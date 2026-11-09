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Σε νέα παράταση της αναστολής των πρόσθετων δασμών 24% στα αμερικανικά προϊόντα για ακόμη δύο μήνες προχωρά η Κίνα, επισημοποιώντας τη συμφωνία των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για διατήρηση της εμπορικής εκεχειρίας έως τον Ιανουάριο του 2027.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, στις 13:01 ώρα Πεκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Δασμών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας. Παράλληλα, διατηρείται ο οριζόντιος δασμός 10% στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι παρατείνεται έως τις 10 Ιανουαρίου η αναστολή των ειδικών τελών που επιβάλλονται στα αμερικανικά πλοία κατά τον ελλιμενισμό τους σε κινεζικά λιμάνια.

Η συμφωνία Τραμπ – Σι και η εμπορική εκεχειρία

Το νέο χρονοδιάγραμμα απορρέει από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, για παράταση της αναστολής των πρόσθετων δασμών έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Η εμπορική εκεχειρία, η οποία επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Τότε, Ουάσιγκτον και Πεκίνο είχαν αποφασίσει την αμοιβαία αναστολή των πρόσθετων δασμών 24%, διατηρώντας ωστόσο σε ισχύ τους δασμούς 10%.

Οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, την οποία πυροδότησε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, το 2025.

Η προειδοποίηση του Πεκίνου για νέους αμερικανικούς δασμούς

Η Κίνα ξεκαθάρισε ότι θα παρακολουθεί στενά τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης για την αντικατάσταση των έκτακτων δασμών του Τραμπ, οι οποίοι ακυρώθηκαν νωρίτερα φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει την επιβολή νέων δασμών βάσει του άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, με το Πεκίνο να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προσαρμόσει αναλόγως τα αντίμετρά του.

Στο μεταξύ, Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου αργότερα αυτόν τον μήνα, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν της Κίνας.

Πρόκειται για την τρίτη σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών εντός του 2026. Κατά την προηγούμενη συνάντησή τους, στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, είχαν συμφωνήσει να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία έως τις 10 Ιανουαρίου.

Παραμένουν οι εντάσεις για τις σπάνιες γαίες και τα αγροτικά προϊόντα

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση των σινοαμερικανικών σχέσεων, οι εμπορικές τριβές δεν έχουν εξαλειφθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ είχαν συνομιλία με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για πρόσφατες ενέργειες του Πεκίνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μπουσάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γκριρ, ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος τόνισε, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, την καθοριστική σημασία της ανάληψης «συγκεκριμένων ενεργειών» από την Κίνα για την υλοποίηση των υποσχέσεών της.

Η αμερικανική πλευρά εστιάζει ιδιαίτερα στις αγορές αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, καθώς και στις δεσμεύσεις που αφορούν τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικά πεδία της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.