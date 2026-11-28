Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι εποπτικές αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν την Παρασκευή στο κλείσιμο της United Fidelity Bank, με έδρα την Ιντιάνα, αφού διαπίστωσαν ότι η τράπεζα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραπεζική κατάρρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) ανακοίνωσε ότι η First Citizens συμφώνησε να αναλάβει το σύνολο των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της United Fidelity. Η FDIC ανέλαβε καθήκοντα διαχειριστή της υπό εκκαθάριση τράπεζας, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στο κλείσιμό της.

Η κατάρρευση της United Fidelity, η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων 1,83 δισ. δολάρια, αποτελεί τη μεγαλύτερη χρεοκοπία αμερικανικής τράπεζας μετά το κλείσιμο της Republic First Bank τον Απρίλιο του 2024. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η United Fidelity διέθετε συνολικό ενεργητικό ύψους περίπου 5,9 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 5,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την FDIC.

Επτά τραπεζικές καταρρεύσεις εντός του 2026

Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί επτά τραπεζικές καταρρεύσεις στις ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της FDIC. Ωστόσο, το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών αυτών παραμένει σχετικά περιορισμένο συγκριτικά με τις πολύ μεγαλύτερες καταρρεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Silicon Valley Bank και η First Republic Bank το 2023.

Η εποπτική αρχή διευκρίνισε ότι οι πελάτες της United Fidelity θα πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα τραπεζικά καταστήματα, μέχρι να ενημερωθούν από τη First Citizens ότι έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στα δικά της συστήματα.

Η κατάρρευση της Republic First Bank το 2024 συνδεόταν με προβλήματα αντίστοιχα με εκείνα που είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο της Silicon Valley Bank και της First Republic. Τα υψηλά επιτόκια είχαν προκαλέσει μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στα χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων των τραπεζών.

Η First Citizens αναλαμβάνει τη United Fidelity

Η First Citizens επιλέχθηκε για την εξαγορά της United Fidelity μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

Σε ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της United Fidelity Bank αναφέρεται ότι η απόφαση για το κλείσιμο της τράπεζας ελήφθη την Παρασκευή από την αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή εποπτείας τραπεζών. «Στη συνέχεια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) ορίστηκε διαχειριστής της υπό εκκαθάριση τράπεζας. Δεν παρέχεται εκ των προτέρων ενημέρωση στο κοινό όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παύει τη λειτουργία του», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.