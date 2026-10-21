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Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην προσπάθειά της να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο και να επιτύχει τον στόχο της για σταθερότητα των τιμών, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν.

Μιλώντας την Τετάρτη στη Σαγκάη, ο Λέιν επισήμανε ότι η ευρύτερη χρήση του ενιαίου νομίσματος στις διεθνείς αγορές θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων της ΕΚΤ, καθώς η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης θα επηρέαζε όχι μόνο την εγχώρια αλλά και τη ζήτηση στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη διεθνής παρουσία του ευρώ θα μπορούσε επίσης να περιορίσει την ευαισθησία των τιμών των εισαγωγών σε εξωτερικούς κραδασμούς, εφόσον περισσότερες εμπορικές συναλλαγές και τιμολογήσεις πραγματοποιούνται στο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Πώς η διεθνής χρήση του ευρώ ενισχύει την ΕΚΤ

Τα στελέχη της ΕΚΤ έχουν επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της ενδυνάμωσης της παγκόσμιας θέσης του ευρώ, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική αυτονομία της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο περιορισμένης αμερικανικής στήριξης, αλλά και να διευκολύνει το εμπόριο και να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Σύμφωνα με τον Λέιν, εάν το ευρώ αποκτήσει ισχυρότερη διεθνή θέση, οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ θα μπορούν να επηρεάζουν περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα και εκτός Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική καθιστά ακριβότερη την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε ευρώ για επιχειρήσεις και άλλους οικονομικούς φορείς του εξωτερικού. Αυτό περιορίζει τη ζήτηση στις οικονομίες που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα, κυρίως για εκδόσεις χρέους, εμπορικές συναλλαγές και χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ θα αποκτούσε έναν πρόσθετο μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της, ενισχύοντας την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι κινήσεις για την ενίσχυση του ευρώ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αύξηση της διεθνούς ελκυστικότητας του κοινού νομίσματος, η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει στη διεύρυνση της δυνατότητας παροχής ρευστότητας σε ευρώ προς τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες διεθνώς. Όπως υπογράμμισε ο Λέιν, τα επιχειρήματα υπέρ αυτών των γραμμών ρευστότητας από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής ενισχύονται από τη δυναμική αλληλεπίδρασή τους με άλλους τομείς οικονομικής πολιτικής.

Η ενίσχυση της διεθνούς χρήσης του ευρώ αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο σε ζήτημα ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας, αλλά και σε δυνητικά σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη άσκηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.