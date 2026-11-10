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Σαφές μήνυμα προς τη γαλλική κυβέρνηση ότι η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης αποτελεί ευθύνη του Παρισιού και όχι της ΕΚΤ έστειλε ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής ή ενεργοποίησης του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη των γαλλικών ομολόγων.

Σε συνέντευξή του στη Φρανσίν Λάκουα του Bloomberg Television, ο Λέιν επανέλαβε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία στη διαχείριση του δημόσιου χρέους της δεν συνιστούν λόγο παρέμβασης από τη Φρανκφούρτη.

«Αυτό που σηματοδοτεί η προσαρμογή της αγοράς των γαλλικών ομολόγων είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο Παρίσι», πρόσθεσε.

Οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα και η στάση της ΕΚΤ

Οι δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου ευθυγραμμίζονται με την πάγια θέση της ΕΚΤ απέναντι στη Γαλλία, όπου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τον συνδυασμό των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των επιβαρυμένων δημόσιων οικονομικών και του πολιτικού αδιεξόδου στο Παρίσι, που εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο Λέιν απέρριψε την άποψη ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της στην ποσοτική σύσφιγξη, δηλαδή στη σταδιακή συρρίκνωση του ισολογισμού της.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η κεντρική τράπεζα μειώνει σταδιακά το χαρτοφυλάκιο ομολόγων που διακρατεί, καθώς δεν επανεπενδύει τα ποσά από τίτλους που λήγουν.

«Βρισκόμαστε σε ένα πιο φυσιολογικό καθεστώς νομισματικής πολιτικής, προς το οποίο επιστρέφουμε με εξαιρετικά σταδιακό ρυθμό», ανέφερε.

Αναγνώρισε ότι η διαδικασία ασκεί ορισμένες ανοδικές πιέσεις στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων, διευκρίνισε ωστόσο ότι η επίδρασή της παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι η ΕΚΤ πρέπει να αποκλίνει από τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία το κύριο εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο.

«Όχι» στην ενεργοποίηση του μηχανισμού TPI για τη Γαλλία

Ο επικεφαλής οικονομολόγος απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο αξιοποίησης του Μηχανισμού Προστασίας της Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής (Transmission Protection Instrument – TPI) για τη στήριξη της γαλλικής αγοράς ομολόγων.

Το συγκεκριμένο εργαλείο περιλαμβάνεται στο οπλοστάσιο της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στις αγορές κρατικού χρέους, όταν αυτές απειλούν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη.

Ο Λέιν υπογράμμισε ότι το TPI παραμένει σημαντικό εργαλείο για την κεντρική τράπεζα, αλλά η σημερινή κατάσταση στη Γαλλία δεν δικαιολογεί την ενεργοποίησή του.

«Το TPI αποτελεί μέρος των εργαλείων που διαθέτουμε και αυτό είναι σημαντικό», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η τρέχουσα εξέλιξη αντανακλά ουσιαστικά μια μεταβολή στην αποτίμηση του κινδύνου από τις αγορές και όχι μια κατάσταση που απαιτεί παρέμβαση της ΕΚΤ.

Κατά τον επικεφαλής οικονομολόγο, η γαλλική κυβέρνηση έχει σαφή ευθύνη να αποσαφηνίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές των δημόσιων οικονομικών της χώρας.