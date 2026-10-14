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Σχεδόν τρεις στους δέκα εύπορους κατοίκους της Βρετανίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας υποχωρεί και εντείνονται οι ανησυχίες για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η ανάλυση της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας Saltus διαπιστώνει ότι το 8% των ατόμων υψηλής καθαρής περιουσίας διερευνά ήδη ενεργά το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ένα επιπλέον 22% δηλώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια επιλογή, εν μέσω σεναρίων για αυξήσεις φόρων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρουν οι The Times, η τάση αυτή ενισχύεται μετά τις αλλαγές που εισήγαγε η κυβέρνηση των Εργατικών στο φορολογικό καθεστώς, οι οποίες έχουν οδηγήσει ολοένα περισσότερους εύπορους κατοίκους να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος αλλοδαπών που διαμένουν στη Βρετανία αλλά έχουν μόνιμη κατοικία σε άλλη χώρα, καθώς και η κατάργηση φορολογικών απαλλαγών κληρονομιάς για καταπιστεύματα του εξωτερικού.

Η περίπτωση του Κρις Ρόκος και η μετακίνηση στην Ελλάδα

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εκείνη του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος, ο οποίος τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Ο Ρόκος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία την περασμένη χρονιά, έχοντας καταβάλει συνολικά 330 εκατ. στερλίνες σε φόρους. Η αποχώρησή του προστίθεται σε εκείνες άλλων ισχυρών επιχειρηματικών προσωπικοτήτων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο σερ Πίτερ Γουντ, επιχειρηματίας με εκτιμώμενη περιουσία 795 εκατ. στερλινών και πρώην χρηματοδότης του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε στους Times ότι μετέφερε πέρυσι την κατοικία του από τη Βρετανία στη Φλόριντα, όπου διαθέτει ακίνητο.

Είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις του Λάκσμι Μίταλ, δισεκατομμυριούχου του κλάδου του χάλυβα και ιδρυτή της ArcelorMittal, καθώς και του Νάσεφ Σαουίρις, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου της Αιγύπτου.

Η έξοδος από τη Βρετανία δεν είναι πλέον ένα μακρινό ενδεχόμενο

Ο Μάικλ Στίμπσον, εταίρος της Saltus, επισημαίνει ότι οι εύποροι πολίτες δεν ανατρέπουν τη ζωή τους εξαιτίας μιας και μόνο φορολογικής ανακοίνωσης. Ωστόσο, όπως τονίζει, τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το μέλλον τους στη Βρετανία.

«Η αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάψει να αποτελεί μια μακρινή σκέψη και έχει μετατραπεί σε επιλογή την οποία μια ολοένα μεγαλύτερη μειοψηφία εξετάζει ενεργά, σταθμίζοντας τις οικογενειακές, οικονομικές και προσωπικές της συνθήκες», σημειώνει.

Η ανάλυση βασίστηκε σε έρευνα μεταξύ 2.000 ενηλίκων στη Βρετανία, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 250.000 στερλίνες σε επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να συνυπολογίζεται η κύρια κατοικία τους.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα, η εμπιστοσύνη των εύπορων πολιτών στη βρετανική οικονομία υποχώρησε στο 56%, από 66% έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, το 40% θεωρεί πλέον τις ενδεχόμενες φορολογικές αλλαγές βασικό κίνδυνο για την περιουσία του.

Η Χενριέτα Γκρίμστον, πιστοποιημένη σύμβουλος χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της Saltus, αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει σημαντική αύξηση των πελατών που διερευνούν κατά πόσο είναι εφικτή η μετακίνησή τους στο εξωτερικό, με βασικό στόχο τον περιορισμό των μελλοντικών επιβαρύνσεων από τον φόρο κληρονομιάς.

Όπως εξηγεί, πολλοί από τους ενδιαφερομένους διαθέτουν ήδη δικαίωμα διαμονής σε άλλες χώρες, είτε λόγω οικογενειακών δεσμών είτε λόγω του τόπου γέννησής τους. Άλλοι στρέφονται σε κράτη που προσφέρουν άδεια διαμονής και δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητας μέσω επενδύσεων, αναζητώντας ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον.

Ελλάδα και Ιταλία διεκδικούν τους εύπορους κατοίκους της Βρετανίας

Οι αλλαγές στη βρετανική φορολογική πολιτική δημιουργούν ευκαιρίες για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να προσελκύσουν εύπορους φορολογικούς κατοίκους προσφέροντας ευνοϊκότερα καθεστώτα.

Η Ιταλία έχει υιοθετήσει ειδικό σύστημα φορολόγησης εισοδημάτων που αποκτώνται στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα την καταβολή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει καταφέρει να προσελκύσει ιδιαίτερα εύπορους αλλοδαπούς, παρέχοντας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη δυνατότητα καταβολής σταθερού ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.

Το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καθιστούν τη χώρα ελκυστική για επενδυτές και επιχειρηματίες που επιδιώκουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Βρετανίας.

Η περίπτωση του Κρις Ρόκος αναδεικνύει αυτή τη μετατόπιση, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους προορισμούς που εξετάζουν ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης.

Προειδοποιήσεις για απώλεια μεγάλων φορολογουμένων

Τον κίνδυνο περαιτέρω αποχώρησης μεγάλων φορολογουμένων είχε επισημάνει τον περασμένο μήνα και ο Πίτερ Χάργκριβς, δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Hargreaves Lansdown, της μεγαλύτερης βρετανικής επενδυτικής πλατφόρμας που απευθύνεται απευθείας σε ιδιώτες.

Μιλώντας στους Times, ο Χάργκριβς υποστήριξε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει περισσότερους πολίτες που καταβάλλουν ιδιαίτερα υψηλούς φόρους. «Δυστυχώς, το σύνθημα των Εργατικών είναι “Μισούμε τους πλούσιους”, παρά το γεγονός ότι οι πλούσιοι καταβάλλουν σημαντικό μέρος των φόρων», δήλωσε, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο μπορεί να αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση των εύπορων πολιτών, προτού εκείνοι αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι παραμένει ιδιαίτερα πατριώτης και αγαπά τη Βρετανία, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο έχει κυβερνηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

«Μπορεί να είχαμε κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι προέρχονταν από τη Δεξιά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν και αυτές σοσιαλιστικές, και ο σοσιαλισμός τελικά αποτυγχάνει πάντα», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν την ένταση της αντιπαράθεσης γύρω από τη φορολόγηση του πλούτου στη Βρετανία, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να εξισορροπήσει τις δημοσιονομικές της ανάγκες με τον κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων από τη μετεγκατάσταση εύπορων κατοίκων.

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