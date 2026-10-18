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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον υπουργό Οικονομικών της Ρωσίας, Άντον Σιλουάνοφ, στην Μπανγκόκ, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών, πριν από την ολομέλεια του κορυφαίου συμβουλευτικού οργάνου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) το Σάββατο, η Λαγκάρντ ζήτησε από τον Σιλουάνοφ να μεταφέρει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το μήνυμα ότι ο πόλεμος αποτελεί εμπόδιο στην ευημερία και ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνθήκες ειρήνης.

Την πληροφορία μετέφερε πρόσωπο που γνωρίζει όσα διαδραματίστηκαν στη συνάντηση και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Σιλουάνοφ φορούσε ακουστικά για να παρακολουθεί την ταυτόχρονη διερμηνεία και, επομένως, κατανόησε πλήρως όσα του είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Αλλαγή στάσης της Λαγκάρντ απέναντι στη Ρωσία

Η παρέμβαση της Λαγκάρντ σηματοδοτεί αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ρωσική παρουσία στις διεθνείς οικονομικές συναντήσεις.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022, η πρόεδρος της ΕΚΤ είχε συμμετάσχει σε κινήσεις διαμαρτυρίας Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι αποχωρούσαν από προηγούμενες συνεδριάσεις της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής (IMFC), όταν συμμετείχε ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών.

Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί το κορυφαίο συμβουλευτικό όργανο του ΔΝΤ και συγκεντρώνει υπουργούς Οικονομικών και κεντρικούς τραπεζίτες από όλο τον κόσμο.

Αυτή τη φορά, αντί να αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Λαγκάρντ επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στον Ρώσο αξιωματούχο, ζητώντας του να μεταφέρει προσωπικά το μήνυμά της στον Πούτιν.

Το μήνυμα για την οικονομική σταθερότητα και τα δημόσια οικονομικά

Κατά την ομιλία της στην ολομέλεια της IMFC το Σάββατο, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε επίσης στον «αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Στην ίδια τοποθέτηση, υπογράμμισε τη σημασία της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών παραμένει κρίσιμος πυλώνας για την οικονομική σταθερότητα.

Οι δηλώσεις της πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ αξιολογεί τους κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να χρειαστεί νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Την ίδια ώρα, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση παραμένει ενεργή.

Την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η συνεργασία αυτή είχε διακοπεί.

Όπως ανέφερε, η ανταλλαγή πληροφοριών είχε ανασταλεί για «κάποιο χρονικό διάστημα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.