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Για περισσότερα από οκτώ χρόνια, η πολιτική ταυτότητα της Ισπανίας φέρει τη σφραγίδα του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πέδρο Σάντσεθ, ενός πρωθυπουργού που καλλιέργησε διεθνώς το προφίλ του αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο εσωτερικό δίχασε βαθιά τη χώρα μέσα από τις συμφωνίες αμνηστίας και συνεργασίας με τους Καταλανούς αυτονομιστές.

Το τι θα διαδεχθεί την εποχή του «Σαντσισμού», όπως αποκαλούν οι επικριτές του τη διακυβέρνησή του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο ηγέτες της συντηρητικής αντιπολίτευσης και τον στενό τους πυρήνα: από τη μία το παραδοσιακό κεντροδεξιό κατεστημένο του Λαϊκού Κόμματος (PP) και από την άλλη το Vox, τη σκληρή αποσχισθείσα παράταξή του που κερδίζει έδαφος, ιδίως ανάμεσα στους απογοητευμένους νέους άνδρες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως πιθανότερη έκβαση έναν κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ τους, με το τελικό βάρος του Vox στην κάλπη να καθορίζει το τίμημα μιας κυβέρνησης που θα είναι η πιο ακροδεξιά των τελευταίων πενήντα ετών, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Καθώς εγχώρια ζητήματα όπως το στεγαστικό κόστος και η μετανάστευση κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο, τα πρόσωπα που διεκδικούν τα ηνία της χώρας διατηρούν —εν μέρει συνειδητά— χαμηλότερο διεθνές προφίλ. Αυτοί είναι οι έξι βασικοί πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, 65 ετών: Ο Μετριοπαθής Τεχνοκράτης

Ο ηγέτης του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) ανέβηκε μεθοδικά την κομματική ιεραρχία και προβάλλεται περισσότερο ως ικανός διαχειριστής της διοίκησης παρά ως χαρισματικός ρήτορας. Με καταγωγή από ένα αγροτικό χωριό της βορειοδυτικής Ισπανίας, αντιμετωπίζει ακόμη και το γεγονός ότι δεν μιλά αγγλικά —σε αντίθεση με τον Σάντσεθ— ως ένδειξη προσήλωσης στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας, δηλώνοντας πρόσφατα σε podcast ότι τον απασχολούν περισσότερο οι προκλήσεις της Ισπανίας από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Απόφοιτος νομικής και δημόσιος υπάλληλος, κυβέρνησε τη γενέτειρά του, τη Γαλικία, επί 13 χρόνια, έχοντας προηγουμένως αναλάβει κομβικές θέσεις στον τομέα της υγείας και των ταχυδρομείων επί κυβερνήσεων Χοσέ Μαρία Αθνάρ (1996–2003). Ηγείται της αντιπολίτευσης από το 2022 και έφερε το PP στην πρώτη θέση των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τότε την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την πρωθυπουργία.

Σήμερα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μετριοπαθή πτέρυγα του PP και τη δεξιά μετατόπιση των ψηφοφόρων υπό την πίεση του Vox. Έχει δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σκληρότερη γραμμή απέναντι στην Κίνα, αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και στενότερη ευθυγράμμιση με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανήκει στην ίδια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια.

Σαντιάγο Αμπασκάλ, 50 ετών: Ο Λαϊκιστής Ταραξίας

Συνιδρυτής του Vox και επικεφαλής του από το 2014, ο Αμπασκάλ μετέτρεψε μια περιθωριακή διάσπαση του PP στο τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Ισπανίας. Με προσεγμένη γενειάδα και αισθητική παραδοσιακής ισπανικής αρρενωπότητας, είχε γίνει viral το 2018 με προεκλογικό βίντεο που τον έδειχνε έφιππο σε σκηνικό γουέστερν υπό τη μουσική του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών — την «ανακατάκτηση» της Ανδαλουσίας, όπου το Vox κέρδισε τις πρώτες του έδρες σε ένα ιστορικό προπύργιο των Σοσιαλιστών.

Μεγαλωμένος στη Χώρα των Βάσκων την περίοδο δράσης της ETA και απόφοιτος κοινωνιολογίας, πέρασε όλη την επαγγελματική του διαδρομή στην πολιτική, ξεκινώντας από το PP. Η ρητορική του είναι επιθετική, γεμάτη αναφορές στην αποικιακή ακμή της Ισπανίας και την ιστορική σύγκρουση με το Ισλάμ.

Στην κορυφή της ατζέντας του βρίσκονται ο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης —την οποία αποκαλεί «εισβολή»— και οι επαναπατρισμοί, η απόρριψη των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και της έννοιας της έμφυλης βίας, καθώς και η μετωπική σύγκρουση με τον Σάντσεθ, τον οποίο χαρακτηρίζει «δικτάτορα» λόγω των συμφωνιών του με αυτονομιστικά κόμματα σε Καταλονία και Χώρα των Βάσκων. Ανάμεσα στα διεθνή πολιτικά του πρότυπα συγκαταλέγονται η Τζιόρτζια Μελόνι, η Μαρίν Λε Πεν και ο Χαβιέρ Μιλέι.

Αλμπέρτο και Άλβαρο Ναντάλ, 56 ετών: Οι Δίδυμοι Αρχιτέκτονες της Οικονομίας στο PP

Ο Αλμπέρτο Ναντάλ, κορυφαίος οικονομικός επιτελής του PP, συνδυάζει θητεία στον ανώτερο κρατικό μηχανισμό με διεθνή εμπειρία. Οικονομολόγος και απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων, διετέλεσε υφυπουργός Προϋπολογισμού και υφυπουργός Ενέργειας σε προηγούμενες κυβερνήσεις του PP, ενώ εργάστηκε στις ΗΠΑ ως εμπορικός σύμβουλος στην ισπανική πρεσβεία και εκτελεστικός διευθυντής στη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, από όπου παραιτήθηκε το 2025 για να επιστρέψει στη Μαδρίτη για λογαριασμό του κόμματος. Ο δίδυμος αδελφός του, Άλβαρο Ναντάλ, υπήρξε υπουργός Βιομηχανίας επί πρωθυπουργίας Μαριάνο Ραχόι.

Στις προτεραιότητες του Αλμπέρτο περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις για τα μεσαία εισοδήματα μέσω παρεμβάσεων στον φόρο εισοδήματος και την κατανάλωση, η προσέλκυση επενδύσεων, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην πυρηνική ενέργεια και μια αυστηρότερη ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο Πεκίνο.

Χοσέ Μαρία Φιγκαρέδο, 38 ετών: Ο Οικονομικός Εγκέφαλος του Vox

Δικηγόρος και οικονομολόγος με ειδίκευση στο εμπορικό και δικονομικό δίκαιο, ο Φιγκαρέδο αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της οικονομικής και ενεργειακής γραμμής του Vox. Προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια των Αστουριών και συνδέεται συγγενικά με τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ, Ροντρίγκο Ράτο.

Βουλευτής από το 2019 και βασικός κοινοβουλευτικός αντίπαλος των υπουργών Οικονομίας της κυβέρνησης Σάντσεθ, προωθεί ριζική απορρύθμιση της αγοράς, φορολογικές περικοπές, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, μαζική ανέγερση κατοικιών και το δόγμα της «εθνικής προτεραιότητας» — δηλαδή την προνομιακή πρόσβαση των Ισπανών πολιτών σε κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

Μιγκέλ Τελλάδο, 52 ετών: Ο Σκληροπυρηνικός της Παράταξης

Ως γενικός γραμματέας του PP, ο απόφοιτος πολιτικών επιστημών Μιγκέλ Τελλάδο αποτελεί έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Φεϊχόο, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της πορείας του δίπλα του στη Γαλικία. Από τότε που ο Φεϊχόο ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, ο Τελλάδο ελέγχει τον καθημερινό κομματικό μηχανισμό και τρέχει την προεκλογική εκστρατεία. Λειτουργώντας ως η αιχμή του δόρατος στις επιθέσεις κατά της αριστεράς, επιχειρεί να συγκρατήσει τους πιο σκληροπυρηνικούς συντηρητικούς ψηφοφόρους που φλερτάρουν με το Vox.

Χόρχε Μπουξαντέ, 51 ετών: Ο Σύνδεσμος με το Διεθνές Εθνικιστικό Μέτωπο

Ευρωβουλευτής από το 2019 και κορυφαίο στέλεχος της εθνικής ηγεσίας του Vox, ο δικηγόρος και ανώτερος δημόσιος υπάλληλος Χόρχε Μπουξαντέ έχει διαμορφώσει τη διεθνή δικτύωση του κόμματος, χτίζοντας γέφυρες με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ, το Fidesz στην Ουγγαρία, τα «Αδέλφια της Ιταλίας», τον «Εθνικό Συναγερμό» στη Γαλλία, αλλά και συντηρητικά δίκτυα στη Λατινική Αμερική. Εκφράζει την πιο εθνικιστική, κοινωνικά συντηρητική και καθολική τάση στο εσωτερικό του Vox, η οποία κερδίζει έδαφος έναντι των στελεχών που έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στη φιλελεύθερη οικονομική ατζέντα.