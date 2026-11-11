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Τη δυνατότητα να χαλαρώσει τους όρους της πρότασης εξαγοράς ύψους 35 δισ. ευρώ για τη Banca Monte dei Paschi di Siena εξετάζει η Intesa Sanpaolo, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να διευκολύνει την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες στην Ιταλία.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να μειώσει το ελάχιστο ποσοστό μετοχών που πρέπει να αποκτήσει ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η δημόσια πρότασή της, από το σημερινό 66,67% στο 50% συν μία μετοχή.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο της προσφοράς, το οποίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η μείωση του ορίου θα αύξανε τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της εξαγοράς, καθώς οι μέτοχοι της Monte dei Paschi προετοιμάζονται να αποφασίσουν εάν η αρχαιότερη τράπεζα στον κόσμο θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου, ενώ αρκετοί επενδυτές έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να προσφέρουν τις μετοχές τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μεγαλύτερος μέτοχος της Monte dei Paschi, η εταιρεία συμμετοχών Delfin Sarl.

Ωστόσο, παρά τις θετικές ενδείξεις, η επιτυχία της συναλλαγής δεν θεωρείται εξασφαλισμένη, γεγονός που εξηγεί την πρόθεση της Intesa να εξετάσει ένα χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής.

Η Mediobanca και η συμμετοχή στη Generali

Η εξαγορά της Monte dei Paschi θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση της Intesa ως της μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία, ενώ θα έδινε στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Κάρλο Μεσίνα, τον έλεγχο μιας σημαντικής έμμεσης συμμετοχής στον ασφαλιστικό όμιλο Assicurazioni Generali.

Η Monte dei Paschi είχε αποκτήσει πέρυσι τη Mediobanca, έναν από τους σημαντικότερους ιταλικούς ομίλους επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά της Monte dei Paschi, η Intesa θα υποχρεωθεί επίσης να υποβάλει δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες εισηγμένες μετοχές της Mediobanca, εκτιμώμενης αξίας 2,8 δισ. ευρώ.

Μέσω της συναλλαγής, η Intesa θα αποκτήσει τον έλεγχο συμμετοχής περίπου 13% στη Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η Intesa προτίθεται να διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη συμμετοχή ως επένδυση χωρίς δικαιώματα ελέγχου, δεσμευόμενη ότι θα διορίζει μόνο μειοψηφία των μελών του εποπτικού συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμμετοχή στη Generali θα επωφελείται από την ευνοϊκή κεφαλαιακή μεταχείριση που είναι γνωστή ως Danish Compromise, η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συμμετοχές τραπεζών σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι όροι της προσφοράς και τα ζητήματα ανταγωνισμού

Η πρόταση της Intesa προβλέπει την καταβολή 1,25 ευρώ σε μετρητά και την ανταλλαγή 1,6 μετοχών της Intesa για κάθε μετοχή της Monte dei Paschi.

Μετά την καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος, η σχέση ανταλλαγής θα αυξηθεί σε 1,644 μετοχές της Intesa για κάθε μετοχή της Monte dei Paschi.

Με βάση τις τιμές κλεισίματος της Τρίτης, η προσφορά αποτιμά τη Monte dei Paschi περίπου στα 35 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία.

Ο Κάρλο Μεσίνα έχει ήδη δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει στην πώληση σημαντικών δραστηριοτήτων της Monte dei Paschi προς την ασφαλιστική Unipol, προκειμένου να περιοριστούν ενδεχόμενες ανησυχίες των αρχών ανταγωνισμού σχετικά με τη συναλλαγή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, εφόσον η δημόσια πρόταση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Intesa σχεδιάζει να τερματίσει την υφιστάμενη συμφωνία διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ της Monte dei Paschi και της γαλλικής Axa.

Η απόφαση για ενδεχόμενη μείωση του ελάχιστου ποσοστού αποδοχής αποτελεί έτσι έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να καθορίσει την έκβαση της εξαγοράς, σε μια περίοδο έντονης αναδιάρθρωσης του ιταλικού τραπεζικού τομέα.