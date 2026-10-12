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Σε σημαντική ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στηρίζεται η δημοσιονομική εικόνα του 2027, καθώς το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπει ότι οι εισπράξεις από φόρους θα αυξηθούν κατά 2,149 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η πρόβλεψη βασίζεται στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, με τον στόχο για την ανάπτυξη να τοποθετείται στο 2,3%, αλλά και στην αναμενόμενη αύξηση μισθών και συντάξεων, στη μείωση της ανεργίας, στην ενίσχυση των ελέγχων για τη φοροδιαφυγή και στη διατήρηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 77,878 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,8% έναντι του τρέχοντος έτους. Από το συνολικό ποσό, περίπου 29,4 δισ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από τον φόρο εισοδήματος και 30,6 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.

ΦΠΑ και έμμεσοι φόροι

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να φτάσουν τα 42,431 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 0,4% σε σχέση με το 2026.

Ο ΦΠΑ αναμένεται να αποφέρει 30,581 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του 2026. Η υποχώρηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση κατά 911 εκατ. ευρώ των εσόδων που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Στα έσοδα του 2026 περιλαμβάνεται, παράλληλα, έκτακτο ποσό 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, το οποίο δεν επαναλαμβάνεται το 2027.

Αντίθετα, τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,312 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 136 εκατ. ευρώ. Από φόρους και δασμούς στις εισαγωγές αναμένονται άλλα 533 εκατ. ευρώ, με αύξηση 72 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη αύξηση συνδέεται κυρίως με την εφαρμογή σε ετήσια βάση του νέου τελωνειακού μέτρου που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026. Το μέτρο καταργεί την απαλλαγή από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες και προβλέπει κατ’ αποκοπή τέλος 3 ευρώ ανά είδος.

Φόροι εισοδήματος στα 29,4 δισ. ευρώ

Ισχυρότερη αύξηση καταγράφεται στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος, τα οποία για το 2027 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 29,376 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2026, η αύξηση φτάνει τα 2,038 δισ. ευρώ ή 7,5%.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 16,995 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 620 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση των αποδοχών από εξαρτημένη εργασία και των συντάξεων, την αναμενόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να φτάσουν τα 9,844 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,302 δισ. ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος θα είναι υψηλότερα και θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Οι φόροι κεφαλαίου υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν στα 262 εκατ. ευρώ, χωρίς μεταβολή σε σχέση με το 2026, ενώ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπεται να ανέλθουν στα 2,298 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 54 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έσοδα από την ακίνητη περιουσία

Στους φόρους περιουσίας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να περιοριστούν στα 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ.

Η μείωση συνδέεται με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, καθώς και με την επέκταση του μέτρου σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Μείωση προβλέπεται και στους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής, όπου τα έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 614 εκατ. ευρώ, δηλαδή 147 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την εκτίμηση του 2026.

Βασικός λόγος είναι η παρέμβαση για τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα.

Ρεκόρ φορολογικών εσόδων το 2026

Η υψηλή επίδοση του 2027 έρχεται μετά από μια χρονιά κατά την οποία τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 75,729 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 73,645 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση διαμορφώνεται έτσι στα 2,085 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να αποτελεί τον βασικό μοχλό.

Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ αναμένεται να είναι υψηλότερες κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. Στο ποσό περιλαμβάνονται και τα 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα, η αύξηση των αμοιβών και η μείωση της ανεργίας ενίσχυσαν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα οποία εκτιμάται ότι θα είναι κατά 560 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Θετική επίδραση στα φορολογικά έσοδα έχει και η πορεία του τουρισμού. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,4% στο επτάμηνο του 2026, έναντι ετήσιας πρόβλεψης 6,5%.

«Κουμπαράς» 400 εκατ. ευρώ για το 2027

Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων ενισχύει και το πρωτογενές αποτέλεσμα. Για το 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται πλέον στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 9,548 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο περίπου 400 εκατ. ευρώ, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε μέτρα στήριξης έως το τέλος του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να λειτουργήσουν ως δημοσιονομικό απόθεμα για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το βασικό ζητούμενο είναι εάν ο συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος θα αποδειχθεί επαρκής για να αντιμετωπίσει την πίεση που συνεχίζουν να δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις ενεργειακές ανατιμήσεις, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

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