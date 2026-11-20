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Η ηγεσία της Mercedes-Benz Group AG δεν πρόκειται να δώσει λύση στα βαθιά δομικά προβλήματα της εταιρείας απλώς υποχρεώνοντας τους εργαζομένους της να δουλεύουν περισσότερες ώρες, αφήνοντας την ίδια στιγμή στον αέρα το μέλλον των γερμανικών εργοστασίων. Το μήνυμα αυτό έστειλε την Παρασκευή η Μπάρμπαρα Ρες, επικεφαλής των μισθολογικών διαπραγματεύσεων του πανίσχυρου συνδικάτου IG Metall και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανεβάζοντας κατακόρυφα το θερμόμετρο στη γερμανική βιομηχανία.

Όπως τόνισε η Ρες, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία για την επέκταση της εβδομαδιαίας εργασίας πέραν των 35 ωρών, οι γραμμές παραγωγής θα εξακολουθήσουν να υπολειτουργούν, ενώ τα κρίσιμα κενά στη γκάμα των μοντέλων της Mercedes θα παραμένουν ανεπίλυτα. Για το συνδικάτο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα ωράρια, αλλά στην έλλειψη στρατηγικού οράματος.

«Χρειαζόμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο που πιστεύει στη Γερμανία ως βιομηχανικό κέντρο και το αποδεικνύει με σταθερές δεσμεύσεις όσον αφορά στα προϊόντα και τις επενδύσεις», υπογράμμισε η Ρες, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς περικοπές δαπανών διαβρώνουν την εμπιστοσύνη και απαιτώντας από τη διοίκηση να ξεκαθαρίσει ποιο ακριβώς μέλλον σχεδιάζει για τις εγχώριες εγκαταστάσεις της.

Η Κρίση των Κολοσσών και το «Πάγωμα» Μισθών

Η σύγκρουση στη Mercedes αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου σε μια ιστορική κρίση που δοκιμάζει τα θεμέλια της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Αντιμέτωποι με την υποτονική ζήτηση σε Ευρώπη και Κίνα, την επιθετική επέλαση των κινέζων ανταγωνιστών, το δυσβάσταχτο κόστος της ηλεκτροκίνησης και τα υψηλά εργατικά κόστη, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές επιχειρούν να μετακυλίσουν το βάρος της αναδιάρθρωσης στο προσωπικό τους.

Το γερμανικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, ωστόσο, δίνει στους εργαζομένους το ήμισυ των εδρών στα εποπτικά συμβούλια — και τα συνδικάτα αρνούνται να πληρώσουν το τίμημα για όσα θεωρούν στρατηγικά λάθη των διοικήσεων. Τόσο στη Mercedes όσο και στη Volkswagen AG, οι διοικήσεις ζητούν την επέκταση της 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς επιπλέον αποδοχές και διετές πάγωμα μισθών. Στη VW, μάλιστα, οι απαιτήσεις της διοίκησης —που περιλαμβάνουν περικοπές στη συμμετοχή στα κέρδη, κατάργηση επιδομάτων και εξάλειψη αμειβόμενων διαλειμμάτων στις βάρδιες— χαρακτηρίστηκαν από τα στελέχη της IG Metall ως ένας «κατάλογος φρικαλεοτήτων».

Παράλυση στα Εργοστάσια και Φόβοι για 100.000 Απολύσεις

Η σκληρή ρητορική συνοδεύτηκε ήδη από πράξεις. Την Παρασκευή, η IG Metall προχώρησε σε ένα κύμα 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της πανεθνικής διαμάχης στον μεταποιητικό τομέα, παγώνοντας την παραγωγή στο κεντρικό εργοστάσιο της Audi στο Ίνγκολστατ, καθώς και στις μονάδες της BMW AG σε Μόναχο, Ντίνγκολφινγκ και Λάντσχουτ, με ανάλογες κινητοποιήσεις σε βιομηχανικούς προμηθευτές όπως η Bosch και η ZF στη Βαυαρία.

Την ίδια ώρα, το μέτωπο στη Volkswagen προμηνύεται ακόμη πιο εκρηκτικό. Μετά τη συμφωνία του Σεπτεμβρίου που ανοίγει τον δρόμο για τον διπλασιασμό των περικοπών σε 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, το συνδικάτο προειδοποιεί ότι στο τραπέζι βρίσκονται επιπλέον 12.000 απολύσεις στη Γερμανία και το ενδεχόμενο λουκέτου σε εργοστάσια της VW (σε Έμντεν, Ανόβερο και Τσβίκαου) και της Audi (στο Νέκαρσουλμ).

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν την Τρίτη στο Έμντεν, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της IG Metall στη VW, Τόρστεν Γκρέγκερ, να προαναγγέλλει μια «σκληρή, πικρή και εξαντλητική σύγκρουση» και προειδοποιητικές απεργίες από τον Ιανουάριο, μόλις λήξει η περίοδος εργασιακής ειρήνης.