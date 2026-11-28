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Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ψηφιακών υποδομών προκαλούν τα διαδοχικά περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με μεγάλες επιχειρήσεις, ειδησεογραφικούς οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες να βρίσκονται στο στόχαστρο χάκερ. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, άγνωστοι δράστες φέρονται να διείσδυσαν στο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού της SAP, αποκτώντας τη δυνατότητα αντιγραφής και τροποποίησης του πηγαίου κώδικα εφαρμογών της.

Ο γερμανικός τεχνολογικός κολοσσός επιβεβαίωσε στο Reuters τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας στα συστήματά του, αναφέροντας ότι έλαβε άμεσα μέτρα προστασίας των πελατών και των υπηρεσιών του. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα πελατών.

Στο στόχαστρο οργανισμοί ενημέρωσης

Περιστατικά κυβερνοασφάλειας καταγράφηκαν επίσης στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η EBU προειδοποίησε τα μέλη της για πιθανή υποκλοπή προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τους λογαριασμούς τους, ενώ το AFP γνωστοποίησε ότι διαδικτυακό φόρουμ του δέχθηκε επίθεση και παρέμενε εκτός λειτουργίας το πρωί του Σαββάτου (28/11).

Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων.

Συναγερμός σε ΗΠΑ και Βρετανία

Τα περιστατικά ακολουθούν την αποκάλυψη του Reuters για την παραβίαση της ψηφιακής πλατφόρμας Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία φιλοξενεί ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την αεράμυνα, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας ανεστάλη, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν διέρρευσαν απόρρητα στοιχεία.

Στη Βρετανία, αντίστοιχο περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, στερώντας από εκατομμύρια δικαιούχους επιδομάτων την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, διευκρινίζοντας ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται κανονικά και ότι δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Η νέα απειλή της τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι προβληματισμοί της επιστημονικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης στην ασφάλεια των συστημάτων κρυπτογράφησης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη ικανότητα της AI να επιλύει πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα θα μπορούσε μελλοντικά να θέσει υπό αμφισβήτηση μηχανισμούς ασφαλείας που χρησιμοποιούν τράπεζες, κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί.

Μια σημαντική επιστημονική πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα ενδέχεται να καταστήσει ευάλωτες τραπεζικές συναλλαγές, απόρρητες διπλωματικές επικοινωνίες και προσωπικά δεδομένα, επιβάλλοντας την επιτάχυνση των επενδύσεων σε προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας. Δεν έχει, ωστόσο, τεκμηριωθεί σύνδεση της συγκεκριμένης απειλής με τα πρόσφατα περιστατικά.