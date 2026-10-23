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Μόλις τρεις μήνες μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, ο Μάικ Σάτερλι δεν φανταζόταν ότι η επιχείρησή του, η οποία κατασκευάζει και πουλά μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ειδικές θήκες που διατηρούν τα ποτά κρύα, θα δεχόταν εκατοντάδες παραγγελίες μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Κι όμως, τον Αύγουστο του 2025, ο Σάτερλι προσπαθούσε να υπολογίσει πόσο χρόνο θα χρειάζονταν οι 60 εκτυπωτές της επιχείρησής του, οι οποίοι βρίσκονταν σε μια αποθήκη περίπου 279 τετραγωνικών μέτρων στο Κλίφτον Παρκ της Νέας Υόρκης, για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Η εκτίμησή του ήταν ότι θα χρειάζονταν περίπου έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθούν όλες οι παραγγελίες. Η αιτία αυτής της απρόσμενης επιτυχίας ήταν μια ανάρτηση στο Instagram.

Μέσα από αυτήν, ο Σάτερλι παρουσίασε το νεότερο προϊόν της εταιρείας του, το CruiseCup, μια θήκη που χωράει ταυτόχρονα δύο κουτάκια ποτού των 355 ml και διαθέτει ανοίγματα τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος, διευκολύνοντας την τοποθέτηση και την αφαίρεσή τους. Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, χάρη σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «τακτικό εργαλείο επαναπλήρωσης». Μετά την απρόσμενη αυτή απήχηση, ο Σάτερλι ήλπιζε να συγκεντρώσει αρκετά έσοδα, ώστε να αγοράσει περισσότερους εκτυπωτές και να αυξήσει την παραγωγή. Τον συγκεκριμένο μήνα, η CruiseCup απέφερε έσοδα ύψους 100.000 δολαρίων, περίπου 60% περισσότερα από τα υψηλότερα μηνιαία έσοδα που είχε καταγράψει ο 19χρονος από τις προηγούμενες επιχειρηματικές του προσπάθειες, σύμφωνα με το CNBC Make It.

Σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις που γνωρίζουν πρόσκαιρη επιτυχία χάρη στη δημοσιότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CruiseCup κατάφερε να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να διατηρήσει την δυναμική της πορεία. Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It, το 2025 οι πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας και του TikTok Shop απέφεραν συνολικά 808.000 δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα. Όπως αναφέρει ο Σάτερλι, τα έσοδα από τις πωλήσεις μέσω της Amazon «ήταν ελαφρώς υψηλότερα».

Η δημιουργία μιας επιχείρησης που βασίζεται στην 3D εκτύπωση απαιτεί σχετικά μικρό αρχικό κεφάλαιο και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Shopify, από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται με 3D εκτύπωση μέσω της πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά 112%.

Ο Μάικ Σάτερλι διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της CruiseCup στην επιχείρηση, κρατώντας για τον εαυτό του 500 έως 1.500 δολάρια τον μήνα. Καθώς ζει με τους γονείς του και δεν πληρώνει ενοίκιο, διαθέτει τα υπόλοιπα χρήματα κυρίως για την αγορά επιπλέον 3D εκτυπωτών, τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως αναφέρει. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε τα ακριβή ετήσια κέρδη της εταιρείας.

Ο Σάτερλι εργάζεται στην CruiseCup σε πλήρη απασχόληση, μαζί με έναν ακόμη εργαζόμενο. Η εταιρεία κατασκευάζει και πωλεί θήκες που διατηρούν κρύα τα κουτάκια ποτών, σε διάφορα μεγέθη και από διαφορετικά υλικά.

Πριν ιδρύσει την CruiseCup, ο Σάτερλι είχε δοκιμάσει διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, από την πώληση λεμονάδας μέχρι την παρασκευή και πώληση μιας σπιτικής λοσιόν που εμποδίζει την άμμο να κολλάει στο δέρμα. Όπως αναφέρει, «η λοσιόν παρασκευαζόταν από ένα μείγμα αντισηπτικού χεριών και αμύλου καλαμποκιού».

Η ενασχόλησή του με την 3D εκτύπωση ξεκίνησε κατά την Α’ λυκείου, όταν παρακολούθησε ένα μάθημα σχετικά με τον σχεδιασμό προϊόντων και την προετοιμασία τους για παραγωγή. Τον Σεπτέμβριο του 2022, αγόρασε τον πρώτο του 3D εκτυπωτή, αξίας περίπου 500 δολαρίων. Για την αγορά του χρησιμοποίησε χρήματα που είχε συγκεντρώσει από δώρα Χριστουγέννων και γενεθλίων, καθώς και από τις προηγούμενες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, όπως ο ίδιος αναφέρει.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Μάικ Σάτερλι ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση 3D εκτύπωσης στο υπόγειο των γονιών του. Η εταιρεία, με την ονομασία Solefully, κατασκεύαζε και πωλούσε διακοσμητικά αξεσουάρ που προσαρμόζονται στα παπούτσια Crocs. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου, η Solefully κατέγραψε έσοδα περίπου 250.000 δολαρίων το 2024. Η ανάπτυξη της επιχείρησης τού επέτρεψε να νοικιάσει, τον Νοέμβριο του 2024, αποθήκη με μηνιαίο μίσθωμα 3.600 δολαρίων, όπου εγκατέστησε τους ολοένα περισσότερους 3D εκτυπωτές του.

Λίγους μήνες πριν από την αποφοίτησή του από το λύκειο, ο Σάτερλι αποφάσισε να μην προχωρήσει σε πανεπιστημιακές σπουδές, καθώς θεωρούσε ότι η Solefully είχε αρκετές προοπτικές ανάπτυξης ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτήν. Παράλληλα, άρχισε να δοκιμάζει νέες ιδέες για προϊόντα. Διαπίστωσε ότι οι προσαρμογείς για τις ποτηροθήκες των αυτοκινήτων, οι οποίοι επιτρέπουν την τοποθέτηση δοχείων διαφορετικού μεγέθους, από ποτήρια καφέ των Starbucks μέχρι παγούρια Stanley, συγκέντρωναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσέφεραν υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με τα διακοσμητικά για παπούτσια. Η CruiseCup αναπτύχθηκε γρήγορα και ξεπέρασε την πρώτη του επιχείρηση, με αποτέλεσμα ο Σάτερλι να διακόψει τη λειτουργία της Solefully τον Ιούνιο του 2025.

Δύο μήνες αργότερα, ο Σάτερλι σχεδίασε τη θήκη CruiseCup που χωράει δύο κουτάκια ποτού. Όπως εξηγεί, η ιδέα προέκυψε ενώ περιηγούνταν στο Instagram και παρατήρησε αντίστοιχα προϊόντα ανταγωνιστών, από τα οποία έπρεπε να αφαιρεθούν και τα δύο κουτάκια για να αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση στο δεύτερο ποτό. Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, έχει υποβάλει αιτήσεις για δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν τα σχέδια της CruiseCup.

Ενώ αρκετοί από τους συμμαθητές του στο λύκειο φοιτούν πλέον στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου, ο Σάτερλι έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανάπτυξη της CruiseCup. Η επιχείρηση διαθέτει πλέον 160 εκτυπωτές για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων στη Νέα Υόρκη, ενώ τα μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα προμηθεύεται από κατασκευαστή στην Κίνα, τον οποίο εντόπισε μέσω διαδικτύου.

Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της εκτύπωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ως εναλλακτικής μεθόδου διακόσμησης σε σχέση με τη μεταξοτυπία, καθώς και η διεύρυνση της γκάμας με περισσότερα είδη ποτηριών και δοχείων για ποτά. Παράλληλα, σκοπεύει να προσλάβει περισσότερα άτομα για το τμήμα μάρκετινγκ, με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία των προϊόντων CruiseCup στα φυσικά καταστήματα λιανικής.

«Κάθε μέρα που ξυπνάω, ανυπομονώ να πάω στη δουλειά», αναφέρει ο Σάτερλι. Όπως εξηγεί, δεν αντιμετωπίζει την ενασχόλησή του με την επιχείρηση ως εργασία, καθώς του αρέσει να δημιουργεί και να κατασκευάζει νέα προϊόντα. «Αγαπώ αυτό που κάνω. Μου αρέσει να κατασκευάζω πράγματα και γι’ αυτό δεν αισθάνομαι ότι εργάζομαι. Για μένα, είναι απλώς διασκέδαση».