment Facility, το Apparel Impact Institute, η ολλανδική αναπτυξιακή τράπεζα FMO, ο γαλλικός αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός Proparco και η British International Investment.

Η πρώτη φάση συγκέντρωσης κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί με 225 εκατ. δολάρια, ενώ θα ακολουθήσουν νέοι γύροι χρηματοδότησης για την επίτευξη του τελικού στόχου των 400 εκατ. δολαρίων.

Ο Γκαρθία Μαθέιρας εκτιμά ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας και η συμμετοχή σημαντικών διεθνών οργανισμών θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τη δημιουργία αντίστοιχων ταμείων, με δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμη περισσότερων προμηθευτών.

«Η επιτυχία του ταμείου και η συμμετοχή σημαντικών θεσμικών φορέων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για πρόσθετες, παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών», σημειώνει.

Inditex: Μείωση εκπομπών 53% έως το 2030

Η συμμετοχή της Inditex στο ταμείο αποτελεί αποτέλεσμα προετοιμασίας που διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια.

Κατά το διάστημα αυτό, ο ισπανικός όμιλος εργάστηκε για να προσδιορίσει τις επενδύσεις που χρειάζονται οι προμηθευτές του, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, χωρίς να ανακοπεί η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

«Η ιδέα είναι να μειώσουμε τις συνολικές εκπομπές του ομίλου, διατηρώντας παράλληλα την αναμενόμενη ανάπτυξη που επιτυγχάνουμε με συνέπεια χρόνο με τον χρόνο», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

Ο στόχος της Inditex είναι να περιορίσει τις συνολικές εκπομπές της κατά 53% έως το 2030.

Στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τον Γκαρθία Μαθέιρας, ο όμιλος είχε επιτύχει μείωση 11%.

Για τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής μόδας στον κόσμο, η πρόκληση είναι να συνδυάσει τη συνέχιση της επιχειρηματικής της ανάπτυξης με τη σταδιακή απανθρακοποίηση της παραγωγής, επενδύοντας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα που θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και φυσικούς πόρους.