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Τη σημασία της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, στην παρέμβασή της προς τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί «κρίσιμο στήριγμα» για την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρει με σημερινό του δημοσίευμα το Bloomberg. «Είναι σημαντικό να διατηρούνται υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων. Όπου το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, απαιτούνται δημοσιονομική εξυγίανση, ανακατανομή των δαπανών με βάση νέες προτεραιότητες και ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών, ώστε να δημιουργηθούν εκ νέου δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας», δήλωσε η Λαγκάρντ, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσίευσε η ΕΚΤ.

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν ώστε κάθε δημοσιονομικό μέτρο αντιμετώπισης του ενεργειακού σοκ να είναι προσωρινό, στοχευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκυρίας».

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά από μία εβδομάδα έντονων συζητήσεων στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κίνδυνοι που απειλούν την παγκόσμια οικονομία, καθώς αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενα επίπεδα χρέους, την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και ένα ολοένα πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Η επιστροφή σε μια διεθνή οικονομική τάξη που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, την προβλεψιμότητα και το κράτος δικαίου θα συνέβαλλε στην άνθηση του εμπορίου και των επενδύσεων», σημείωσε η Λαγκάρντ.

Αναφερόμενη στην οικονομία της Ευρωζώνης, επανέλαβε την τελευταία εκτίμηση της ΕΚΤ ότι οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά.

«Το ενεργειακό σοκ είναι υπερβολικά μεγάλο για να αγνοηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να ενδείκνυται μια μετρημένη αντίδραση, προκειμένου να διατηρηθεί ο πληθωρισμός υπό έλεγχο», ανέφερε.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια δύο φορές, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αγορές αναμένουν ευρέως μία ακόμη αύξηση έως το τέλος του έτους.

Η Λαγκάρντ ανέφερε επίσης ότι περισσότερες από 30 κεντρικές τράπεζες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ενισχυμένη διευκόλυνση συμφωνιών επαναγοράς (repo) του Ευρωσυστήματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.