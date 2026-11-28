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Μια σημαντική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης ενδέχεται να γνωρίσει η Ισπανία μετά τις εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η οκταετής διακυβέρνηση των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ μπορεί να δώσει τη θέση της σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox. Το πραγματικό διακύβευμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κυβερνητική εναλλαγή. Αφορά κυρίως το πόσο βαθιά θα μεταβληθεί η πολιτική της χώρας και σε ποιο βαθμό ο Σαντιάγο Αμπασκάλ θα μπορέσει να επιβάλει τις θέσεις του στον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, τα προγράμματα των δύο κομμάτων αφήνουν αρκετά περιθώρια ερμηνείας, καθώς αποφεύγουν να εξειδικεύσουν πολλές από τις προτάσεις τους. Στην περίπτωση του Λαϊκού Κόμματος, μάλιστα, η ασάφεια αποτελεί συνειδητή επιλογή. Σύμφωνα με στέλεχος του κόμματος, στόχος είναι να αποφύγει ο Φεϊχό υπερβολικές προεκλογικές δεσμεύσεις που θα περιόριζαν την ευελιξία του μετά τις κάλπες.

Επομένως, η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης και κυρίως η κατανομή των υπουργείων θα καθορίσουν την έκταση της αλλαγής. Το Vox εξακολουθεί να εξετάζει πόσο ενεργή συμμετοχή επιθυμεί σε μια πιθανή κυβέρνηση Φεϊχό, ενώ το PP θα επιδιώξει να διατηρήσει τον κεντρικό έλεγχο των σημαντικότερων πολιτικών επιλογών.

Από το μεταναστευτικό και την αγροτική πολιτική μέχρι τις τεχνολογικές επενδύσεις, το περιβάλλον και τα κοινωνικά δικαιώματα, μια κυβέρνηση PP–Vox θα μπορούσε να ανατρέψει σημαντικές επιλογές της περιόδου Σάντσεθ.

Υπάρχει, πάντως, ένας παράγοντας που περιορίζει το εύρος της αλλαγής: ο βαθιά φιλοευρωπαϊκός χαρακτήρας της ισπανικής κοινωνίας.

Παρά τη σκληρή κριτική που ασκεί το Vox στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γνωρίζει ότι ο ευρωσκεπτικισμός έχει συγκεκριμένα πολιτικά όρια στην Ισπανία. Η ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια συνδέθηκε ιστορικά με τη μετάβαση στη δημοκρατία μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο. Για μεγάλο μέρος της ισπανικής κοινωνίας, η Ευρώπη αποτελεί στοιχείο της ίδιας της δημοκρατικής ταυτότητας της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι μια δεξιά κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ισπανική στάση σε επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές, χωρίς απαραίτητα να αμφισβητήσει τη συνολική ευρωπαϊκή πορεία της Μαδρίτης.

Μετανάστευση: Η «προτεραιότητα στους Ισπανούς» και η κόκκινη γραμμή των Βρυξελλών

Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία η αλλαγή πολιτικής θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη μαζική νομιμοποίηση μεταναστών. Το PP προχωρά μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας να απαγορευτούν νομοθετικά αντίστοιχες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Η αυξανόμενη πολιτική σημασία του ζητήματος αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη. Από τις εκλογές του 2023, η μετανάστευση έχει αναδειχθεί στη δεύτερη σημαντικότερη ανησυχία των Ισπανών, πίσω από το στεγαστικό πρόβλημα.

Η κρίση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου εισήλθαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί άνδρες από το Μαρόκο, συνέβαλε στη σκλήρυνση της ρητορικής των δύο κομμάτων. Τόσο το Vox όσο και το PP υιοθέτησαν τον όρο «εισβολή» για να περιγράψουν τις μεταναστευτικές ροές.

Η βασική πρόταση του Vox συνοψίζεται στην αρχή της «εθνικής προτεραιότητας», που προβλέπει προνομιακή πρόσβαση των Ισπανών πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες και παροχές, από τη στέγαση και την εκπαίδευση μέχρι τα κοινωνικά επιδόματα.

Το Λαϊκό Κόμμα υιοθετεί μια πιο περιορισμένη προσέγγιση. Στο πρόγραμμά του προβλέπει κριτήρια προτεραιότητας για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δημόσιους πόρους, χωρίς όμως να τα συνδέει αποκλειστικά με την υπηκοότητα. Αντίθετα, περιλαμβάνει και τους μετανάστες που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στη χώρα.

Η σημαντικότερη διαφορά αφορά την «επαναμετανάστευση» (remigration), μια έννοια που προέρχεται από ακροδεξιούς πολιτικούς κύκλους της Γερμανίας και της Αυστρίας και έχει εξελιχθεί σε κεντρική προεκλογική πρόταση του Vox.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κρίνει ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν συμβιβάζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ το PP κρατά αποστάσεις από αυτές.

Αντίθετα, σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως η δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός της ΕΕ, οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί εμφανίζονται να συγκλίνουν με τη γενικότερη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής που παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αγροτική πολιτική: Το υπουργείο που θέλει το Vox και η πιθανή σύγκρουση με την ΕΕ

Εάν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο το Vox επιθυμεί να αφήσει έντονο κυβερνητικό αποτύπωμα, αυτός είναι η αγροτική πολιτική.

Το κόμμα του Αμπασκάλ παρουσιάζει την αγροτική Ισπανία ως την πραγματική καρδιά του έθνους και έχει επιδιώξει συστηματικά να αναλάβει τα χαρτοφυλάκια γεωργίας στις περιφερειακές κυβερνήσεις όπου συνεργάζεται με το PP.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Γεωργίας αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους του Vox στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα και με τη μετανάστευση. Σημαντικό μέρος της αγροτικής παραγωγής της Ισπανίας βασίζεται σε πολυάριθμους μετανάστες εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται με σχετικά χαμηλές αμοιβές.

Το Vox έχει υποστηρίξει ότι η αρχή της εθνικής προτεραιότητας θα μπορούσε να επεκταθεί και στον αγροτικό τομέα, προτείνοντας υψηλότερους μισθούς ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να γίνουν ελκυστικότερες για τους Ισπανούς. Ωστόσο, έχει αποφύγει να αναγάγει την πρόταση αυτή σε κεντρικό στοιχείο της μεταναστευτικής του πολιτικής.

Το PP ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, προτείνοντας προσωρινές άδειες εργασίας και προσλήψεις εργαζομένων απευθείας από τις χώρες προέλευσής τους.

Ένα δεύτερο σημείο πιθανών τριβών αφορά στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Το Vox έχει ζητήσει στο παρελθόν την αναστολή αγροτικής εμπορικής συμφωνίας με το Μαρόκο, υποστηρίζοντας ότι οι Μαροκινοί παραγωγοί δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους Ισπανούς αγρότες.

Το Λαϊκό Κόμμα, από την πλευρά του, ζητά τα εισαγόμενα τρόφιμα να συμμορφώνονται με πρότυπα ασφάλειας και παραγωγής αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν στην Ισπανία. Πρόκειται για τις λεγόμενες «ρήτρες-καθρέφτη», που επιδιώκουν την εφαρμογή ισοδύναμων κανόνων στα εισαγόμενα προϊόντα.

Η μεγαλύτερη διαφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων εντοπίζεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Το Vox την απορρίπτει, θεωρώντας ότι απειλεί τους Ισπανούς παραγωγούς. Το PP αποφεύγει να αναδείξει το ζήτημα στην προεκλογική αντιπαράθεση, αν και γενικά υποστηρίζει τη συμφωνία.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πεδίο απόλυτης συμφωνίας, όχι μόνο μεταξύ PP και Vox, αλλά και με τη σημερινή σοσιαλιστική κυβέρνηση: η αντίθεση στις περικοπές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο επόμενο επταετές ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, επομένως, δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή της ισπανικής θέσης.

Τεχνολογία: Τέλος στην αντιπαράθεση με τους κολοσσούς και νέα εποχή για τα data centers

Μια κυβέρνηση PP–Vox θα μπορούσε να επιφέρει αισθητή μεταβολή και στη σχέση της Μαδρίτης με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει μετατρέψει την αντιπαράθεσή του με τους ισχυρούς επιχειρηματίες της τεχνολογίας, τους οποίους αποκαλεί «τεχνο-ολιγάρχες», σε κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ρητορικής.

Μια δεξιά κυβέρνηση αναμένεται να εγκαταλείψει αυτή τη δημόσια σύγκρουση με τη Big Tech.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ έχει συναντηθεί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στο Vox.

Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στα δύο κόμματα της ισπανικής δεξιάς παραμένουν σημαντικές σε επιμέρους ζητήματα.

Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 14 ετών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους.

Το Vox, αντίθετα, αντιτίθεται σε αυτού του είδους τα ηλικιακά όρια.

Ακόμη μεγαλύτερη μπορεί να είναι η αλλαγή πολιτικής στα κέντρα δεδομένων (data centers).

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση έχει εγκρίνει διάταγμα, το οποίο επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο και προβλέπει περιορισμούς στην ενεργειακή κατανάλωση των data centers, καθώς και προϋποθέσεις σχετικές με την κυριαρχία επί των δεδομένων.

Ο Αλμπέρτο Ναδάλ, βασικός σύμβουλος του Φεϊχό σε ζητήματα βιομηχανικής πολιτικής, έχει δεσμευτεί ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα καταργηθεί εφόσον το PP αναλάβει την εξουσία.

Η κατάργηση των περιορισμών θα μπορούσε να διευκολύνει την επέκταση του κλάδου, δημιουργώντας ευνοϊκότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για νέες επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων.

Ενέργεια και κλίμα: Λιγότερο φιλόδοξη πράσινη πολιτική, μεγαλύτερος ρόλος για τα πυρηνικά

Η ενεργειακή πολιτική και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτέλεσαν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Σάντσεθ, τοποθετώντας την Ισπανία μεταξύ των πιο φιλόδοξων ευρωπαϊκών χωρών στην πράσινη μετάβαση.

Μια κυβέρνηση PP–Vox αναμένεται να κινηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση, αν και η έκταση της αλλαγής θα εξαρτηθεί από την επιρροή που θα αποκτήσει το Vox.

Το κόμμα του Αμπασκάλ έχει συνδέσει πολλά από τα προβλήματα του αγροτικού τομέα με την κλιματική νομοθεσία και εδώ και χρόνια κινητοποιεί τους υποστηρικτές του εναντίον της πράσινης ατζέντας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντίθεσή του στην εκρίζωση ελαιόδεντρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αγροτικές περιοχές της Ανδαλουσίας.

Το PP, από την άλλη πλευρά, ευθυγραμμίζεται με τη νέα προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο υποστηρίζει τη χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων και τον τερματισμό της επιβολής μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, τα δύο κόμματα συμφωνούν σε ένα κρίσιμο ζήτημα: την παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Ωστόσο, η ενεργειακή πραγματικότητα της Ισπανίας περιορίζει τις δυνατότητες ριζικής αναστροφής της πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που παρατίθενται στην ανάλυση, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε από 35% το 2015 σε 56% το 2025.

Η ισχυρή παρουσία των ΑΠΕ σημαίνει ότι, ακόμη και εάν η νέα κυβέρνηση επιβραδύνει την εφαρμογή ορισμένων κλιματικών πολιτικών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ήδη βασικό στοιχείο του ισπανικού ενεργειακού συστήματος.

Κίνα: Πιθανή στροφή προς την Ουάσινγκτον και το δίλημμα των κινεζικών επενδύσεων

Η πολιτική απέναντι στην Κίνα είναι ένα ακόμη πεδίο όπου ενδέχεται να καταγραφεί αλλαγή προσανατολισμού.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Σάντσεθ, η Ισπανία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ενίσχυσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πεκίνο.

Η Μαδρίτη προχώρησε μάλιστα στη δημιουργία στρατηγικού διαλόγου με την κινεζική ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό έχει δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυστηρότερη αντιμετώπιση της Κίνας.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο έμπειρος διπλωμάτης Ιλντεφόνσο Κάστρο, υποστηρίζουν την ισχυρή διατλαντική συνεργασία.

Η παρουσία τους θα μπορούσε να ωθήσει μια κυβέρνηση Φεϊχό προς αυστηρότερη στάση έναντι του Πεκίνου, ιδιαίτερα εάν αυτή ευθυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις της Ουάσινγκτον.

Το Vox υιοθετεί ακόμη πιο σκληρή ρητορική απέναντι στην Κίνα.

Το 2025 είχε κατηγορήσει τον Σάντσεθ ότι κολακεύει την «κομμουνιστική κινεζική δικτατορία», αποτυπώνοντας την ιδεολογική του αντίθεση προς το Πεκίνο.

Τα δύο κόμματα συμφωνούν στον αποκλεισμό προμηθευτών υψηλού κινδύνου από τις δημόσιες συμβάσεις, επικαλούμενα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Huawei.

Έχουν επίσης επικρίνει έντονα την απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ να ανανεώσει συμβάσεις με την κινεζική εταιρεία.

Ωστόσο, μια αυστηρότερη πολιτική έναντι της Κίνας δεν είναι απαλλαγμένη από οικονομικές δυσκολίες.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες κινεζικές επενδύσεις στην Ισπανία βρίσκονται σε περιφέρειες που διοικούνται από το Λαϊκό Κόμμα, όπως η Γαλικία, η Ανδαλουσία και η Βαλένθια.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα πρακτικό δίλημμα: η πολιτική επιδίωξη για στενότερη ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ πρέπει να συνυπολογίσει τα συμφέροντα περιφερειών που έχουν ήδη προσελκύσει σημαντικά κινεζικά κεφάλαια.

Δικαιώματα γυναικών και πολιτισμός: Το νέο μέτωπο των συντηρητικών αλλαγών

Ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο για την επόμενη κυβέρνηση θα αποτελέσουν τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και οι πολιτισμικές αντιπαραθέσεις.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει επιδιώξει να παρουσιάσει την Ισπανία ως διεθνή υπερασπιστή προοδευτικών κοινωνικών αξιών.

Η συμμετοχή του Vox σε μια νέα κυβέρνηση θα σηματοδοτούσε σαφή διαφοροποίηση από αυτή την πολιτική.

Ο Φεϊχό έχει δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα καταργήσει την αυτοτελή υπουργική υπόσταση του υπουργείου Ισότητας, ενσωματώνοντας τις αρμοδιότητές του σε άλλο κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο.

Εάν ακολουθηθεί το μοντέλο των περιφερειακών κυβερνήσεων στις οποίες συμμετείχε το Vox, το κόμμα του Αμπασκάλ αναμένεται να επιδιώξει τη δημιουργία υπουργείου Οικογένειας.

Ένα ακόμη ζήτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις αφορά τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Φεϊχό άνοιξε τη συζήτηση για πιθανή αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς ανήλικων κοριτσιών που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε άμβλωση θα πρέπει να ενημερώνονται για την απόφαση.

Το Vox είχε ταχθεί το 2023 υπέρ της κατάργησης του νόμου για τις αμβλώσεις, αν και πλέον διατυπώνει λιγότερο συγκεκριμένες θέσεις.

Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ PP και Vox στο ζήτημα της έμφυλης βίας.

Το Λαϊκό Κόμμα εξακολουθεί να υποστηρίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Αντίθετα, το Vox προτιμά να αναφέρεται στη «βία εντός της οικογένειας», ζητώντας την κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων τις οποίες θεωρεί ότι ποινικοποιούν τους άνδρες.

Κυνήγι, λύκοι και ταυρομαχίες: Οι πολιτισμικοί πόλεμοι περνούν στην κυβέρνηση

Πέρα από την ισότητα των φύλων, ένα κυβερνητικό σχήμα PP–Vox θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο αντιπαραθέσεις που συνδέονται με την αγροτική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της Ισπανίας.

Το Vox υποστηρίζει μέτρα για την προστασία του κυνηγιού, ενώ τόσο το PP όσο και το Vox τάσσονται υπέρ της δυνατότητας θήρευσης λύκων με στόχο την προστασία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη βόρεια Ισπανία.

Ωστόσο, το πλέον χαρακτηριστικό πεδίο σύγκρουσης αφορά τις ταυρομαχίες.

Ο σημερινός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, από το αριστερό κόμμα Sumar, κατάργησε το 2024 το εθνικό βραβείο ταυρομαχίας, προκαλώντας την αντίδραση των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων.

Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox έχουν δεσμευτεί ότι θα επαναφέρουν το συγκεκριμένο βραβείο, εντάσσοντας τις ταυρομαχίες στην ευρύτερη πολιτική τους για την προστασία της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.