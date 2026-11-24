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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προσπάθεια της Intesa Sanpaolo να αποκτήσει την Banca Monte dei Paschi di Siena, την αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου, καθώς η μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα θέτει από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στους μετόχους της Monte Paschi τη δημόσια πρόταση εξαγοράς, συνολικής αξίας 33 δισ. ευρώ.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 22 Ιανουαρίου 2027, με την Intesa να θέτει ως αρχικό στόχο την εξασφάλιση της αποδοχής από μετόχους που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, η τράπεζα διατηρεί τη δυνατότητα να μειώσει το απαιτούμενο ποσοστό στο 50%.

Εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, πετύχει τον στόχο του, ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ιταλίας θα αποκτήσει τον έλεγχο ενός ιστορικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1472, την περίοδο της ιταλικής Αναγέννησης, αρχικά ως οργανισμός χορήγησης δανείων με ενέχυρο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, η Monte dei Paschi εξελίχθηκε σε σύμβολο τραπεζικών σκανδάλων και κακοδιαχείρισης, προτού ανακάμψει χάρη σε διαδοχικές κρατικές διασώσεις, αυξήσεις κεφαλαίου και, τελικά, στο σχέδιο εξυγίανσης που υλοποιήθηκε υπό τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Λουίτζι Λοβάλιο.

Ενισχύει την κυριαρχία της στην ιταλική τραπεζική αγορά

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενισχύσει περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της Intesa Sanpaolo στην ιταλική τραπεζική αγορά, προσφέροντάς της παράλληλα πρόσβαση σε δραστηριότητες διαχείρισης πλούτου που εποπτεύουν σχεδόν 2 τρισ. ευρώ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων πελατών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές ανησυχίες των αρχών ανταγωνισμού, ο Κάρλο Μεσίνα έχει δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει στην πώληση ορισμένων δραστηριοτήτων της Monte Paschi στον ασφαλιστικό όμιλο Unipol.

Ο επικεφαλής της Intesa εισέρχεται στην περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης έχοντας ήδη εξασφαλίσει θετικές ενδείξεις από σημαντικούς μετόχους της Monte Paschi.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, η Delfin Sarl, εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Ντελ Βέκιο.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή, η Intesa θα πρέπει να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη από τη μετοχική βάση της Monte Paschi.

Οι επιφυλάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Monte Paschi

Η διοίκηση της Monte dei Paschi δεν έχει διατυπώσει ξεκάθαρη θέση υπέρ ή κατά της εξαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι η πρόταση της Intesa είναι «δίκαιη», αλλά δεν «αντανακλά πλήρως» την αξία της τράπεζας.

Οι διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του διοικητικού οργάνου έγιναν εμφανείς και κατά τη συνεδρίαση στην οποία εξετάστηκε η προσφορά, όταν ο ανεξάρτητος σύμβουλος Κοράντο Πασέρα υπέβαλε την παραίτησή του.

Η Intesa προσφέρει 1,25 ευρώ σε μετρητά και 1,664 νέες μετοχές της για κάθε μετοχή της Monte Paschi, αποτιμώντας την υπό εξαγορά τράπεζα σε περίπου 33 δισ. ευρώ, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Δευτέρας.

Η Intesa διατηρεί επίσης τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, από την 1η έως τις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Στο επίκεντρο Mediobanca και Generali – Πρόσθετο κόστος 2,8 δισ. ευρώ

Η πιθανή εξαγορά της Monte dei Paschi αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των συμμετοχών της σε άλλους μεγάλους ιταλικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η Monte Paschi κατέχει περίπου το 86% της Mediobanca, γεγονός που σημαίνει ότι η Intesa, εφόσον ολοκληρώσει την εξαγορά, θα υποχρεωθεί να υποβάλει δημόσια πρόταση και για τις εισηγμένες μετοχές της τελευταίας.

Το πρόσθετο κόστος αυτής της διαδικασίας εκτιμάται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Mediobanca κατέχει περίπου το 13% της Assicurazioni Generali, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου της Ιταλίας, προσδίδοντας στη συμφωνία ευρύτερη στρατηγική σημασία για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο της χώρας.