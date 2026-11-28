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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν νωρίτερα αυτό το μήνα γύρω στα έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλησίαζαν μαζικά τη στρατιωτική βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Λέικενχιθ, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι ανέφεραν πως υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τεχνολογία αντιμετώπισης drones για να απωθήσουν τα μη επαδρωμένα εναέρια οχήματα, όμως τα drones δεν ανακτήθηκαν από βρετανικές ή αμερικανικές δυνάμεις.

Ερωτηθείς να σχολιάσει την πληροφορία, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Ρόιτερς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

«Η Αστυνομία του Υπουργείου Άμυνας και η Αστυνομία του Σάφολκ συνεργάστηκαν στενά με τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) ανταποκρινόμενες σε αναφορές για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη βάση της RAF στο Λέικενχιθ στις 13 Νοεμβρίου. Το περιστατικό αντιμετωπίσθηκε άμεσα και η βάση επανήλθε στα κανονικά επίπεδα ασφαλείας και προστασίας των δυνάμεων».

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν.