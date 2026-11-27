Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έπειτα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης των Σοσιαλιστών, οι δημοσκοπήσεις στην Ισπανία δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας κυβερνητικής αλλαγής με στροφή προς τα δεξιά. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο της πολιτικής που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox.

Σε ανάλυσή του, το Politico επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις αλλαγές που θα μπορούσε να επιφέρει μια τέτοια κυβερνητική συνεργασία στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, αλλά και τις επιπτώσεις της στις σχέσεις της Μαδρίτης με τις Βρυξέλλες.

Τα προεκλογικά προγράμματα των δύο δεξιών κομμάτων δεν περιλαμβάνουν πολλές συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην περίπτωση του Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με κομματικό αξιωματούχο, πρόκειται για συνειδητή στρατηγική, ώστε ο επικεφαλής του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, να αποφύγει τις υπερβολικές υποσχέσεις κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Η ακριβής κυβερνητική ατζέντα θα εξαρτηθεί από την κατανομή των υπουργείων σε έναν ενδεχόμενο συνασπισμό μεταξύ της παραδοσιακής Κεντροδεξιάς του Φεϊχό και του Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ, το οποίο εξακολουθεί να σταθμίζει τον βαθμό συμμετοχής που επιθυμεί σε μια πιθανή κυβέρνηση υπό τον Φεϊχό.

Μια δεξιά στροφή έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης υπό τον Πέδρο Σάντσεθ θα επέφερε σημαντικές αλλαγές σε σειρά κρίσιμων πολιτικών, από το μεταναστευτικό έως τα κέντρα δεδομένων, προσελκύοντας αναμφίβολα την προσοχή των Βρυξελλών.

Εκείνο που θεωρείται σαφές, σύμφωνα με το Politico, είναι ότι η Ισπανία δύσκολα θα μετατραπεί σε ευρωσκεπτικιστική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Vox μπορεί να ασκεί δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γνωρίζει όμως ότι υπάρχουν όρια στην απήχηση του ευρωσκεπτικισμού στην ισπανική κοινωνία.

Η Ισπανία παραμένει βαθιά φιλοευρωπαϊκή χώρα. Η πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέπεσε με τη μετάβαση στη δημοκρατία μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή ταυτότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής της φυσιογνωμίας.

Το Politico εντοπίζει έξι βασικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσε να αλλάξει η πολιτική ατζέντα της Ισπανίας υπό μια κυβέρνηση PP και Vox.

Μεταναστευτικό: Προτεραιότητα στους Ισπανούς

Η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους θεωρείται πιθανότερη η ανατροπή των επιλογών της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox έχουν επικρίνει έντονα τη μαζική νομιμοποίηση μεταναστών από τη σημερινή κυβέρνηση, με το PP να υποστηρίζει επιπλέον τη θέσπιση νομοθετικής απαγόρευσης ανάλογων μέτρων.

Από τις τελευταίες εκλογές του 2023, το μεταναστευτικό έχει αναδειχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία των Ισπανών πολιτών, μετά τη στεγαστική κρίση. Η κρίση στη Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες κυρίως νεαροί άνδρες από το Μαρόκο εισήλθαν σε ισπανικό έδαφος, σκλήρυνε τη ρητορική τόσο του Vox όσο και του Λαϊκού Κόμματος, τα οποία έχουν υιοθετήσει τον όρο «εισβολή».

Η εμβληματική πρόταση του Vox για το μεταναστευτικό είναι η λεγόμενη «εθνική προτεραιότητα», μια πολιτική που προβλέπει προνομιακή πρόσβαση των Ισπανών πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, από τη στέγαση και την εκπαίδευση μέχρι τις κοινωνικές παροχές.

Το προεκλογικό πρόγραμμα του Φεϊχό περιλαμβάνει επίσης «κριτήρια προτεραιότητας για την πρόσβαση σε ορισμένες παροχές, υπηρεσίες και δημόσιους πόρους». Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα δεν περιορίζει τα κριτήρια αυτά στην εθνικότητα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να καλύπτουν και όσους διαμένουν νόμιμα στην Ισπανία επί μακρόν.

Το Vox έχει αναδείξει σε κεντρική προεκλογική πρόταση και τη λεγόμενη «επαναμετανάστευση» (remigration), όρο που προέρχεται από ακροδεξιούς κύκλους στη Γερμανία και την Αυστρία και συνδέεται με πολιτικές μαζικής επιστροφής μεταναστών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κρίνει ότι τέτοιες προτάσεις δεν συμβιβάζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ το Λαϊκό Κόμμα αποστασιοποιείται από τη συγκεκριμένη ιδέα.

Στα περισσότερα άλλα ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, τα δύο κόμματα αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τη νέα, αυστηρότερη προσέγγιση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων επιστροφής μεταναστών.

Αγροτική πολιτική: Το προνομιακό πεδίο του Vox

Η ισπανική Ακροδεξιά παρουσιάζει την ύπαιθρο ως την αυθεντική καρδιά του έθνους. Το κόμμα του Αμπασκάλ επιδιώκει σταθερά να εξασφαλίζει τον έλεγχο των αρμόδιων για τη γεωργία υπηρεσιών στις περιφερειακές κυβερνήσεις όπου συγκυβερνά με το Λαϊκό Κόμμα. Ως εκ τούτου, το υπουργείο Γεωργίας θα αποτελούσε πιθανότατα έναν από τους βασικούς στόχους του σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.

Σημαντικό μέρος της μετανάστευσης στην Ισπανία συνδέεται με τον αγροτικό τομέα, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα φθηνού εργατικού δυναμικού μεταναστών.

Το Vox έχει αναφερθεί στην επέκταση της αρχής της «εθνικής προτεραιότητας» και στον συγκεκριμένο κλάδο, ζητώντας αυξήσεις αποδοχών ώστε οι αγροτικές θέσεις εργασίας να καταστούν ελκυστικές για τους Ισπανούς. Ωστόσο, έχει αποφύγει να αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα σε κεντρικό άξονα της μεταναστευτικής του πολιτικής. Από την πλευρά του, το PP προτείνει τη χορήγηση προσωρινών θεωρήσεων εισόδου και την πρόσληψη εργαζομένων απευθείας στις χώρες προέλευσής τους.

Η Ισπανία θα μπορούσε επίσης να βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες για ζητήματα εμπορικής πολιτικής, εάν μια κυβέρνηση PP-Vox επιχειρήσει να περιορίσει τις εισαγωγές από χώρες τις οποίες θεωρεί ότι υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας αγοράς.

Στο παρελθόν, το κόμμα του Αμπασκάλ έχει ζητήσει την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας για αγροτικά προϊόντα με το Μαρόκο, υποστηρίζοντας ότι οι Μαροκινοί παραγωγοί δημιουργούν συνθήκες «αθέμιτου ανταγωνισμού».

Το Λαϊκό Κόμμα δεσμεύεται ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα θα πληρούν προδιαγραφές ασφάλειας και παραγωγής αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν στην Ισπανία, ζητώντας ουσιαστικά την ενσωμάτωση των λεγόμενων ρητρών αμοιβαιότητας στις εμπορικές συμφωνίες.

Διαφορετική είναι η στάση των δύο κομμάτων απέναντι στην εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur. Το Vox την απορρίπτει, χαρακτηρίζοντάς την πλήγμα για τους Ισπανούς παραγωγούς, ενώ το PP αποφεύγει να εμπλακεί έντονα στη σχετική συζήτηση, αν και σε γενικές γραμμές τάσσεται υπέρ της συμφωνίας.

Ωστόσο, τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox συμμερίζονται πλήρως τη θέση της σημερινής σοσιαλιστικής κυβέρνησης κατά των περικοπών στη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στο συγκεκριμένο μέτωπο, επομένως, αναμένεται συνέχεια της υφιστάμενης πολιτικής.

Τεχνολογία: Τέλος στη μετωπική σύγκρουση με τις Big Tech

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αναγάγει την τεταμένη σχέση του με εκείνους που αποκαλεί «τεχνολιγάρχες» σε σημαντικό μέρος του προεκλογικού του μηνύματος. Σύμφωνα με το Politico, αυτή η δημόσια αντιπαράθεση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς θα υποχωρούσε υπό μια κυβέρνηση PP-Vox.

Ο Αμπασκάλ έχει συναντηθεί με τον Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εκφράσει δημοσίως τη στήριξή του στο Vox.

Σε ορισμένα ζητήματα, πάντως, οι θέσεις του Λαϊκού Κόμματος δεν απέχουν σημαντικά από εκείνες των Σοσιαλιστών. Ο Φεϊχό, για παράδειγμα, δεσμεύεται να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Αντιθέτως, το Vox αντιτίθεται στην επιβολή τέτοιων ηλικιακών περιορισμών.

Μεγαλύτερη αλλαγή θα μπορούσε να υπάρξει στον τομέα των data centers, ο οποίος προσελκύει ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις.

Νομοθετικό διάταγμα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, το οποίο θέτει όρια στην ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων και προϋποθέσεις που αφορούν στην ψηφιακή κυριαρχία, εγκρίθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση και επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο.

Ο Αλμπέρτο Ναδάλ, βασικός σύμβουλος του Φεϊχό για θέματα βιομηχανικής πολιτικής, έχει δεσμευθεί να καταργήσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία εφόσον το Λαϊκό Κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση, ανοίγοντας τον δρόμο για ενδεχόμενη περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Ενέργεια και κλίμα: Υποχώρηση από την πρωτοπορία της πράσινης μετάβασης

Η ενέργεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτέλεσαν βασικές πολιτικές προτεραιότητες της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, κατατάσσοντας την Ισπανία μεταξύ των πλέον φιλόδοξων κρατών-μελών της ΕΕ σε θέματα πράσινης μετάβασης.

Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά υπό μια ενδεχόμενη κυβέρνηση PP-Vox, με την έκταση των αλλαγών να εξαρτάται από την πολιτική επιρροή του κόμματος του Αμπασκάλ.

Το Vox συνδέει πολλά από τα προβλήματα του ισπανικού αγροτικού τομέα με τους κλιματικούς κανονισμούς και εδώ και χρόνια κινητοποιεί τους υποστηρικτές του κατά της πράσινης ατζέντας. Μεταξύ άλλων, έχει επικρίνει την εκρίζωση ελαιόδεντρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το Λαϊκό Κόμμα, από την πλευρά του, κινείται στη νέα κυρίαρχη γραμμή της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς σε θέματα κλίματος και ενέργειας, ευθυγραμμιζόμενο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην προσπάθεια χαλάρωσης των κλιματικών κανονισμών και τερματισμού της επιβολής, όπως υποστηρίζει, «μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων».

Στο ενεργειακό μέτωπο, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην παράταση της διάρκειας λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών της χώρας.

Ωστόσο, ακόμη και αν το Vox επιχειρήσει να απομακρύνει την Ισπανία από την ενεργειακή μετάβαση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ήδη εδραιωμένη πραγματικότητα στην ισπανική οικονομία. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε από 35% το 2015 σε 56% το 2025.

Κίνα: Προς μια σκληρότερη στάση απέναντι στο Πεκίνο

Επί διακυβέρνησης Σάντσεθ, η Ισπανία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ενίσχυσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πεκίνο, εγκαινιάζοντας μάλιστα στρατηγικό διάλογο με την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Φεϊχό έχει δεσμευθεί ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ για τη σκλήρυνση της στάσης του ευρωπαϊκού μπλοκ απέναντι στο Πεκίνο.

Ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο έμπειρος διπλωμάτης Ιλδεφόνσο Κάστρο, είναι ένθερμοι υποστηρικτές των διατλαντικών σχέσεων και θα μπορούσαν να κατευθύνουν μια κυβέρνηση του PP προς αυστηρότερη πολιτική έναντι της Κίνας, εφόσον αυτή συμβαδίζει με τη στάση της Ουάσιγκτον.

Το Vox τηρεί ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο και το 2025 είχε κατηγορήσει τον Σάντσεθ ότι κολάκευε την «κομμουνιστική κινεζική δικτατορία».

Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν τον αποκλεισμό προμηθευτών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου από τις δημόσιες συμβάσεις, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Huawei, ενώ έχουν επικρίνει έντονα την απόφαση της σημερινής κυβέρνησης να ανανεώσει συμβάσεις με την κινεζική εταιρεία.

Ωστόσο, η εξίσωση δεν είναι απλή. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινεζικές επενδύσεις στην Ισπανία βρίσκονται σε περιφέρειες που διοικούνται από κυβερνήσεις του Λαϊκού Κόμματος, όπως η Γαλικία, η Ανδαλουσία και η Βαλένθια.

Δικαιώματα των γυναικών και πολιτισμικές συγκρούσεις

Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει επιδιώξει να αναδειχθεί σε υπέρμαχο των προοδευτικών αξιών στη διεθνή σκηνή. Μια ισπανική κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Vox ως μικρότερου κυβερνητικού εταίρου θα σηματοδοτούσε σημαντική διαφοροποίηση από αυτή την πολιτική.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Φεϊχό δεσμεύθηκε να καταργήσει την αυτοτελή υπουργική υπόσταση του υπουργείου Ισότητας και να ενσωματώσει τις αρμοδιότητές του, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα φύλου, σε άλλο υπουργείο.

Εάν ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόζει το Vox στις περιφερειακές κυβερνήσεις, το κόμμα του Αμπασκάλ θα επιδιώξει τη δημιουργία υπουργείου Οικογένειας.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Φεϊχό άνοιξε επίσης τη συζήτηση για ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της ισπανικής νομοθεσίας για τις αμβλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς ανηλίκων που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε διακοπή της εγκυμοσύνης θα πρέπει να ενημερώνονται για την απόφαση αυτή. Το Vox, το οποίο το 2023 υποστήριζε την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας, εμφανίζεται πλέον λιγότερο συγκεκριμένο στις θέσεις του.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο κομμάτων σε ζητήματα ισότητας.

Το Λαϊκό Κόμμα διατηρεί τη συναίνεση γύρω από τη νομοθεσία για την έμφυλη βία, ενώ το Vox χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο ενδοοικογενειακή βία και ζητεί την κατάργηση νόμων που, κατά την άποψή του, έχουν ποινικοποιήσει τους άνδρες.

Πέρα από τα ζητήματα ισότητας, μια κυβέρνηση συνασπισμού αναμένεται να μεταφέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις πολιτισμικές αντιπαραθέσεις γύρω από την αγροτική παράδοση της Ισπανίας.

Το Vox υποστηρίζει μέτρα για την προστασία του κυνηγιού, ενώ τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox συμφωνούν στην έγκριση του κυνηγιού λύκων για την προστασία της κτηνοτροφίας στη βόρεια Ισπανία.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πεδίο αντιπαράθεσης αφορά στις ταυρομαχίες. Ο σημερινός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, προερχόμενος από το αριστερό κόμμα Sumar, κατάργησε το 2024 το εθνικό βραβείο ταυρομαχιών. Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox σχεδιάζουν να το επαναφέρουν.