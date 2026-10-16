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Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκαλεί πονοκέφαλο στους αξιωματούχους της ΕΚΤ, καθώς η πρόεδρός της εξακολουθεί να αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν θα παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της.

Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια έπειτα από μήνες σεναρίων για το μέλλον της Λαγκάρντ ενισχύεται από τις αινιγματικές απαντήσεις της σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα πλήττει την εικόνα της ΕΚΤ, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι και από την απόφαση της Λαγκάρντ να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της τον Ιανουάριο και να τα προωθεί όσο βρίσκεται ακόμη στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας.

Υπάρχουν, πάντως, και στελέχη της ΕΚΤ που δεν θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την έλλειψη σαφήνειας, εκτιμώντας ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να συνεχιστεί χωρίς να επηρεάζεται από τη συζήτηση για το μέλλον της προέδρου.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ δεν θέλησε να σχολιάσει τις απόψεις που επικρατούν μεταξύ των συναδέλφων της Λαγκάρντ.

Γαλλία και επιτόκια περιπλέκουν την κατάσταση

Ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να δυσκολεύουν μια πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027, είναι η δημοσιονομική και ομολογιακή πίεση στη Γαλλία.

Οι αναταράξεις στις αγορές παραμένουν, ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας τρίτης αύξησης επιτοκίων. Η Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της έχουν επικεντρώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις τους στα συγκεκριμένα ζητήματα, αποφεύγοντας παράλληλα να ανοίξουν τη συζήτηση για το μέλλον της προεδρίας.

Ωστόσο, τα σήματα για πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες κενές θέσεις σε άλλα κορυφαία όργανα της ΕΚΤ, έχουν επαναφέρει δυναμικά το ζήτημα της διαδοχής στην ΕΚΤ.

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενδέχεται να αποφασίσει ακόμη και τον επόμενο μήνα την τοποθέτηση της Λαγκάρντ στην προεδρία του οργανισμού, με σχετική ψηφοφορία των διαχειριστών του. Η ΕΚΤ δεν σχολίασε ούτε αυτή την πληροφορία.

Τα αινιγματικά μηνύματα της Λαγκάρντ

Τα σενάρια για πιθανή αποχώρηση της Λαγκάρντ προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο στη Γενεύη κυκλοφορούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Όταν ρωτήθηκε τον Ιούλιο για τις προθέσεις της, η πρόεδρος της ΕΚΤ είχε δηλώσει ότι δεν θα αποχωρούσε πριν από το 2027, προσθέτοντας πως όταν υπάρχουν «σύννεφα στον ορίζοντα, ο καπετάνιος παραμένει στο πλοίο».

Η διατύπωση αυτή άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο έχει αποφασιστεί.

Στην επόμενη συνέντευξη Τύπου, τον Σεπτέμβριο, η Λαγκάρντ απέφυγε να δώσει νέα στοιχεία. «Όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να αναφέρω για εμένα προσωπικά, θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε — μετά τα εγγόνια μου», είχε πει, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε κάτι νεότερο προς ανακοίνωση.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει μερικούς μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της. Δύο ημέρες αργότερα, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι δήλωσε ότι θα ήταν σκόπιμο να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Το παζλ της διαδοχής

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται για τις διαπραγματεύσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες αλλαγές στην κορυφή της ΕΚΤ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβλέψει έναν «μεγάλο συμβιβασμό» μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προεδρία της ΕΚΤ και τις δύο ακόμη θέσεις που πρόκειται να ανοίξουν. Προς το παρόν, πάντως, εκείνη της Ιζαμπέλ Σνάμπελ είναι η μόνη που βρίσκεται επισήμως σε διαδικασία αντικατάστασης.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν έως τις 28 Οκτωβρίου, ενώ η Γερμανία επιδιώκει να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και, μαζί με αυτήν, το χαρτοφυλάκιο της Σνάμπελ που αφορά τις αγορές.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται πλέον για τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι, εφόσον η Λαγκάρντ αποχωρήσει πρόωρα, «θα είμαστε προετοιμασμένοι».

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, πάντως, υπογράμμισε ότι παραμένει ασαφές εάν τελικά θα υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία για τις θέσεις. Όπως ανέφερε, αφού το Βερολίνο αποφασίσει ποιον θα προτείνει, θα φανεί εάν θα προχωρήσει σε ένα συνολικό πακέτο ή σε ξεχωριστές υποψηφιότητες.

Τα απομνημονεύματα που προκαλούν νέο πονοκέφαλο

Η επικείμενη έκδοση των απομνημονευμάτων της Λαγκάρντ αποτελεί ακόμη μία παράμετρο που περιπλέκει την κατάσταση.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιανουαρίου, με την πρόεδρο της ΕΚΤ να έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το προωθεί κατά τον χρόνο εργασίας της στην κεντρική τράπεζα. Παράλληλα, ωστόσο, έχει ενθαρρύνει δημόσια τους δημοσιογράφους να το αγοράσουν.

Το ζήτημα προκάλεσε αυτή την εβδομάδα αντιδράσεις και στο εσωτερικό της ΕΚΤ. Ο επικεφαλής της επιτροπής προσωπικού απηύθυνε επιστολή στον επικεφαλής συμμόρφωσης της τράπεζας, ζητώντας διευκρινίσεις για το κατά πόσο η έκδοση του βιβλίου και οι συζητήσεις της Λαγκάρντ για ενδεχόμενη νέα θέση συνάδουν με τους κανόνες δεοντολογίας.

Έτσι, η συζήτηση για το μέλλον της προέδρου της ΕΚΤ αποκτά πλέον περισσότερες διαστάσεις: από τις ανάγκες της νομισματικής πολιτικής και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων έως την επικείμενη αναδιάταξη της ευρωπαϊκής κεντρικής τραπεζικής ηγεσίας.

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