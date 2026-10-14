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Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη που έχει ενισχυθεί λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας δεν έχει ακόμη μετακυλιστεί στην ευρύτερη οικονομία, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξετάζουν «σε ποιο βαθμό οι έμμεσες επιπτώσεις διαχέονται στην οικονομία και πώς μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα εάν εμφανίζονται δευτερογενείς επιπτώσεις», δήλωσε σε εκδήλωση του CNN στην Μπανγκόκ, όπου βρίσκεται για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο ακόμη, όμως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ώστε να εντοπίσουμε έγκαιρα μικρά σημάδια και ενδείξεις τέτοιων δευτερογενών επιπτώσεων», ανέφερε η Λαγκάρντ την Τετάρτη.

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές ως απάντηση στην επιτάχυνση του πληθωρισμού, η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο να επαναφέρει μνήμες από το προηγούμενο κύμα ανατιμήσεων. Παρότι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν, υποστηρίζουν ότι οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν ακολουθούν ακόμη αντίστοιχη πορεία και οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σταθερές, γνωρίζουν ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

Οικονομολόγοι και επενδυτές προεξοφλούν ολοένα περισσότερο νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, όταν οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ θα αποτυπώσουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό έως και το 2028.

Μέχρι τότε, οι αξιωματούχοι ενδέχεται να έχουν επίσης σαφέστερη εικόνα για τους κινδύνους μετάδοσης από τη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία. Οι επενδυτές έχουν προχωρήσει σε μαζικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η χώρα θα δυσκολευτεί να περιορίσει το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων και σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης.

«Η νομισματική πολιτική εξαρτάται από τα δεδομένα»

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων, η Λαγκάρντ επανέλαβε τη γνωστή θέση της ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε «καλή θέση» και ακολουθεί μια «μετρημένη αντίδραση».

«Η νομισματική μας πολιτική εξαρτάται από τα δεδομένα και καθορίζεται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση», δήλωσε. «Θα εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα δεδομένα που έρχονται. Θα επικεντρωθούμε στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, εξακολουθεί να είναι εφικτός αυτή τη στιγμή».

Η ΕΚΤ «θα είναι εξαιρετικά προσεκτική» ως προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου για τον πληθωρισμό, πρόσθεσε.

Μιλώντας αργότερα την ίδια ημέρα σε εκδήλωση του Atlantic Council, η Λαγκάρντ τόνισε εκ νέου ότι η σταθερότητα των τιμών αποτελεί «την κύρια προτεραιότητά» της και την αποστολή της ΕΚΤ.

Σε ερώτηση για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, η οποία σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη του ΔΝΤ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,1% φέτος, έναντι πρόβλεψης 0,9% από την ΕΚΤ, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει «σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη τροφοδοτεί τον πληθωρισμό».

«Πρέπει να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους», ανέφερε. «Είναι η ανάπτυξη, είναι οι όροι χρηματοδότησης, οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο και επηρεάζουν τη δραστηριότητα αλλά και τον πληθωρισμό. Θα τα εξετάσουμε όλα και θα εφαρμόζουμε τη συνάρτηση αντίδρασής μας με σταθερό τρόπο, συνεδρίαση προς συνεδρίαση».

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας

Οι δημοσιονομικές δυσκολίες της Γαλλίας εντείνονται καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει τη Μαρίν Λεπέν της γαλλικής Ακροδεξιάς και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν της Αριστεράς να περνούν στον δεύτερο γύρο, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών και, στο δυσμενέστερο σενάριο, να ασκήσει πιέσεις στην ΕΚΤ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το TPI της ΕΚΤ, το εργαλείο που δημιουργήθηκε το 2022 για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων αναταράξεων στις αγορές. Το πρόγραμμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης ως πιθανός μηχανισμός αντίδρασης.

Αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν, έχουν υποστηρίξει ότι δεν απαιτείται επί του παρόντος παρέμβαση της ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ, ωστόσο, έχει διαμηνύσει πρόσφατα στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει τα εργαλεία για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η ίδια, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ.

«Η πρωταρχική και πρώτη λύση βρίσκεται στο εσωτερικό της Γαλλίας και αφορά τη δημοσιονομική πολιτική», δήλωσε. «Αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, αλλά πολλές προηγμένες οικονομίες. Ωστόσο, σίγουρα αφορά τη Γαλλία».

Το επόμενο βήμα μετά την ΕΚΤ

Παράλληλα με τις προκλήσεις της νομισματικής πολιτικής, η Λαγκάρντ έχει αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα μετά την ΕΚΤ.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, διατηρούνται οι φήμες ότι μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από την κεντρική τράπεζα, όπου η θητεία της ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Τα απομνημονεύματά της πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο.

Η ίδια έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις γαλλικές εκλογές, κάτι που επανέλαβε και την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει έναν ρόλο εκτός της πολιτικής πρώτης γραμμής.

Η Λαγκάρντ απέφυγε, επίσης, να σχολιάσει εάν θα αναλάβει κάποια θέση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

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