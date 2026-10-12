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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, αντί να προχωρήσει σε συμφωνίες με τη Μόσχα για την απελευθέρωση ποσοτήτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

«Θα καλούσαμε τις ΗΠΑ να θέσουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και να μην υπάρχουν όλες αυτές οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις στα διυλιστήρια», δήλωσε η Κάλας σε δημοσιογράφους στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντησή της με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεργάζεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την απελευθέρωση ρωσικών αποθεμάτων ντίζελ στις διεθνείς αγορές, ανατρέποντας στην πράξη χρόνια κυρώσεων, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διεθνείς τιμές καυσίμων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την προεδρία.

Η Κάλας υποστήριξε ότι η λογική θα πρέπει να είναι αντίστροφη: περισσότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα είναι, όπως είπε, ο τρόπος για να τερματιστούν μόνιμα οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Ο τερματισμός του πολέμου, πρόσθεσε, θα επιτρέψει επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

«Εάν οι ΗΠΑ ευθυγραμμίζονταν» με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, «θα μπορούσαμε πραγματικά να ασκήσουμε την πίεση ώστε η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Νέο πακέτο κυρώσεων από την ΕΕ

Η ΕΕ επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα διανύει το πέμπτο έτος του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, το μπλοκ αναμένεται να εγκρίνει νέες κυρώσεις σε περισσότερα από 1.600 πρόσωπα και εταιρείες που κατηγορούνται ότι στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που έχει επιβάλει μέχρι σήμερα η ΕΕ, έπειτα από αρκετούς μήνες κατά τους οποίους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δυσκολεύονταν να προωθήσουν αυστηρότερα μέτρα.

Το πακέτο θα στοχεύσει όσους στηρίζουν τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, καθώς και πρόσωπα που συμμετείχαν στις ρωσικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Οι αξιωματούχοι θα συζητήσουν επίσης προτάσεις για τον περιορισμό των θεωρήσεων εισόδου σε Ρώσους διπλωμάτες και πρώην στρατιωτικούς, χωρίς ωστόσο να αναμένεται οριστική απόφαση.

Η απειλή του «υβριδικού πολέμου»

Η ανάγκη για μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική για την Ευρώπη, καθώς αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Μόσχα έχει περάσει σε νέα φάση υβριδικού πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Πρόκειται για μια διαρκή εκστρατεία που περιλαμβάνει δολιοφθορές, εμπρησμούς, δολοφονίες και άλλες ενέργειες, με στόχο να υπονομευθεί η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι ανησυχίες κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για αποτυχημένη επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τέτοιες ενέργειες.

Μετά το περιστατικό, αξιωματούχοι της ΕΕ δεσμεύτηκαν να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία και να αυξήσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η ΕΕ ήρε τις κυρώσεις σε δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου.

Η απόφαση αποτέλεσε μέρος συμφωνίας για την παράταση, για τρία χρόνια, των υφιστάμενων περιορισμών σε σχεδόν 3.000 επιχειρηματίες, πολιτικούς και εταιρείες.

Στήριξη στην Ουκρανία και το ζήτημα των θεωρήσεων

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, η ΕΕ έχει προωθήσει τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά μέτρα στήριξης της Ουκρανίας.

Ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης πριν από την αναμενόμενη ρωσική χειμερινή επίθεση, ενώ ενέκριναν το αίτημα του Κιέβου για την αγορά αμερικανικών πυραύλων Patriot μέσω ευρωπαϊκού δανείου.

Μετά την έγκριση του νέου πακέτου κυρώσεων, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί στις ρωσικές θεωρήσεις εισόδου.

Η ΕΕ είχε προτείνει στο παρελθόν ταξιδιωτική απαγόρευση για Ρώσους στρατιωτικούς, όμως χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία είχαν εκφράσει αντιρρήσεις, φοβούμενες ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε γενικευμένη απαγόρευση για τους Ρώσους.

Το ζήτημα επανήλθε μετά το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο, με το επιχείρημα ότι ο περιορισμός των θεωρήσεων θα μπορούσε να δυσκολέψει τη Μόσχα να πραγματοποιεί άλλες επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται ο περιορισμός του αριθμού και των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών, καθώς και η απαγόρευση εισόδου για πρώην Ρώσους στρατιωτικούς.

Κάλας και Αυστραλία χαιρετίζουν την πρόταση εκεχειρίας, εφόσον τηρηθεί από τη Μόσχα

Η Κάλας χαιρέτισε ωστόσο την ανακοίνωση μιας ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν και πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε μία «που θα περιλαμβάνει (τον όρο) ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι».

«Φυσικά θα χαιρετίσουμε την κατάπαυση του πυρός μόλις αυτή τηρηθεί», δήλωσε η Κάλας πριν από την έναρξη μιας συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. «Δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι η Ρωσία θα συμμορφωθεί με αυτήν», πρόσθεσε.

Εξάλλου και η Αυστραλία εξέφρασε την υποστήριξή της «στην ενεργειακή εκεχειρία» στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την Καμπέρα να καλεί παράλληλα τη Μόσχα «να τερματίσει την αδικαιολόγητη εισβολή της».

«Η Αυστραλία υποστηρίζει μια ενεργειακή εκεχειρία που θα τηρείται από τη Ρωσία και θα συμβάλλει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, με όρους που θα θέσει η Ουκρανία», δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών στο AFP.

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