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Η σχεδιαζόμενη κατασκευή μιας επιπλέον μονάδας παραγωγής στο Γκρίνχαϊντε, στα περίχωρα του Βερολίνου, θα μπορούσε να καταστήσει τη μοναδική ευρωπαϊκή εγκατάσταση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας τη μεγαλύτερη σε παραγωγική δυναμικότητα στη Γερμανία, ξεπερνώντας ακόμη και το κεντρικό εργοστάσιο του ομίλου Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ.

Η Tesla έχει αναδειχθεί σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανάπτυξης στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι εγχώριοι κολοσσοί Volkswagen, Mercedes-Benz και BMW προχωρούν όλοι σε περικοπές θέσεων εργασίας και εξετάζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων, υπό το βάρος του εντεινόμενου κινεζικού ανταγωνισμού και του υψηλού κόστους παραγωγής.

Η Tesla στοχεύει στην παραγωγή έως και ενός εκατομμυρίου ρομποτικών ταξί Cybercab ετησίως στο Γκρίνχαϊντε, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο Reuters, αν και το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει ακόμη διατεθεί εμπορικά πουθενά σε μεγάλη κλίμακα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας σχετικά με το έργο στο Γκρίνχαϊντε πριν από το τέλος του έτους. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2029.

Η Tesla ανέφερε ότι θα δημιουργήσει επιπλέον θέσεις εργασίας στο Γκρίνχαϊντε, με την αναζήτηση αρκετών εκατοντάδων νέων εργαζομένων για το πρώτο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών και τον σχεδιασμό της παραγωγής.

Το εργοστάσιο του Γκρίνχαϊντε εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022 και κατασκευάστηκε σε ένα κλάσμα του χρόνου που απαιτείται συνήθως για μεγάλα βιομηχανικά έργα στη Γερμανία, ξεπερνώντας περιβαλλοντικές προκλήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια στην αδειοδότηση.

Ωστόσο η τοπική διοίκηση της εταιρείας έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με το ισχυρό γερμανικό συνδικάτο IG Metall, το οποίο έχει κατηγορήσει την Tesla για πρακτικές υπονόμευσης της συνδικαλιστικής δράσης. Από την πλευρά της, η Tesla υποστηρίζει ότι το IG Metall εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα.

Τους τελευταίους μήνες, η Tesla έχει αυξήσει την παραγωγή του μεσαίου μεγέθους SUV Model Y στο Γκρίνχαϊντε και έχει προσλάβει περισσότερους από 2.000 νέους εργαζομένους, ανεβάζοντας το συνολικό προσωπικό στους 12.600. Παράλληλα, επιδιώκει να ξεκινήσει την παραγωγή κυψελών μπαταριών στο εργοστάσιο από τα μέσα του επόμενου έτους.

Το Model Y, το οποίο είναι μέχρι στιγμής το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αποτελεί το μοναδικό μοντέλο που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο.

Το εργοστάσιο του Γκρίνχαϊντε έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 375.000 αυτοκινήτων. Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ μπορεί να κατασκευάζει έως και ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα ετησίως, αν και η πραγματική ετήσια παραγωγή είναι πολύ χαμηλότερη και μειώνεται, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία περιορίζει την παραγωγή της.

Η Tesla πούλησε 256.924 αυτοκίνητα στην Ευρώπη έως και τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 48% σε σύγκριση με τα 173.785 αυτοκίνητα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dataforce.

Οι ταξινομήσεις του Model Y αυξήθηκαν κατά 52%, φτάνοντας τις 167.369. Η Tesla διαθέτει επίσης στην ευρωπαϊκή αγορά το Model 3, το οποίο εισάγει από την Κίνα. Η παραγωγή του Model Y θα συνεχιστεί στο Γκρίνχαϊντε παράλληλα με την κατασκευή μιας νέας βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή του Cybercab.

Η Tesla θα διακόψει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Όστιν του Τέξας στο τέλος του καλοκαιριού του 2027, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον Μασκ, θα επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής των Cybercab.

Το διθέσιο Cybercab δεν διαθέτει τιμόνι ή άλλα χειριστήρια για ανθρώπινη οδήγηση. Ο Μασκ έχει παρουσιάσει το όχημα ως τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί ένα μελλοντικό δίκτυο ρομποτικών ταξί.

Τα ρομποτικά ταξί, όπως το Cybercab, δεν έχουν ακόμη λάβει ευρεία έγκριση για κυκλοφορία στην Ευρώπη. Ωστόσο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αρκετά πιλοτικά προγράμματα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.