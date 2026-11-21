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Η Banca Monte dei Paschi di Siena θεωρεί ότι η πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει η Intesa Sanpaolo είναι δίκαιη από χρηματοοικονομική άποψη, ωστόσο δεν αποτυπώνει πλήρως την αξία της ιταλικής τράπεζας, λίγες ημέρες πριν οι μέτοχοί της αρχίσουν να αποφασίζουν εάν θα αποδεχθούν την προσφορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi έλαβε υπόψη τις βελτιώσεις που έγιναν στην αρχική πρόταση της Intesa και, βάσει των γνωμοδοτήσεων των χρηματοοικονομικών συμβούλων του, έκρινε ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι δίκαιο από οικονομικής πλευράς.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η προσφορά δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των ωφελειών από τη συνένωσή της με τη Mediobanca, της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης και του επιχειρηματικού της σχεδίου. Το διοικητικό συμβούλιο επισήμανε ότι κάθε μέτοχος θα πρέπει να αξιολογήσει ανεξάρτητα εάν θα αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση.

Στα 33 δισ. ευρώ η προσφορά της Intesa

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η Intesa Sanpaolo έχει υποβάλει πρόταση εξαγοράς της Monte Paschi ύψους περίπου 33 δισ. ευρώ, με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, ενώ η περίοδος αποδοχής της προσφοράς αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη.

Αρκετοί μέτοχοι έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να αποδεχθούν την πρόταση, μεταξύ των οποίων και ο μεγαλύτερος μέτοχος της Monte Paschi, η εταιρεία συμμετοχών Delfin.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα εδραίωνε τη θέση της Intesa ως κυρίαρχης τράπεζας στην Ιταλία και θα περιλάμβανε τη Mediobanca, την εταιρεία διαχείρισης πλούτου και επενδυτικής τραπεζικής που εξαγοράστηκε πέρυσι από τη Monte Paschi.

Η Mediobanca κατέχει ποσοστό 13% στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, η Intesa θα υποχρεωθεί να υποβάλει προσφορά και για τις υπόλοιπες μετοχές της Mediobanca που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, με το πρόσθετο κόστος να εκτιμάται στα 2,8 δισ. ευρώ.

Η αντίσταση του Λοβάγλιο και το σχέδιο που απέρριψαν οι μέτοχοι

Ο διευθύνων σύμβουλος της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάγλιο, είχε επιχειρήσει να αποτρέψει την εξαγορά, προωθώντας σχέδιο για την υποβολή προσφορών εξαγοράς των Banco BPM και Banca Generali.

Ωστόσο, το σχέδιό του απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τους μετόχους τον περασμένο μήνα.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Λοβάγλιο έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται στην εξαγορά, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική του ήταν εκείνη που ανάγκασε την Intesa να βελτιώσει την αρχική της προσφορά.

Η Intesa προσφέρει σήμερα 1,25 ευρώ σε μετρητά και 1,664 μετοχές της για κάθε μία μετοχή της Monte Paschi.

Η σχέση ανταλλαγής αυξήθηκε προκειμένου να αντισταθμιστεί η αναμενόμενη επίδραση από το ενδιάμεσο μέρισμα που σχεδιάζει να διανείμει η Intesa.

Το όριο αποδοχής και οι κινήσεις Μεσίνα

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας έχει επισημάνει ότι θα μπορούσε να μειώσει το απαιτούμενο ποσοστό αποδοχής της προσφοράς στο 50%, από τα δύο τρίτα που ισχύουν σήμερα, διευκολύνοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η κίνηση αυτή θα ενίσχυε τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του διευθύνοντος συμβούλου της Intesa, Κάρλο Μεσίνα.

Ο Μεσίνα έχει επίσης παρουσιάσει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών προβληματισμών των αρχών ανταγωνισμού σχετικά με τη συνένωση των δύο τραπεζών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μεταβίβαση τμημάτων των δραστηριοτήτων της Monte Paschi στην Unipol, με στόχο να περιοριστούν ενδεχόμενες ενστάσεις για τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς.