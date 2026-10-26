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Το Instagram της Meta Platforms Inc. επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στον τομέα του βίντεο, παρουσιάζοντας νέα προϊόντα που θα του επιτρέψουν να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά το TikTok και το YouTube της Google, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη μεγάλη του στροφή προς την τηλεόραση.

Στα νέα προϊόντα περιλαμβάνονται τα Features, οριζόντια βίντεο διάρκειας έως 90 λεπτών, και τα Series, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για σύντομες δραματικές σειρές (microdramas). Η εταιρεία προχωρά επίσης στην ανανέωση του Instagram Live, που υπάρχει εδώ και μία δεκαετία, με στόχο να καταστήσει τη λειτουργία ζωντανής μετάδοσης πιο διαδεδομένη και ευκολότερα προσβάσιμη σε ολόκληρη την εφαρμογή, ακόμη και από χρήστες που δεν ακολουθούν τους δημιουργούς περιεχομένου, μέσω της καρτέλας Reels.

«Στόχος μας είναι πραγματικά να αποτελέσουμε τον καλύτερο προορισμό για κοινωνική ψυχαγωγία», δήλωσε η Τέσα Λάιονς, αντιπρόεδρος προϊόντων του Instagram, η οποία επιβλέπει την επέκταση στον τομέα του βίντεο υπό τον επικεφαλής της πλατφόρμας, Άνταμ Μοσέρι. «Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να διευρύνουμε τους τρόπους με τους οποίους επιτρέπουμε στους ανθρώπους να αφηγούνται ιστορίες μέσω βίντεο και να δίνουμε στο κοινό τη δυνατότητα να τις ανακαλύπτει». Μεγάλο μέρος αυτής της στρατηγικής αφορά την τηλεόραση, πρόσθεσε, όπου οι χρήστες αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χρόνο στην παρακολούθηση βίντεο μέσω streaming, ιδιαίτερα περιεχομένου που δημιουργείται από ανεξάρτητους δημιουργούς.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Instagram καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης των χρηστών, κυρίως χάρη στο βίντεο, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα, η οποία αρχικά έγινε γνωστή ως εφαρμογή διαμοιρασμού φωτογραφιών, αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από το TikTok και το YouTube, ενώ έχει κινηθεί σχετικά πιο αργά στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής με μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχαγωγία.

Το TikTok έχει ήδη συμβάλει στη διάδοση των microdramas, σύντομων δραματικών σειρών τύπου σαπουνόπερας για smartphones, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην Κίνα και κερδίζουν έδαφος στις δυτικές αγορές, μεταδίδει το Bloomberg. Από την πλευρά του, το YouTube παρουσίασε πρόσφατα τα «Shorts series», προκειμένου να βοηθήσει τους δημιουργούς να οργανώνουν το περιεχόμενό τους σε επεισόδια και σεζόν.

Η Λάιονς αναγνώρισε ότι «δραστηριοποιούμαστε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά», υποστήριξε ωστόσο ότι το Instagram διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, καθώς αναπτύχθηκε περισσότερο γύρω από τις κοινωνικές σχέσεις και την ιδέα του διαμοιρασμού περιεχομένου με φίλους. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόσθετο όφελος για τους δημιουργούς που επιθυμούν να διευρύνουν το κοινό τους και να καλλιεργήσουν σχέσεις με τους θαυμαστές τους.

«Οι δημιουργοί δεν θέλουν απλώς να δημοσιεύουν περιεχόμενο», δήλωσε. «Θέλουν να αισθάνονται ότι χτίζουν γύρω από αυτό μια κοινότητα που αλληλεπιδρά ουσιαστικά μαζί τους».

Το Instagram έχει θέσει την τηλεόραση στο επίκεντρο μιας σημαντικής στρατηγικής πρωτοβουλίας στις ΗΠΑ από πέρυσι, όταν παρουσίασε την πρώτη του ειδική εφαρμογή για τηλεοράσεις, επιτρέπΤο Instagram επενδύει σε βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας και σειρές σύντομων επεισοδίων, αναβαθμίζει το Instagram Live και ενισχύει την παρουσία του στις τηλεοράσειςοντας στους χρήστες να παρακολουθούν Reels σε μεγαλύτερη οθόνη. Από τον Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησαν οι δοκιμές στην πλατφόρμα Fire TV της Amazon.com Inc., οι προσπάθειες αυτές έχουν επεκταθεί στις τηλεοράσεις Samsung και στο Google TV. Το Instagram for TV κυκλοφορεί τη Δευτέρα στο Apple TV στις ΗΠΑ και σταδιακά θα επεκταθεί πέρα από τα Reels, ώστε να περιλαμβάνει και τις νέες μορφές βίντεο που ανακοινώθηκαν. Σύντομα, οι θεατές θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ως τηλεχειριστήρια. Ωστόσο, η Λάιονς προειδοποίησε ότι «το εγχείρημα της τηλεόρασης βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την ανάπτυξή του.

«Δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο όπου προσπαθούμε να επεκτείνουμε το εγχείρημα της τηλεόρασης. Προσπαθούμε κυρίως να κατανοήσουμε τι λειτουργεί για το τηλεοπτικό κοινό. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό μέρος της πορείας του Instagram τα επόμενα χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η στρατηγική αυτή θα επεκταθεί στο προσεχές μέλλον και εκτός ΗΠΑ.

«Εάν η συμπεριφορά των χρηστών και η κατανάλωση περιεχομένου σε αυτές τις πλατφόρμες μεταφέρονται στην τηλεόραση», είχε δηλώσει πέρυσι ο Μοσέρι σε συνέντευξή του στο Bloomberg, «τότε πρέπει να μεταφερθούμε και εμείς στην τηλεόραση».