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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η Coca-Cola HBC, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων της στην αφρικανική αγορά. Με την ενσωμάτωση της CCBA, ο όμιλος αναδεικνύεται πλέον στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή προϊόντων Coca-Cola παγκοσμίως βάσει όγκου πωλήσεων, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 δισ. καταναλωτές σε 43 αγορές και απασχολώντας σχεδόν 50.000 εργαζομένους.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ακολουθεί την ανακοίνωση της 16ης Νοεμβρίου, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εξασφάλισε και την απαραίτητη έγκριση συγκέντρωσης από την Επιτροπή Δίκαιου Ανταγωνισμού της Τανζανίας.

Η εξαγορά διευρύνει σημαντικά τη γεωγραφική παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, προσθέτοντας 14 νέες αγορές στο χαρτοφυλάκιό της.

Πλέον, ο όμιλος αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου του συστήματος Coca-Cola στην αφρικανική ήπειρο, καλύπτοντας περισσότερους από τους μισούς κατοίκους της.

Η κίνηση συνδέεται με τη μακρά παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, όπου ξεκίνησε η επιχειρηματική της δραστηριότητα πριν από 75 χρόνια, στη Νιγηρία, ενώ το 2022 επεκτάθηκε και στην Αίγυπτο.

Το τίμημα των 2,6 δισ. δολαρίων και η δυνατότητα εξαγοράς του υπόλοιπου 25%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Coca-Cola HBC απέκτησε ποσοστό 75% της CCBA από την The Coca-Cola Company (TCCC) και την Gutsche Family Investments (GFI), με συνολικό τίμημα 2,6 δισ. δολάρια, όπως είχε προσδιοριστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC και η The Coca-Cola Company υπέγραψαν ξεχωριστή συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης για το υπόλοιπο 25% της CCBA, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει η αμερικανική εταιρεία.

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού από την Coca-Cola HBC ή πώλησής του από την TCCC εντός περιόδου έξι ετών.

Ειδικότερα, το δικαίωμα αγοράς της Coca-Cola HBC μπορεί να ασκηθεί μεταξύ του τρίτου και του πέμπτου έτους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η χρηματοδότηση του χρηματικού σκέλους της εξαγοράς πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμού υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων και ομολογιακών εκδόσεων, στις οποίες είχε προχωρήσει ο όμιλος τον Μάρτιο του 2026, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τις ενδιάμεσες πιστωτικές διευκολύνσεις που είχαν συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της συναλλαγής.

Στις 30 Νοεμβρίου οι νέες μετοχές σε Αθήνα, Λονδίνο και Γιοχάνεσμπουργκ

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC προχωρά στην έκδοση 21.027.676 νέων κοινών μετοχών προς την Gutsche Family Investments.

Οι νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν 5,45% του διευρυμένου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola HBC.

Η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας αναμένεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η εισαγωγή των νέων μετοχών προβλέπεται για τις 08:00 ώρα Γκρίνουιτς στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τις 09:00 τοπική ώρα στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ και τις 10:15 ώρα Ελλάδας στο Euronext Athens.

Η εισαγωγή στη Νότια Αφρική πραγματοποιείται την ίδια εβδομάδα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ενισχύοντας τη χρηματιστηριακή παρουσία του ομίλου στην περιοχή.

Οι επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC επιβεβαίωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να παραμείνει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου της εταιρείας, δηλαδή μεταξύ 1,5 και 2 φορές.

Παράλληλα, η διοίκηση επανέλαβε την εκτίμηση ότι η εξαγορά θα έχει θετική, χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση μετά την ολοκλήρωσή της.

Η ενσωμάτωση της CCBA θα αποτυπωθεί και στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία θα ενταχθούν στον τομέα Αναδυόμενων Αγορών (Emerging) της Coca-Cola HBC.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να μεταφέρει τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον τομέα Αναπτυσσόμενων Αγορών (Developing) από την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο επανεξέτασης των κριτηρίων ταξινόμησης των γεωγραφικών τομέων δραστηριότητάς του.

Τα οικονομικά μεγέθη της CCBA – Πωλήσεις 3,7 δισ. δολαρίων το 2025

Η Coca-Cola Beverages Africa κατέγραψε το 2025 καθαρά έσοδα από πωλήσεις 3,691 δισ. δολαρίων, έναντι 3,632 δισ. δολαρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,3%, φτάνοντας τα 1,116 δισ. κιβώτια μονάδας (unit cases), από 1,102 δισ. το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα ανά κιβώτιο διαμορφώθηκαν στα 3,31 δολάρια, έναντι 3,30 δολαρίων το 2024, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,3%.

Αντίθετα, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) υποχώρησαν κατά 3%, στα 259 εκατ. δολάρια, από 267 εκατ. δολάρια το 2024.

Το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε στο 7%, έναντι 7,3% την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας υποχώρηση 30 μονάδων βάσης.

Σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων, ωστόσο, η εικόνα ήταν θετική, καθώς τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα 121 εκατ. δολάρια, έναντι 116 εκατ. δολαρίων το 2024.

Το αντίστοιχο περιθώριο βελτιώθηκε στο 3,3% από 3,2%.

Αναστάσης Δαυίδ: «Ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο για την παρουσία μας στην Αφρική»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, Αναστάσης Γ. Δαυίδ, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της εξαγοράς σημαντικό ορόσημο για την παρουσία του ομίλου στην Αφρική.

«Σήμερα ανοίγει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για εμάς στην Αφρική. Καθώς καλωσορίζουμε την CCBA στην οικογένεια της Coca-Cola HBC, το κάνουμε με βαθύ σεβασμό στην κληρονομιά που έχει δημιουργηθεί μέσα από πολλές γενιές και με δέσμευση να την ενισχύσουμε για το μέλλον», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις ομάδες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: «Ιστορικό ορόσημο για την Coca-Cola HBC»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, χαρακτήρισε την εξαγορά της CCBA «ιστορικό ορόσημο» για τον όμιλο.

«Η Αφρική είναι το μέρος όπου ξεκίνησε η δραστηριότητά μας πριν από 75 χρόνια και αυτή η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παρουσία μας σε ολόκληρη την ήπειρο, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ομίλου στη Νότια Αφρική και στην ευρύτερη αφρικανική αγορά.

Αναφερόμενος στην CCBA, σημείωσε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υψηλής ποιότητας, με ισχυρή παρουσία στις τοπικές αγορές, σημαντική τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους μας στην Coca-Cola HBC. Μαζί θα επενδύσουμε στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και στους ανθρώπους μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας», δήλωσε.

Ο Μπογκντάνοβιτς πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός για την ενσωμάτωση της CCBA βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες και ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της.

Ευχαρίστησε επίσης την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Γκούτσε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, καθώς και τις ομάδες των δύο εταιρειών που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Coca-Cola Company: Ενίσχυση του συστήματος εμφιάλωσης στην Αφρική

Ο διευθύνων σύμβουλος της The Coca-Cola Company, Ενρίκε Μπράουν, υπογράμμισε ότι η συναλλαγή αντανακλά την ισχύ του παγκόσμιου συστήματος Coca-Cola και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στη δημιουργία ισχυρών εμφιαλωτικών δραστηριοτήτων με τοπική διοίκηση.

Όπως ανέφερε, η CCBA έχει δημιουργήσει μια ισχυρή επιχειρηματική βάση στην Αφρική, ενώ η Coca-Cola HBC διαθέτει αποδεδειγμένες δυνατότητες, σημαντική εμπειρία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και επιτυχημένο ιστορικό επενδύσεων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2027 η αναλυτική παρουσίαση στους επενδυτές

Περαιτέρω πληροφορίες για την ενσωμάτωση της CCBA, καθώς και για τα οικονομικά της αποτελέσματα του 2026, θα δοθούν κατά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Coca-Cola HBC.

Ο όμιλος έχει προγραμματίσει διαδικτυακή εκδήλωση για επενδυτές στις 17 Φεβρουαρίου 2027, παράλληλα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2026.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι προοπτικές ανάπτυξης της Coca-Cola HBC μετά την εξαγορά, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ειδική παρουσίαση για τις δραστηριότητες της Coca-Cola Beverages Africa.