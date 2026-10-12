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Σημαντικές παρεμβάσεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες περιλαμβάνει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, με τις αλλαγές να ξεκινούν από τον Νοέμβριο και να συνεχίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το προσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου και προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 9,5 δισ. ευρώ και πληθωρισμό 3,8% για το 2026, ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη αύξηση στις κύριες συντάξεις, υψηλότερη ετήσια οικονομική ενίσχυση και αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αλλαγή για τις συντάξεις χηρείας, μέσω της κατάργησης της περικοπής κατά 50% μετά την πρώτη τριετία.

Στο 2,9% η αύξηση των συντάξεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι κύριες συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,9%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση 2,6%.

Το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής προκύπτει από τον προβλεπόμενο συνδυασμό πληθωρισμού και μεταβολής του ΑΕΠ, με τη νέα αύξηση να μεταφράζεται σε υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές για τους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η αύξηση προβλέπεται να εφαρμοστεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των συνταξιούχων που θα δουν πραγματική ενίσχυση στο ποσό που λαμβάνουν.

Στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση

Αλλαγές έρχονται και στην ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, η οποία αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και θα καταβάλλεται από τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, καθώς η ενίσχυση επεκτείνεται και στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Συνολικά, οι δικαιούχοι της ετήσιας ενίσχυσης υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια.

Το ίδιο ποσό των 400 ευρώ προβλέπεται και για άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, ενισχύοντας την κάλυψη των οικονομικά πιο ευάλωτων ομάδων.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου.

Το προσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της μείωσης κατά 50% μετά την παρέλευση της τριετίας, αλλαγή που οδηγεί σε βελτίωση του εισοδήματος των δικαιούχων συντάξεων χηρείας που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη περικοπή.

Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς, καθώς η συμπλήρωση της τριετίας δεν θα συνεπάγεται πλέον την αντίστοιχη μείωση της σύνταξης.

Αναπροσαρμογές και στα αναπηρικά επιδόματα

Στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται επίσης αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027, παράλληλα με την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Έτσι, οι βασικές αλλαγές που προβλέπει το προσχέδιο για το 2027 συγκεντρώνονται σε τέσσερα μέτωπα: υψηλότερες κύριες συντάξεις, ενισχυμένο ετήσιο βοήθημα, βελτιώσεις στις συντάξεις χηρείας και αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

Για εκατομμύρια δικαιούχους, οι πρώτες αλλαγές θα γίνουν αισθητές ήδη από τον Νοέμβριο με την καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ, ενώ το επόμενο κύμα αυξήσεων θα ακολουθήσει με την έναρξη του 2027.

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