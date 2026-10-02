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Περισσότεροι από 34.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πέντε χώρες της δυτικής Ευρώπης εξαιτίας του καύσωνα το φετινό καλοκαίρι, καθώς η περιοχή βίωσε το θερμότερο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με συγκέντρωση εκτιμήσεων θνησιμότητας από διαφορετικές υπηρεσίες.

Στην Ισπανία καταγράφηκαν 5.805 επιπλέον θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη από τις 15 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Instituto de Salud Carlos III που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη. Πρόκειται για το φονικότερο καλοκαίρι από την έναρξη της καταγραφής το 2015.

Στη Γαλλία, τρία κύματα καύσωνα συνδέθηκαν με περίπου 7.824 θανάτους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, ο υψηλότερος αριθμός τουλάχιστον από το 2015. Αυξημένη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη καταγράφηκε επίσης στη Γερμανία, τη Βρετανία και το Βέλγιο.

«Η Ισπανία κατέγραψε 61 ημέρες καύσωνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τέσσερα κύματα καύσωνα, ένα πέμπτο τον Σεπτέμβριο και επεισόδια ακραίας ζέστης τον Μάιο», δήλωσε η Ντιάνα Γκόμεθ, επικεφαλής του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας του ISCIII. «Όλα αυτά οδήγησαν σε αύξηση των θανάτων που αποδίδονται στη ζέστη».

Ρεκόρ θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη

Η ζέστη μπορεί να επιδεινώσει υφιστάμενα προβλήματα υγείας και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για ευάλωτες ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι που εκτίθενται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η δυτική Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή ήταν κατά 2,5°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ευρωπαϊκού προγράμματος παρατήρησης της Γης Copernicus.

Τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ήταν οι υψηλότερες από τουλάχιστον το 1979 σχεδόν σε ολόκληρη την Αγγλία, την Ουαλία και το Βέλγιο, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2003, όταν χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία κατέγραψαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους από τη ζέστη και οι υπηρεσίες υγείας δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στα περιστατικά θερμοπληξίας, οδηγώντας τις αρχές σε βελτιώσεις των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης και των υπηρεσιών αντιμετώπισης ακραίων θερμοκρασιών.

Περισσότερες ημέρες πάνω από τους 30°C

Σε 17 ημέρες φέτος, τουλάχιστον το 60% της δυτικής Ευρώπης κατέγραψε θερμοκρασίες άνω των 30°C, σύμφωνα με έκθεση του Copernicus που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Το αντίστοιχο διάστημα το καλοκαίρι του 2003 ήταν μόλις 11 ημέρες.

Παράλληλα, το 52% της ευρωπαϊκής ηπείρου βίωσε θερμοκρασίες 38°C ή υψηλότερες, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως «πολύ ισχυρή» θερμική καταπόνηση σύμφωνα με την κλίμακα του Copernicus.

Στην Ισπανία, οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη ξεπέρασαν κατά περισσότερους από 1.000 το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Η χειρότερη ημέρα ήταν η 10η Ιουλίου, σύμφωνα με το ισπανικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας.

Το ISCIII υπολογίζει την υπερβάλλουσα θνησιμότητα συγκρίνοντας τον ημερήσιο αριθμό θανάτων με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά θερμοκρασιακά όρια στις 50 επαρχίες της χώρας.

«Τα όρια ξεπεράστηκαν σε κάθε επαρχία για πολλές ημέρες», δήλωσε η Γκόμεζ. Όπως ανέφερε, το ισπανικό σύστημα είναι το μόνο που δημοσιεύει ημερήσιες εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να έχουν απευθυνθεί στις ισπανικές αρχές για την εμπειρία τους.

Γερμανία και Γαλλία με βαρύ απολογισμό

Στη Γερμανία, οι θάνατοι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης από τις 6 Απριλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Robert Koch.

Περίπου 9.600 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο κατά το κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη. Το προηγούμενο ρεκόρ της Γερμανίας ήταν περίπου 9.000 θάνατοι από τη ζέστη το 2018.

Στη Γαλλία, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Santé Publique France δείχνουν ότι οι θάνατοι από τη ζέστη ήταν οι περισσότεροι τουλάχιστον από το 2015, μετά τα τρία μεγάλα κύματα καύσωνα του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η οριστική έκθεση για τη θνησιμότητα αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Πέρυσι είχαν εκτιμηθεί περίπου 5.700 θάνατοι στη Γαλλία. Το 2003, ερευνητές του Πανεπιστημίου Paris 5 είχαν υπολογίσει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν περίπου 14.800 επιπλέον θανάτους μόνο τον Αύγουστο.

Στη Βρετανία, τα κύματα καύσωνα συνδέθηκαν με περίπου 2.877 θανάτους τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με την UK Health Security Agency, η οποία αναμένεται να δημοσιεύσει την τελική έκθεση για ολόκληρη τη θερινή περίοδο το επόμενο έτος.

Στο Βέλγιο, 2.112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου, σύμφωνα με το Sciensano, το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας.

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