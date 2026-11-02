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Οι πολυτελείς διακοπές, οι διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία, τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι αναρτήσεις από τα γήπεδα αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εικόνας που προέβαλλε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο άνθρωπος που συνελήφθη ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», για την οποία οι Αρχές ερευνούν τη φερόμενη υπεξαίρεση χρημάτων από φιλανθρωπικούς εράνους.

Οπως αναφέρει το protothema.gr, ο επικεφαλής της οργάνωσης, που επί χρόνια απηύθυνε εκκλήσεις για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν έκρυβε την οικονομική άνεση που ήθελε να προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευε στιγμιότυπα από ταξίδια, διακοπές και εξόδους, ενώ ιδιαίτερη θέση στις αναρτήσεις του είχαν και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Σημαντική θέση στην υπόθεση καταλαμβάνει και η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, η οποία συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Φιρινίδη.

Μητέρα δύο παιδιών, η Μανησιώτη δεν εμφανιζόταν απλώς στο προσωπικό περιβάλλον του επικεφαλής της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, συμμετείχε και στην προβολή των φιλανθρωπικών δράσεων της «Παιδικής Χαράς».

Μέσα από αναρτήσεις και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίσχυε την προβολή των εκκλήσεων για οικονομική βοήθεια, παρουσιάζοντας τις περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονταν υποστήριξη. Η δραστηριότητα αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς μεγάλο μέρος της προσέλκυσης δωρητών βασιζόταν στη διάδοση των σχετικών δημοσιεύσεων.

Η αστυνομική έρευνα έχει καταγράψει συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ίδιες ανάγκες παρουσιάζονταν επανειλημμένα μέσα από διαφορετικές φωτογραφίες ή προσωπικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μη γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για το ίδιο παιδί.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ποσά που συγκεντρώθηκαν ανά περίπτωση, τις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων και τα χρήματα που τελικά αποδόθηκαν στις οικογένειες.

Η Μανησιώτη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, η αποχώρησή της δεν έχει κλείσει το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή της. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί εξετάζουν κατά πόσο αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να διαχωριστεί τυπικά η δραστηριότητα της ΜΚΟ από επιχειρηματικά σχήματα που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια.

Το διαζύγιο που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικό

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της δικογραφίας αφορά το διαζύγιο του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο τους προχώρησαν στην έκδοση διαζυγίου λίγες ημέρες πριν από τη σύσταση δύο εταιρειών στις οποίες συμμετείχαν η Μανησιώτη και ο αδελφός της.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν το διαζύγιο εικονικό, καθώς υποστηρίζουν ότι, παρά την τυπική λύση του γάμου, το ζευγάρι εξακολουθούσε να διατηρεί προσωπική σχέση και να διαμένει στην ίδια κατοικία. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Πρώτα εμφανίζεται η αποχώρηση της Μανησιώτη από το σωματείο. Ακολουθεί η τυπική λύση του γάμου της με τον Φιρινίδη και, λίγο αργότερα, η δημιουργία δύο εταιρειών στις οποίες η ίδια αποκτά σχεδόν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής σύνδεσης ανάμεσα στα πρόσωπα που διαχειρίζονταν τη ΜΚΟ και εκείνα που εμφανίζονταν να ελέγχουν τις νέες επιχειρήσεις.

Οι δύο εταιρείες, τα ποσοστά 99% και τα τιμολόγια των 149.700 ευρώ

Στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο ετερόρρυθμες εταιρείες με κοινή έδρα. Η πρώτη, με την επωνυμία MVP MEDIA GROUP Ε.Ε., είχε ως αντικείμενο δραστηριότητες στον χώρο της διαφήμισης. Η δεύτερη, ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε., είχε δηλωμένες δραστηριότητες που περιλάμβαναν τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή. Κοινό στοιχείο των δύο επιχειρήσεων ήταν η εταιρική τους σύνθεση.

Η Βασιλική Μανησιώτη εμφανιζόταν να κατέχει ποσοστό 99% σε καθεμία, έχοντας παράλληλα την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου. Το υπόλοιπο 1% ανήκε στον 31χρονο αδελφό της, Πέτρο Μανησιώτη, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο τελευταίος είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση των εταιρειών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανίζονται ως νόμιμες εμπορικές συναλλαγές χρηματικές ροές που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν εννέα φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία οι ερευνητές θεωρούν εικονικά.

Η σημασία αυτών των ευρημάτων δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος των συναλλαγών, αλλά κυρίως στη λειτουργία που ενδέχεται να είχαν οι εταιρείες μέσα στο οικονομικό δίκτυο που εξετάζεται. Για τις Αρχές, το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκαν πραγματικές υπηρεσίες ή εάν οι σχετικές συναλλαγές χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τη μεταφορά χρημάτων από μία δραστηριότητα σε άλλη.

Οι 246.000 τραπεζικές κινήσεις και τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας αφορά τη διαδρομή των χρημάτων. Με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις χρηματικές ροές της περιόδου 2018–2026.

Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και στους προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη πιστώθηκαν συνολικά περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αποτυπώνει το εύρος των πιστώσεων που τέθηκαν υπό εξέταση και δεν πρέπει να συγχέεται με το ποσό της φερόμενης υπεξαίρεσης.

Από την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων εράνων προέκυψαν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που αποδόθηκαν στους ωφελουμένους.

Ειδικότερα, για 34 περιπτώσεις συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες φέρονται να αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά, ύψους περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ, εξετάζεται ως πιθανό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέρος των χρημάτων που δεν κατέληξε στους προβλεπόμενους δικαιούχους φέρεται να μεταφέρθηκε σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη και της Μανησιώτη.

Οι μεταφορές αυτές εξετάζονται τόσο ως απευθείας κινήσεις μεταξύ λογαριασμών όσο και ως χρηματικές ροές που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω αναλήψεων και νέων καταθέσεων.

Η καφετέρια στην Καλαμαριά και οι στοιχηματικοί λογαριασμοί

Στην οικονομική έρευνα περιλαμβάνεται και επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται συναλλαγές που συνδέονται με την επιχείρηση της καφετέριας CAFÉ SOCIETE στην Καλαμαριά. Στην εταιρεία που σχετιζόταν με το κατάστημα, ο Φιρινίδης και η Μανησιώτη εμφανίζονταν να κατέχουν από 47,5% ο καθένας, ενώ το υπόλοιπο 5% ανήκε σε τρίτο πρόσωπο. Οι ερευνητές εξετάζουν αν χρήματα που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΜΚΟ διοχετεύθηκαν και σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τις ιδιαίτερα υψηλές συναλλαγές σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι πιστώσεις του σε στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούσαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις υπερέβαιναν τα δύο εκατομμύρια. Πρόκειται για ποσά που αποτυπώνουν τον όγκο των στοιχηματικών συναλλαγών και όχι κατ’ ανάγκην το καθαρό κέρδος ή τη ζημία του.

Από τις φωτογραφίες των παιδιών στη δημόσια εικόνα της ευμάρειας

Η αντίθεση που βρίσκεται στο κέντρο της υπόθεσης είναι έντονη. Από τη μία πλευρά, μια οργάνωση απηύθυνε επανειλημμένα εκκλήσεις για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Οι φωτογραφίες τους και οι περιγραφές των αναγκών τους κινητοποιούσαν πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν χρήματα πιστεύοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Από την άλλη, ο επικεφαλής της οργάνωσης παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ζωή με ταξίδια, πολυτελείς διακοπές, ακριβά ξενοδοχεία και προνομιακές θέσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να συνδέσουν συγκεκριμένες δαπάνες με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, να εξακριβώσουν ποια ποσά αποδόθηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Για τη Βασιλική Μανησιώτη και τον αδελφό της, το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές κινήσεις που ακολούθησαν την αποχώρησή της από το σωματείο, καθώς και στις σχέσεις των δύο εταιρειών με τις χρηματικές ροές που εξετάζονται.

Για τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, το βασικό ερώτημα παραμένει η διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω των φιλανθρωπικών εκκλήσεων και η πιθανή χρησιμοποίησή τους για προσωπικές ή άλλες δραστηριότητες.