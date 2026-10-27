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Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης του ομίλου China Evergrande, οι εκκαθαριστές έχουν ανακτήσει λιγότερο από το 1% των 46 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διεκδικούν οι πιστωτές, τα οποία σκοπεύουν να αρχίσουν να διανέμουν κατά το α’ εξάμηνο του 2027.

Η δραματική κατάρρευση της Evergrande έχει καταστεί σύμβολο της παρατεταμένης κρίσης στον κινεζικό τομέα των ακινήτων, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι πιστωτές της εταιρείας έχουν αντιμετωπίσει πολλές ανατροπές στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τα χρήματά τους, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του ιδρυτή της Evergrande, σε ισόβια κάθειρξη τον Αύγουστο.

Οι εκκαθαριστές παρουσίασαν πρόσφατα τη δεύτερη έκθεση προόδου από τότε που ανέλαβαν το τεράστιο έργο της εξέτασης του συμπλέγματος των συμμετοχών της Evergrande σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία διέθετε 3.000 νομικές οντότητες σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, καθώς και περίπου 1.300 έργα υπό ανάπτυξη σε περισσότερες από 280 πόλεις.

Οι εκκαθαριστές δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στη μονάδα διαχείρισης ακινήτων της Evergrande, μία από τις τρεις μεγάλες πιθανές πηγές ρευστότητας. Η ασιατική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων PAG βρισκόταν σε συζητήσεις για την αγορά του μεριδίου, όπως ανέφερε το Bloomberg, αφού απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις με έναν κρατικό υποψήφιο αγοραστή από την Κίνα.

Ωστόσο, οι εκκαθαριστές τόνισαν επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, καθώς πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία της Evergrande είναι δύσκολο να πωληθούν.

Για παράδειγμα, ένα αεροσκάφος Airbus A319 εξακολουθεί να βρίσκεται σταθμευμένο σε αεροδρόμιο και δεν είναι αξιόπλοο από το 2023, ανέφεραν. Ένας αγοραστής έχει υπογράψει συμφωνία που αναμένεται να αποφέρει περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια, αφού η αρχική συμφωνία απέτυχε.

Οι εκκαθαριστές κατάφεραν επίσης να συγκεντρώσουν 255 εκατομμύρια HK$ από την πώληση έργων τέχνης, μεταξύ των οποίων και κάποια του Πικάσο και του Μονέ, αν και τα έργα πωλήθηκαν με ζημία. Οι πίνακες μεταφέρθηκαν «βιαστικά και ακατάλληλα» σε αποθήκη στα κεντρικά γραφεία της Evergrande και δεν φαίνεται να είχαν συσκευαστεί σωστά, ανέφεραν.

Οι εκκαθαριστές δήλωσαν ότι υπάρχει μόνο μια «απομακρυσμένη» πιθανότητα να καταφέρουν να ανακτήσουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι θυγατρικές της Evergrande στην ηπειρωτική Κίνα, όπου η εταιρεία ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ακινήτων με βάση τις πωλήσεις. Δεν τους έχει παραχωρηθεί άμεση πρόσβαση στα κινεζικά συστήματα πληροφοριών. Αν και έχει βρεθεί μεγάλος όγκος εγγράφων, μεγάλο μέρος αυτών είναι αποσπασματικό και ελλιπές.

Πάνω από 650 εταιρείες της Evergrande έχουν τεθεί υπό πτωχευτική διαχείριση στην ηπειρωτική Κίνα. Η μονάδα Guangzhou Kailong Real Estate της εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδιο περίπου 60% στον κύριο κλάδο ανάπτυξης ακινήτων της Evergrande στην ηπειρωτική Κίνα, έχει λάβει απαιτήσεις από τους εκκαθαριστές για χρέος ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων HK$.

Σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές αγωγές που έχουν κατατεθεί ποτέ στο Χονγκ Κονγκ, οι εκκαθαριστές στοχεύουν επίσης σε συνολικό ποσό 57 δισεκατομμυρίων γιουάν (8,5 δισεκατομμύρια δολάρια) από την PricewaterhouseCoopers International Ltd. και τις θυγατρικές της στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Οι εκκαθαριστές έχουν επίσης προσφύγει στα δικαστήρια κατά της ρυθμιστικής αρχής του Χονγκ Κονγκ, ζητώντας την ακύρωση ενός ταμείου ύψους 1 δισεκατομμυρίου HK$, το οποίο η θυγατρική της PwC στο Χονγκ Κονγκ συμφώνησε να συγκροτήσει για την αποζημίωση των μετόχων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Securities and Futures Commission) κατέληξε στη συμφωνία διακανονισμού τον Απρίλιο, μετά από έρευνες σχετικά με το ελεγκτικό έργο της εταιρείας για την Evergrande. Η έκδοση της απόφασης αναμένεται πριν από το τέλος Οκτωβρίου.