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Ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και ένας Ρεπουμπλικανός κατέθεσαν την Παρασκευή νομοσχέδιο με στόχο να μπλοκάρουν τη συμφωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ντίζελ.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα είναι δύσκολη, καθώς, εφόσον φτάσει στο γραφείο του Τραμπ, πιθανότατα θα χρειαστεί να ξεπεραστεί ενδεχόμενο προεδρικό βέτο. Παρότι η Ουκρανία απολαμβάνει ευρείας υποστήριξης στο Καπιτώλιο, το Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, δεν συνεδριάζει μέχρι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν έχει στηρίξει κάποια προσπάθεια περιορισμού των εξουσιών του προέδρου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου, της βενζίνης και του ντίζελ σημείωσαν μικρή άνοδο λίγο μετά την ανακοίνωση του νομοσχεδίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν παράλληλα τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Ο βουλευτής Γκρεγκ Μικς, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατέθεσε το νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει ορισμένες επενδύσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα και ακυρώνει τις υφιστάμενες και μελλοντικές άδειες που εκδίδει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για τις πωλήσεις ρωσικής ενέργειας. Παράλληλα, καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή ορισμένων κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μικς κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «προσεγγίζει τον Πούτιν» και του προσφέρει «εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει να σφαγιάζει ατιμώρητα Ουκρανούς αμάχους».

Ο Τραμπ συνέχισε να υπερασπίζεται τη συμφωνία την Παρασκευή, μεταδίδει το Bloomberg.

«Θα διαθέσουν κάποια ποσότητα ντίζελ στην αγορά. Επομένως, είναι καλό που υπάρχει αυτή η δυνατότητα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Κογκρέσο είχε ήδη θεσπίσει απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου το 2022, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό εμπόδιο για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των εκλογών.

Η συμφωνία του Τραμπ για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ αναμένεται ευρέως ότι θα έχει περιορισμένη επίδραση στις τιμές βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η σταθερή επανέναρξη των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ έως το τέλος του έτους, όπως έχουν υποσχεθεί Ρώσοι αξιωματούχοι, θα περιόριζε σημαντικά τα ελλείμματα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Παραμένει, πάντως, αβέβαιο κατά πόσο η Ρωσία θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, εν μέσω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διυλιστηρίων.

Εάν οι ποσότητες αυτές δεν διατεθούν τελικά στην αγορά, η αυξημένη ζήτηση για αμερικανικό αργό πετρέλαιο και ντίζελ που παράγεται στις ΗΠΑ πιθανότατα θα συνεχιστεί.