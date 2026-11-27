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Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals της τελευταίας δεκαετίας στον κλάδο του καπνού ενδέχεται να βρίσκεται στα σκαριά, καθώς τρεις από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες του κόσμου, με έδρα σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, εξετάζουν μια συναλλαγή που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά.

Η αμερικανική Altria Group εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την εξαγορά της βρετανικής Imperial Brands, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε περίπου 26 δισ. στερλίνες (34 δισ. δολάρια), πιθανότατα σε συνεργασία με την ιαπωνική Japan Tobacco.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εάν η συμφωνία προχωρήσει, θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στον κλάδο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η Imperial Brands, ιδιοκτήτρια εμπορικών σημάτων τσιγάρων όπως τα Winston και Kool, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη προσέγγιση για εξαγορά.

Ωστόσο, ένα πιθανό τριμερές deal θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαχωρισμό και ανακατανομή περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές, δίνοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε νέες χώρες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες προϊόντων.

Η στρατηγική πίσω από την εξαγορά και η μάχη με PMI και BAT

Η προοπτική συμφωνίας μεταξύ Altria, Japan Tobacco και Imperial Brands αντανακλά τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια καπνοβιομηχανία.

Και οι τρεις εταιρείες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις παραδοσιακών τσιγάρων, ενώ οι ανταγωνιστές τους, Philip Morris International (PMI) και British American Tobacco (BAT), έχουν κινηθεί πιο επιθετικά προς τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης.

Η πιθανή εξαγορά θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητα των τριών ομίλων να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα σε κατηγορίες όπως τα σακουλάκια νικοτίνης, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.

«Από στρατηγικής πλευράς, θα είχε νόημα», σημείωσε ο αναλυτής της Bernstein, Κάλουμ Έλιοτ, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών του Bloomberg για το ενδιαφέρον εξαγοράς της Imperial Brands.

Εφόσον η βρετανική εταιρεία εξαγοραστεί και οι δραστηριότητές της διαχωριστούν, η εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει τον μετασχηματισμό ενός κλάδου που αντιμετωπίζει ολοένα αυστηρότερη νομοθεσία, συνεχή μείωση του αριθμού των καπνιστών και αυξανόμενη ανάγκη επενδύσεων στην καινοτομία.

Από 1,38 δισ. σε 1,2 δισ. οι καπνιστές παγκοσμίως

Οι δημογραφικές και καταναλωτικές τάσεις εξηγούν γιατί οι μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο αριθμός των καπνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια το 2024, έναντι 1,38 δισεκατομμυρίων το 2000.

Μόνο από το 2010, ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού έχει μειωθεί κατά 120 εκατομμύρια, με τον ΠΟΥ να καταγράφει σχετική υποχώρηση 27%, καθώς οι κυβερνήσεις εντείνουν τις πολιτικές περιορισμού του καπνίσματος.

Την ίδια στιγμή, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων εμφανίζει σημαντική εξάπλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον προϊόντα ατμίσματος, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως αναφέρεται στα στοιχεία που παρατίθενται.

Οι αλλαγές αυτές έχουν αναγκάσει τις καπνοβιομηχανίες να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Τα τελευταία χρόνια, σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει περιορίσει τον αριθμό των μεγάλων διεθνών παικτών, με τις εταιρείες να επιδιώκουν οικονομίες κλίμακας σε μια αγορά παραδοσιακών τσιγάρων που συρρικνώνεται.

Από τη Swedish Match των 16 δισ. δολαρίων στο νέο mega deal

Η συγκέντρωση στον κλάδο έχει ήδη δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλέγμα διεθνών συμμετοχών και εμπορικών σημάτων.

Η Imperial Brands ελέγχει, μεταξύ άλλων, ιστορικές γαλλικές μάρκες όπως τα Gauloises, ενώ η Japan Tobacco απέκτησε σημαντική παρουσία στην αμερικανική αγορά μέσω της εξαγοράς της Vector Group.

Η συναλλαγή εκείνη, ύψους 2,4 δισ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν η Vector ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στις ΗΠΑ.

Την ίδια περίοδο, ορισμένοι ανταγωνιστές κινήθηκαν με μεγαλύτερη ταχύτητα στα προϊόντα χωρίς καπνό.

Το 2023, η Philip Morris International ολοκλήρωσε την εξαγορά της σουηδικής Swedish Match, έναντι 16 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία είχε ισχυρή παρουσία στα προϊόντα snus χωρίς καπνό και στα σακουλάκια νικοτίνης Zyn, προσφέροντας στην PMI πρόσβαση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά.

Την εποχή εκείνη, ο διευθύνων σύμβουλος της PMI, Γιάτσεκ Όλτσακ, είχε προκαλέσει αίσθηση δηλώνοντας ότι «τα τσιγάρα ανήκουν σε μουσείο».

Λίγο περισσότερο από τρία χρόνια αργότερα, η πιθανότητα μιας νέας μεγάλης συμφωνίας επαναφέρει τη συζήτηση για το μέλλον της κατανάλωσης νικοτίνης.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι παραδοσιακοί καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να στραφούν σε εναλλακτικά προϊόντα δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου ή εάν η προτεραιότητα πρέπει να είναι ο περιορισμός της χρήσης προϊόντων νικοτίνης συνολικά, δεδομένης της ισχυρής εθιστικής τους δράσης.

Altria: Η επιστροφή στις διεθνείς αγορές μετά τον διαχωρισμό από την Philip Morris

Η Altria αποσχίστηκε από την Philip Morris το 2008, δημιουργώντας έναν ανεξάρτητο επιχειρηματικό όμιλο με επίκεντρο την αμερικανική αγορά.

Με έδρα το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, η εταιρεία διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τσιγάρα Marlboro, καθώς και τα σακουλάκια νικοτίνης On!.

Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αν και το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, η Philip Morris International διαθέτει τα Marlboro σε μεγάλο μέρος των υπόλοιπων διεθνών αγορών.

Η Altria έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές προϊόντων νικοτίνης από το στόμα, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον θερμαινόμενο καπνό και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Το 2019 είχε επιχειρήσει να επανενωθεί με την Philip Morris International, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου παγκόσμιου ομίλου.

Ωστόσο, οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η πιθανή εξαγορά της Imperial Brands, σε συνεργασία με τη Japan Tobacco, θα μπορούσε να προσφέρει στην Altria μια διαφορετική διαδρομή για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.

Πώς θα μπορούσαν να μοιραστούν οι δραστηριότητες – Ο ρόλος των ΗΠΑ

Σε αντίθεση με την Altria, η Imperial Brands και η Japan Tobacco διαθέτουν ευρύτερη διεθνή παρουσία και εξαρτώνται λιγότερο από την αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor για το 2025, τα οποία επικαλείται η RBC Capital Markets, η Imperial Brands ελέγχει λίγο περισσότερο από 11% της αγοράς τσιγάρων των ΗΠΑ, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο της Japan Tobacco ανέρχεται σε περίπου 6%.

Παρά τη γεωγραφική τους διαφοροποίηση, και οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τα παραδοσιακά τσιγάρα για να χρηματοδοτήσουν τη μετάβασή τους σε εναλλακτικά προϊόντα.

Μια συμφωνία θα μπορούσε να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων και πρόσβαση σε νέες αγορές.

Ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Τζέιμς Έντουαρντς Τζόουνς, εκτιμά ότι ένας διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων της Imperial μεταξύ Altria και Japan Tobacco θα μπορούσε να επιτρέψει στις εταιρείες να αποφύγουν σημαντικές αντιμονοπωλιακές ενστάσεις.

Από την πλευρά της, η αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Ντιάνα Ροσέρο-Πένια, επισημαίνει ότι η διάσπαση της Imperial θα προσέφερε στις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθός τους.

Ωστόσο, όπως τονίζει, ο τρόπος κατανομής των δραστηριοτήτων θα καθορίσει το πραγματικό οικονομικό όφελος.

Η μεγάλη εξάρτηση από τα παραδοσιακά τσιγάρα

Παρά τις επενδύσεις σε εναλλακτικά προϊόντα, τα οικονομικά μεγέθη των τριών εταιρειών αποτυπώνουν πόσο ισχυρή παραμένει η εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά τσιγάρα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά τους, περίπου το 90% των εσόδων της Altria προέρχεται από προϊόντα καύσης καπνού.

Στην περίπτωση της Imperial Brands και της Japan Tobacco, το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει το 100%, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της επιχειρηματικής αλλαγής που καλούνται να πραγματοποιήσουν.

Τα προϊόντα χωρίς καπνό θεωρούνται πιθανή πηγή μελλοντικής ανάπτυξης, ωστόσο τα παραδοσιακά τσιγάρα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων.

Japan Tobacco: Η ρωσική κρίση και η επιβάρυνση των 8,9 δισ. δολαρίων

Η πιθανή συμμετοχή της Japan Tobacco στο deal εξετάζεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την ιαπωνική εταιρεία.

Η Ρωσία κατέσχεσε τις τοπικές δραστηριότητές της, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο των προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών του ομίλου.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει την Japan Tobacco να προχωρήσει σε λογιστική επιβάρυνση ύψους 1,4 τρισ. γεν (8,9 δισ. δολαρίων).

Παρά τις σημαντικές απώλειες, η εταιρεία διαθέτει έναν ισχυρό μέτοχο: την ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχό της.

Ο αναλυτής της Mitsubishi UFJ eSmart Securities, Τσουτόμου Γιαμάντα, εκτιμά ότι η Japan Tobacco ενδέχεται ακόμη να αποφύγει την απομείωση της αξίας των ρωσικών δραστηριοτήτων της, ανάλογα με την εξέλιξη των διπλωματικών επαφών.

Παράλληλα, θεωρεί ότι μια συμφωνία για την Imperial Brands θα μπορούσε να βοηθήσει τον ιαπωνικό όμιλο να αντισταθμίσει μέρος των κερδών που έχασε από τη ρωσική αγορά.

Νέο κύμα αναδιάρθρωσης – Περικοπές προσωπικού σε BAT και Imperial

Το ενδεχόμενο εξαγοράς της Imperial Brands έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια καπνοβιομηχανία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκτεταμένης αναδιάρθρωσης.

Οι μεγάλες εταιρείες επιδιώκουν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να αναπτύξουν νέες πηγές εσόδων μέσω εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Η British American Tobacco έχει ήδη μειώσει κατά περίπου 20% το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της, ενώ η Imperial Brands ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα σχέδιο περικοπής του 18% του προσωπικού της.

Οι δύο ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το Bloomberg.

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων εξελίσσεται παράλληλα με την αναζήτηση νέων συνεργασιών και εξαγορών, καθώς οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις αλλαγές της αγοράς.

Ράλι 13% για την Imperial – Άνοδος 4,5% για τη Japan Tobacco

Οι πληροφορίες για ενδεχόμενη εξαγορά προκάλεσαν έντονη αντίδραση στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η μετοχή της Imperial Brands έκλεισε την Πέμπτη με άνοδο άνω του 13%, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική υποβολής προσφοράς για την εταιρεία.

Πριν εμφανιστούν τα σενάρια εξαγοράς, η μετοχή κατέγραφε απώλειες σχεδόν 3% από την αρχή του έτους.

Θετική ήταν και η αντίδραση στο Τόκιο, όπου η μετοχή της Japan Tobacco ενισχύθηκε περίπου 4,5% την Παρασκευή.

Η άνοδος επέτρεψε στον ιαπωνικό όμιλο να ανακτήσει μέρος των προηγούμενων απωλειών του, καθώς η χρηματιστηριακή του αξία είχε μειωθεί περίπου κατά ένα τρίτο μετά την κατάσχεση των ρωσικών δραστηριοτήτων του.

Νέο πλήγμα για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου;

Μια ενδεχόμενη εξαγορά και διάσπαση της Imperial Brands θα είχε σημαντικές συνέπειες και για τη βρετανική χρηματιστηριακή αγορά.

Εάν η εταιρεία διαγραφεί από το χρηματιστήριο, το Λονδίνο θα χάσει ακόμη έναν μεγάλο εισηγμένο όμιλο, σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική αγορά αντιμετωπίζει κύμα αποχωρήσεων εταιρειών και περιορισμένο αριθμό νέων δημόσιων εγγραφών.

Η Imperial Brands, η οποία συμμετέχει στον δείκτη FTSE 100, κατέχει δεσπόζουσα θέση στη βρετανική αγορά καπνού και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο αναλυτής της Peel Hunt, Ρέι Μέιλ, προειδοποιεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να επιτρέψει την εξαγορά της εταιρείας σε χαμηλή αποτίμηση.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έκανε τεράστιο λάθος αν επέτρεπε να φύγει η εταιρεία τόσο φθηνά», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μετοχή της Imperial Brands έχει επί σειρά ετών αντιμετωπιστεί με σημαντική υποτίμηση από τους αναλυτές που παρακολουθούν την εταιρεία.