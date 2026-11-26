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Σε μία στρατηγικής σημασίας επιχειρηματική κίνηση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, η Hellenic Environmental Center (HEC) του Δημήτρη Μελισσανίδη, αποκτά την πλειοψηφία της Nature Group από την ολλανδική Burando Atlantic Group, η οποία παραμένει μέτοχος μειοψηφίας και στρατηγικός εταίρος στη νέα εταιρική δομή, ενισχύοντας τη θέση της HEC στην ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών διαχείρισης ναυτιλιακών καταλοίπων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η συμφωνία αποτελεί καθοριστικό βήμα στη διεθνή ανάπτυξη της HEC, διευρύνοντας σημαντικά τη γεωγραφική της παρουσία και την επιχειρησιακή της δυναμικότητα.

Η συνένωση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και των επιχειρησιακών δικτύων των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν ισχυρό ευρωπαϊκό επιχειρησιακό Όμιλο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καταλοίπων σε στρατηγικές τοποθεσίες της Ευρώπης, συλλεκτικό στόλο 60 περιβαλλοντικών δεξαμενόπλοιων και παρουσία σε έξι ευρωπαϊκές χώρες.

Το νέο δίκτυο εκτείνεται σε στρατηγικούς λιμενικούς κόμβους: τον Πειραιά, τη Μάλτα, το Γιβραλτάρ, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα, καλύπτοντας κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας.

Η Burando Atlantic Group, ολλανδικός Όμιλος με πολυετή δραστηριότητα στους τομείς των ναυτιλιακών υπηρεσιών, της ενέργειας, των logistics και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, παραμένει μέτοχος μειοψηφίας στη Nature Group, διατηρώντας τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου στη νέα εταιρική δομή.

Ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό δίκτυο περιβαλλοντικών υπηρεσιών

Η νέα εταιρική δομή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης καταλοίπων, από τη συλλογή και μεταφορά ναυτιλιακών και βιομηχανικών καταλοίπων έως την επεξεργασία και την παραγωγή πράσινων καυσίμων.

Η HEC διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στα λιμάνια, με εξειδίκευση στη διαχείριση ναυτιλιακών καταλοίπων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Nature Group αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης ναυτιλιακών καταλοίπων στη Βόρεια Ευρώπη. Διαθέτει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, στόλο 27 συλλεκτικών περιβαλλοντικών δεξαμενόπλοιων, βυτιοφόρα οχήματα και σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας υπηρεσίες στα λιμάνια της Ολλανδίας και του Βελγίου, όπως το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα.

Κοινός πυρήνας της δραστηριότητας των δύο εταιρειών είναι η εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην παροχή λιμενικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης MARPOL για την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα πλοία.

Η συνδυασμένη επιχειρησιακή ισχύς, οι υποδομές και η τεχνογνωσία των δύο εταιρειών ενισχύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να παρέχει ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

Επενδύσεις στην περιβαλλοντική προστασία και τη νέα ενεργειακή εποχή

Η αναπτυξιακή στρατηγική της HEC εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές λιμενικές υπηρεσίες, με επενδύσεις στην αξιοποίηση καταλοίπων και την παραγωγή πράσινων καυσίμων για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, ο Όμιλος ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ανάκτησης πόρων, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Hellenic Environmental Center, δήλωσε: «Η απόκτηση της πλειοψηφίας της Nature Group αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή αναπτυξιακή πορεία της HEC και ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τη συμφωνία αυτή δημιουργούμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό Όμιλο, με διευρυμένη γεωγραφική παρουσία, σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις και την ανάπτυξη πράσινων καυσίμων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τη ναυτιλία και τη βιομηχανία».

Ο Andreas Drenthen, Μέτοχος και CEO της Burando Atlantic Group, δήλωσε: «Η συμφωνία με τη Hellenic Environmental Center αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα για τη Nature Group και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διεθνής εμπειρία και η επιχειρησιακή ισχύς της HEC ενισχύουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας. Η απόφασή μας να παραμείνουμε μέτοχος μειοψηφίας στη Nature Group επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας στη συνεργασία και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της».

Ο Jacob Bac, Managing Director της Nature Group, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Nature Group και ανοίγει νέες προοπτικές για το μέλλον της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια περισσότερων από 30 ετών, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία στην αγορά, βασισμένη στην τεχνογνωσία, την αφοσίωση των ανθρώπων μας, τις υποδομές μας και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Η ένταξή μας στον Όμιλο HEC μάς δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτή την ισχυρή βάση, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο, νέες επενδυτικές δυνατότητες και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και στις αξίες που χαρακτηρίζουν τη Nature Group, με στόχο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

Μια νέα προοπτική για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική αγορά

Η εξαγορά της Nature Group εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της HEC για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού οικοσυστήματος που συνδυάζει τη διαχείριση ναυτιλιακών και βιομηχανικών καταλοίπων, την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική προστασία και την παραγωγή πράσινων καυσίμων.

Η διευρυμένη γεωγραφική παρουσία και οι ενισχυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες δημιουργούν ισχυρότερη βάση για την ανάπτυξη συνεργειών, την αξιοποίηση νέων αγορών και την περαιτέρω διεθνή επέκταση του Ομίλου.