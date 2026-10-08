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Στη μικρή παραθαλάσσια πόλη Ολείρος της βορειοδυτικής Ισπανίας, απέναντι από τα ανεμοδαρμένα κύματα του Ατλαντικού, η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας ζει μια ζωή τόσο διακριτική που σχεδόν τίποτα δεν προδίδει τον αμύθητο πλούτο της.

Η 58χρονη Σάντρα Ορτέγκα Μέρα, κόρη του ιδρυτή της Inditex Αμάνσιο Ορτέγκα και της πρώτης συζύγου του, Ροζαλία Μέρα, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχο του ομίλου της Zara. Παρά το γεγονός ότι το μερίδιό της, ύψους 5,05%, αποτιμάται σε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η ίδια δεν ανέλαβε ποτέ κανέναν επίσημο ρόλο στη διοίκηση του μεγαλύτερου λιανοπωλητή μόδας στον κόσμο, αφήνοντας την προβολή στην ετεροθαλή αδελφή της και πρόεδρο της εταιρείας, Μάρτα.

Η Σάντρα διαμόρφωσε την προσωπικότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επηρεασμένη βαθιά από τη μητέρα της. Η Ροζαλία Μέρα, η οποία μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας στην Λα Κορούνια και άρχισε να εργάζεται ως μοδίστρα στα 11 της χρόνια, υπήρξε η συνιδρύτρια της αυτοκρατορίας της Zara. Μαζί με τον Αμάνσιο, τον αδελφό του και τη συντονισμένη δουλειά γυναικών της περιοχής, ξεκίνησαν ράβοντας βρεφικές κουβέρτες και οικιακές ρόμπες. Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους, της Σάντρας και του Μάρκος, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυσ, η Ροζαλία αφοσιώθηκε στη φροντίδα της οικογένειας, ενώ ο Αμάνσιο επικεντρώθηκε στην επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδρύοντας το πρώτο κατάστημα Zara το 1975.

Το οικογενειακό ρήγμα και η αποχή από την επίδειξη πλούτου

Ο χωρισμός των γονιών της το 1984, μετά τη σχέση του Αμάνσιο με τη Φλόρα Πέρεζ και τη γέννηση της Μάρτα, οδήγησε σε μια μακροχρόνια αποξένωση ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Αν και η Ροζαλία παρέμεινε βασική μέτοχος και δραστήριο μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την παραίτησή της το 2004, στράφηκε έντονα στη φιλανθρωπία και την κοινωνική δράση. Διατηρώντας μια αυστηρά λιτή στάση απέναντι στον πλούτο, αποφεύγοντας κάθε επιδεικτική πολυτέλεια που στην τοπική κουλτούρα χλευαζόταν ιστορικά, η Ροζαλία στήριξε κοινωνικά κινήματα, την εκπαίδευση και τα δικαιώματα των γυναικών μέχρι τον θάνατό της το 2013, οπότε και η Σάντρα κληρονόμησε την περιουσία της.

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, η Σάντρα υιοθέτησε μια ακόμη πιο αυστηρή στάση ανωνυμίας. Σπούδασε ψυχολογία σε δημόσιο πανεπιστήμιο, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα από το δημόσιο σχολείο και αφοσιώθηκε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Paideia, το οποίο εστιάζει στην κοινωνική ένταξη. Οι ελάχιστες δημόσιες φωτογραφίες της χρονολογούνται από την κηδεία της μητέρας της, ενώ η ίδια δεν διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις, αποφεύγοντας κάθε σύμβολο επίδειξης.

Μια παγκόσμια επενδυτική αυτοκρατορία υπό τη σκιά της διαδοχής

Παρά την προσωπική της αποστασιοποίηση από την πολυτέλεια, το οικογενειακό της γραφείο, η Rosp Corunna, διαχειρίζεται ένα τεράστιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα ετήσια μερίσματα μόνο από την Inditex να φτάνουν τα 275 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, κατέχει το 5% της ογκολογικής εταιρείας PharmaMar και συμμετέχει σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Η Rosp διαθέτει επίσης μια εντυπωσιακή συλλογή ακινήτων και πολυτελών ξενοδοχείων παγκοσμίως, όπως το ιστορικό Waldorf Towers στο Μαϊάμι Μπιτς, το El Prado στο Πάλο Άλτο, το Radisson Blu στη Leicester Square του Λονδίνου και το θέρετρο Na Praia στην Πορτογαλία. Στο διοικητικό συμβούλιο του οικογενειακού γραφείου εντάχθηκαν πρόσφατα και τα τρία ενήλικα παιδιά της.

Η παρουσία της Σάντρας ως μετόχου αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για το μέλλον της Inditex. Με τον 90χρονο Αμάνσιο Ορτέγκα να κατέχει σχεδόν το 60% του ομίλου μέσω της εταιρείας Pontegadea, η τοπική νομοθεσία ορίζει ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο της περιουσίας του θα περιέλθει στους τρεις απογόνους του, τη Σάντρα, τον Μάρκος και τη Μάρτα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ήδη τεράστια περιουσία της Σάντρας. Καθώς τα δύο μέρη της οικογένειας δεν διατηρούν ουσιαστικές σχέσεις και τα παιδιά της Σάντρας δεν εμπλέκονται στη Zara, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ένας σιωπηλός μέτοχος με τόσο μεγάλο ποσοστό και χωρίς θέση στο διοικητικό συμβούλιο αποτελεί μια κρίσιμη μεταβλητή για την ισορροπία και τη διακυβέρνηση του κολοσσού της μόδας την επόμενη μέρα.

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