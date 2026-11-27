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Ο Αμάνθιο Ορτέγα, ιδρυτής της Zara, έχει επιταχύνει τις αγορές ακινήτων τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την επανεπένδυση των δισεκατομμυρίων ευρώ που εισπράττει κάθε χρόνο από τη συμμετοχή του στην Inditex.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Pontegadea, το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο του Ισπανού δισεκατομμυριούχου, απέκτησε αυτόν τον μήνα έναντι περισσότερων από 100 εκατ. ευρώ το κτίριο που στεγάζει το εμβληματικό κατάστημα της Zara στην πλατεία Ροσίο της Λισαβόνας. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε το σχετικό δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας ECO.

Εντός του ίδιου μήνα, ο Ορτέγα απέκτησε επίσης το Sinclair, έναν πύργο 390 πολυτελών διαμερισμάτων στο Σικάγο, έναντι ποσού που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια. Τον Οκτώβριο, η Pontegadea είχε καταβάλει 550 εκατ. δολάρια για την εξαγορά ενός ακόμη ακινήτου στην αμερικανική μεγαλούπολη, του πύργου γραφείων One North Wacker.

Οι νέες εξαγορές έρχονται να ενισχύσουν ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Ευρώπη, το οποίο ο Ορτέγα έχει δημιουργήσει στη διάρκεια δεκαετιών, αξιοποιώντας τα μερίσματα που αποκομίζει από τη συμμετοχή του, ύψους περίπου 60% στην Inditex.

Πρόκειται για τον κολοσσό της ένδυσης που ίδρυσε πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες και στον οποίο ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα Zara και Massimo Dutti.

Η Pontegadea επικεντρώνει την επενδυτική της δραστηριότητα κυρίως στην αγορά ακινήτων, επιδιώκοντας να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών της εντός περίπου ενός έτους από την είσπραξη των μερισμάτων της Inditex, προκειμένου να αποφεύγει συγκεκριμένες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Φέτος, ο Ορτέγα αναμένεται να εισπράξει από την Inditex μερίσματα ύψους 3,2 δισ. ευρώ, ποσό ρεκόρ.